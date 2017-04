Yunes salió peor que Duarte

Si usted le pregunta, en estos momentos, a un veracruzano como les ha ido con Miguel Ángel Yunes, la respuesta es categórica: estamos peor que con Duarte. Y la verdad es que no exageran, aquel emporio que fue Veracruz, es ahora apenas una caricatura.

El gobernador Yunes, que prometió que en 60 días bajaría los índices de inseguridad, que le dejó su antecesor, ha hecho un gobierno mediático, que en nada sirve al grave problema, que viven los habitantes de ese importante estado del país. Hoy la violencia está igual o peor que con su antecesor.

Los hospitales están en la misma situación que en el pasado inmediato, no hay medicinas y los médicos se quejan de que no tienen forma de atender a las personas que llegan a demandar servicios para sus males.

Con Yunes, me cuentan, no hay respuesta a las demandas populares de seguridad y en general de servicios sociales, lo único son conferencias de prensa y saciar su odio en contra de sus acérrimos rivales, Fidel Herrera y Javier Duarte, por fortuna, preso en la cárcel de Matamoros en Guatemala.

El 6 de abril estaba programada una reunión con los radiodifusores de la entidad, pero el señor gobernador, simplemente no les confirmó y se quedaron con las mesas servidas.

Ese es el Yunes que prometió un cambio en Veracruz, después del desastroso gobierno o más bien desgobierno de Javier Duarte de Ochoa. Para los veracruzanos con los que he hablado, el gobernador, sólo trabaja para dejar su hijo en la silla del Palacio de Gobierno de Xalapa, pero no toma en cuenta que los veracruzanos no son tontos y que así como no eligieron a un Yunes priísta, tampoco lo harán con otro de la dinastía.

****

Miembros al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE denunciaron la intromisión de intereses políticos y económicos de un grupo empresarial del Estado de Hidalgo, rumbo a la Asamblea General del SNTISSSTE que se realizará del 3 al 5 de mayo en Mazatlán, Sinaloa. Este grupo dicen busca evitar la elección de Luis Miguel Victoria Ranfla por cuatro años más. Ernesto Escalante y un grupo de trabajadores del ISSSTE, aseguraron que detrás de Roberto Ruvalcaba Reyna, Blanca Pérez Viramontes, Rafael Salamanca Sánchez, José Luis Salcedo Monzón y José Medel Ibarra se encuentra el Grupo empresarial Pachuca, comandado por Guillermo Márquez Ramírez y su hijo Gerardo Márquez Camacho. Más que la elección está en juego la proveeduría que le quitaron al citado grupo tras 10 años de detentarla… Raymundo Romero Maldonado, el secretario de Gobierno en la administración de César Duarte en Chihuahua se hizo de una flamante residencia en la capital Chihuahuense a pesar de que no estuvo todo el sexenio del ahora prófugo. Romero es investigado por la PGR…Investigan al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda por el asunto del H2 acribillado en una casa propiedad del mandatario estatal y por la posibilidad de que Edgar Veytia haya canalizado recursos del narcotráfico para su campaña… ¿Quién protege al diputado veracruzano Tarek Abdalá, señalado por desviar 23 mil millones de pesos del erario veracruzano? Porque César Camacho, el coordinador de los diputados del PRI no tomó sólo la decisión de que sus representantes en la Comisión Instructora votaran en contra del desafuero, vendita impunidad…En Coahuila, Estados de México y Nayarit se prenden los focos rojos para el PRI, que pudiera sufrir una derrota peor que en la de 2016, o sea por blanqueada como dicen en el beisbol. Y a eso habrá que añadirle que la oposición se quedará con el mayor número de municipios en disputa en Veracruz…Sólo 75 por ciento han aumentado los ingresos en el Circuito Exterior Mexiquense que administra OHL, negociazo de la empresa española preferida de los gobiernos mexiquenses, ¿0, no?

circuitocerrado@hotmail.com

Comentarios

Comentarios