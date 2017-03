“Yo solo acabé la primaria y vean hasta donde llegué”: Carmen Salinas

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de marzo (AlmomentoMX).- La diputada plurinominal del PRI, Carmen Salinas no dudo al comentar “yo sólo acabe la primaria y vean hasta donde llegue” al salir en defensa de la joven Mars Aguirre, quien ha sido fuertemente criticada luego de que subiera un video donde revela que se salió de la prepa porque no está dispuesta a ser un borrego más del montón.

Carmen Salinas señaló que apoya incondicionalmente a Mars ya que ella pasó por algo similar, pues sólo terminó la primaria “y ahora hasta es diputada”:

“Yo vengo de una familia de bajos recursos, éramos más de 10 hermanos y mis papás se la veían duro para darnos educación a todos. Cuando terminé la primaria me dijeron que podían apoyarme para seguir en la secundaria, pero yo no quise, primero porque vi como batallaban, y segundo, porque la neta me gustaba más esto de la artisteada.

“Yo estaba más chiquita que La Marciana, La Marte o la niña esa que está de moda que quien sabe cómo se llama porque tiene un nombre bien chistoso, y decidí dejar la escuela para perseguir mis sueños bombos, yo no quería estudiar matemáticas ni eso, quería salir en las películas y en las obras de teatro, me imaginaba con mis lentejuelas y mis vestidos así todos brillosos cantando en un escenario, así que me dije a mi misma, ¿hay bomba porque mejor no empiezas a luchar por lo que quieres desde ahorita?”.

Señaló que gracias a que luchó por sus sueños como esta niña Aguirre triunfó no solo en la política, sino también en lo que le gustaba “porque soy una de las actrices más representativas del cine nacional, y hasta en películas de Hollywood junto Denzel Washington y otros grandes actores he participado”.

“La Corcholata” menciona que la gente critica en base a cómo le va en la vida: “a los que le fue de la fregada la critican diciendo que la vida no es fácil y le irá igual a ellos. Lo peor es que la mayoría que la juzga son Godínez que odian su vida, pero como ya un salario fijo y prestaciones, quieren que esta niña se meta a estudiar y sea igual de infelices que ellos.

“Yo nomás terminé la primaria y soy actriz, productora y ahora diputada, me ganó mi buena lanita aunque eso sí, me levantó tempranito chambear duro en lo que me gusta. Si mi niña Mars quiere triunfar que le eche ganas y madrugue para trabajar, porque los chavos de ahora son bien huevones y solo quieren estar todo el día pegados al celular sin hacer nada”, dijo.

Salinas señaló que incluso está dispuesta a darle trabajo a la joven: “ahorita que Niurka dejo botada la Aventurera igual esta niña podría ser la nueva protagonista. Todas las que ha estelarizado la obra tienen más de 40 años, pero la trama cuenta la historia de una niña de 15 años que es robada para trabajar como vedette, ósea que si La Mars acepta sería la primera actriz que realmente tiene la edad real del personaje de Aventurera bombos. Estaría bien chido que aceptara, si no por lo menos que tenga un papel secundario para que vaya ahorrando para alcanzar sus sueños”, puntualizó.

AM.MX/fm

The post “Yo solo acabé la primaria y vean hasta donde llegué”: Carmen Salinas appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios