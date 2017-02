Yo digo, yo pregunto

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Por: Alejandro M. OriHuela.

* Realizarán homenaje póstumo a Prince y George Michael en los Grammy.- NO ES QUE ME FIJE EN LO MALO, ¿PERO DESDE CUANDO SE HOMENAJEA A GENTE VICIOSA?

* En Toluca Estado de México, proliferan sitios y grupos de internet donde se comercializan armas.- ¿AY, A POCO?

* En Toluca, Estado de México, Elementos estatales y municipales cumplen con exámenes de control de confianza.- ¿Y?

* En Toluca, Estado de México, La empresa de transporte Flecha Roja, se niega a pagar gastos de menor arrollado, la empresa asegura que no está dentro de su ¿CATÁLOGO? De seguro. ESTIMADAS AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES, POR FAVOR PEDIMOS POR ESTE CONDUCTO, QUE TOMEN CARTAS EN EL ASUNTO A FAVOR DE LA FAMILIA DEL NIÑO.

* Acercan 900 vacantes en Feria de Empleo de Metepec, Estado de México.- ¿Y QUE TAN DE CERCA ESTÁN TAMBIÉN LOS SUELDOS JUSTOS Y LAS VERDADERAS, ORIGINALES Y LEGALES PRESTACIONES CONFORME A LA LEY EN ESTOS TRABAJOS?

* Reafirma Mc Donad’s su compromiso con México, asegura la empresa que el 90% de sus proveedores son mexicanos.- SI, AJÁ, MUY MEXICANOS SUS PRODUCTOS CHATARRA.

* En Morelia, Michoacán avanzan propuestas para ELIMINAR plurinominales.- ESPERAMOS QUE MUY PRONTO QUE ESTA PROPUESTA TAMBIEN SE EXTIENDA EN TODO EL PAÍS.

* Trump anuncia: ya se iniciaron los trabajos para el muro, ya está el diseño; “no es broma”, afirma.- TAN EN SERIO ES QUE YA TODO EL EQUIPO DE FUTBOL, CRUZ AZUL, YA SE ENCUENTRAN EN LA FRONTERA PARA QUE EMPIECEN A HACER LA MEZCLA Y REMOJAR LOS TABIQUES.

* Ivanka Trump sufre efectos de campaña contra su padre, una cadena de tiendas departamentales retiró su línea de ropa.- EL ALTO COSTO DE APELLIDARSE Y SER HIJA DEL SR. TRUMP.

* Carteles ASUSTAN al turismo en Quintana Roo.- ¿NADA MÁS EN QUINTANA ROO?

* SI ERES VÍCTIMA DE SECUESTRO VIRTUAL, DENUNCIA: 088

* En partido “ABURRIDO”, el Tri Saca triunfo ante Islanda por mínima diferencia.- Y LUEGO CONTRA QUIEN, MEDIOCRES.

* Ni de Turista El Senador Alejandro Encinas va al Estado de México.- PUES ESTÁ BIEN NI FALTA HACE, MENOS BURROS, MAS OLOTES.

* Músicos famosos se unen a campaña de adopción de mascotas, Sabo Romo, Jesús Navarro de Reik y la banda DLD entre otros, se sumaron a la campaña “LOS AMIGOS SE ADOPTAN, NO SE COMPRAN”, que promueve un canal de televisión de paga.- UNA VEZ ALZAMOS LA VOZ Y SOLICITAMOS QUE NO COMPREN PERROS DE RAZA, MEJOR, EXCELENTE Y GARANTIZADO, ADOPTA UNO O VARIOS SIN CASA.

* Jugadores de Patriotas rechazan asistir a Casa Blanca a reunión con Donald Trump, Al menos tres jugadores del equipo campeón del Súper Tazón de la Liga Nacional de Futbol Americano, Patriotas de Nueva Inglaterra, han rechazado asistir a la tradicional reunión que los ganadores del campeonato tienen con el presidente en la Casa Blanca.

Los tres jugadores que han rechazado asistir a la tradicional reunión, todos ellos afroamericanos, han sugerido que el presidente Donald Trump es la razón tras su negativa.- MUY BIEN MUCHACHITOS, MUY BIEN.

* Legisladores latinos piden al Congreso de EU invitar a Peña Nieto a Washington. A juicio de los congresistas hispanos miembros del CHC, “esta invitación demostraría la buena voluntad” del país hacia México.- ¿BUENA VOLUNTAD HACIA NOSOTROS O SU VERDADERA CONVENIENCIA? HIPÓCRITAS.

* UEFA pedirá 16 plazas para el Mundial en 2026. La ampliación del Mundial ya está decidida por el Consejo de la FIFA, pero es realista pedir 16 plazas al menos para la equipos europeos; presidente.- ¿VAN A ESTAR VIVOS PARA ENTONCES? QUE ENVIDIA, QUE USTEDES SI TENGAN LA VIDA MUY PRESTADA.

* Trump firma orden para acabar con cárteles criminales en Estados Unidos.- JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA…………..

* El Papa Francisco reconoce que “hay corrupción” en Vaticano.- TAMBIÉN ANEXE QUE HAY EXCESIVA ALCAHUETEADA PEDERASTIA SIN CASTIGO, CÍNICO FARISEO HIPÓCRITA.

* Mujer demanda restaurante mexicano por caerse de estatua de burro

Kimberly Bonn pide 15 mil dólares al restaurante El Jalisco por las lesiones que sufrió al caerse del burro, después de que los empleados del local ‘le permitieran’ subirse a la estatua.- HAY QUE PERCATARSE DE QUE LA SRA. NO HAYA ESTADO ALCOHÓLICA O DROGADA, SI ES ASÍ ENTONCES LA CULPA NO ES DEL RESTAURANT SINO DE ELLA.

* Empresario y amigo de Trump cree que ‘no durará en el cargo’ El empresario inmobiliario de origen cubano Jorge Pérez asegura que el muro fronterizo ‘es una estupidez’ y que su amigo neoyorquino y ahora presidente no terminará su periodo de mandato.- QUE TU LENGUA SEA DE PROFETA, AMÉN.

* ¿Vas a tramitar la visa? Podrían pedir tu contraseña de Facebook como requisito, Tras la entrada del gobierno de Donald Trump, las embajadas de su país podrían exigir las contraseñas de las redes sociales a quienes soliciten el documento.- MMMMM….. AL RATO NOS VAN A PEDIR COMO REQUISITO, QUE LES DIGAM OS DE QUE LADO DORMIMOS.

* Es oficial, Maradona trabajará para la FIFA. El argentino enfocará sus esfuerzos por un organismo limpio y transparente.- ¿LIMPIO Y TRANSPARENTE? EL BUEN JUEZ POR SU CASA, EMPIEZA, PRIMERO QUE SE LIMPIE EL, POR A CAUSA DE SUS VICIOS, SOLO ENFOCARÁ CONTAMINACIÓN DISFRAZADA DE PUREZA.

* Vicente Fox, en lista de ‘héroes’ para 2017. La cruzada en Twitter entre Fox y Trump llamó la atención de medios internacionales; en Europa lo ven como un ‘luchador’ que representa el levantamiento nacional contra el presidente de EU.- ¿HÉROE? ¿ES UNA BROMA O ESTAMOS A 28 DE DICIEMBRE?

* Empresa japonesa le dice ‘no a México’ por Trump; Voestalpine se queda. La empresa es líder mundial en fabricación de materiales de fricción para frenos; planeaba una inversión de 90 millones de dólares.- QUE SE VAYA, PERO NO TARDARÁ EN ARREPENTIRSE Y SU INVERSION TENDRA QUE SER MAS DEL DOBLE.

* Tío y sobrino matan a un gato con agua hirviendo y lo suben a Snapchat; van a la cárcel.- PUES AHORA QUE A ELLOS LOS HIERVAN EN ACEITE DENTRO DE LA CÁRCEL.

* Obispos y sacerdotes pidieron a la gente que no hagan bailar al niño Dios “pasito perrón”, porque se corre el riesgo de que la imagen religiosa sea identificada como un juguete, Piden cárcel para el responsable del video del “pasito perrón” del Niño Dios.- POR FAVOR, NO SE RASGUEN LAS VESTIDURAS, AL MENOS PARA MI ESO NO ES UN DELITO QUE HAY QUE PERSEGUIR Y ENCARCELAR A QUIEN HIZO ESO.

*** “HAY AMORES TAN BELLOS QUE JUSTIFICAN TODAS LAS LOCURAS QUE HACEN COMETER.” Plutarco, historiador griego.

yodigoyopregunto@hotmail.com

Comentarios

Comentarios