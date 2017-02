Yo digo, yo pregunto

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Por: Alejandro M. OriHuela.

* Corrige Trump: musulmanes con residencia podrán regresar a EU.- EL MIEDO NO ANDA EN BURRO, PERO SI EN TRUMP, EN CUANTO A LOS MUSULMANES, FLOJITO Y COOPERANDO.

* Sospecha el PRD 100 mil cambios de domicilio al Estado de México ante INE.- ESE PARTIDO, YA VA A EMPEZAR A OIR, PASOS EN LA AZOTEA.

* Rehabilitan ciclovía en el Municipio de Toluca, Estado de México.- NOS FALTA EDUCACIÓN CULTURAL Y MATERNAL, PUES, HAY BESTIAS EN TRANSPORTE DE CUATRO LLANTAS QUE NO RESPETAN AL CICLISTA Y LLEGAN A OCASIONAR ACCIDENTE MUY LAMENTABLES.

* Estoy Listo para ser: Juan Carlos Núñez Armas.- TODO SUSPIRANTE PRECANDIDATO (A) DICE ESTAR LISTO PARA SER, PERO, ¿ESTÁN LISTO PARA “HACER” SU TRABAJO COMO SE DEBE? CLARO SI ES QUE GANAN

* Empresarios piden a candidatos del Estado de México… no hacer falsas promesas.- DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE, HACER REALIDAD ESTA PETICIÓN.

* En Toluca, Estado de México, capacita imss a personal Técnico en ¿Atención y Orientación?- TAMBIÉN DEBERÍAN DE CAPACITAR A SU PERSONAL DIZQUE MÉDICO EN RELACIONES HUMANAS Y DESECHAR AL MISMO TIEMPO A TODO MATASANOS, PRACTICANTES DE MEDICINA, DISFRAZADOS DE SEDICENTE ESPECIALISTAS, PARA EVITAR NEGLIGENCIAS MÉDICAS.

* ¿Amenazó Trump con enviar tropas? PUES, SI AMENAZÓ, QUEDA CONFIRMADO QUE REALMENTE ESTÁ LOCO DE REMATE, PUES PIENSA QUE SE AGARRA A NUESTRO PAÍS COMO SI FUERAMOS EL COJO SANTA ANNA O A LA MONA DE LA CENTRAL, EN POCAS PALABRAS, NO ESTAMOS SOLOS Y LE HARÍAMOS VER SU SUERTE, COMO NUNCA SE LO HA DE IMAGINAR.

* Trump reduce de 4 años a 1 año, el tiempo para renovar visa.- YO PREFIERO SEGUIR CONOCIENDO MÉXICO, AÚN HAY MÁS LUGARES POR CONOCER Y VISITAR.

* Reducirá a 10% a sueldazos de consejeros del INE.- CÍNICOS, NO SE VAYAN A QUEDAR POBRES.

* 1977 Discurso del Presidente José López Portillo ante el Congreso de los Estados Unidos

17 de Febrero de 1977

Sr. Presidente:

Honorables Legisladores de los Estados Unidos de América:

Es un gran honor estar ante ustedes y es un privilegio traerles el mensaje de mi pueblo, el de México.

Busco Entendimiento, Equilibrio y Respeto.

Ofrezco nuestra buena voluntad, que sabemos que es buena porque, en nuestra circunstancia, estamos dispuestos a tratar como quisiéramos ser tratados aun en el cambio de circunstancias. Yo sé que esa es la regla de oro que vale entre los hombres y entre las naciones. Respetándola, podremos ser mejores y superar la otra ley, la que pretende que el que tiene el oro hace la regla. Sobre esta última se ha construido el mundo de los arbitrarios. Sobre la primera, el mundo de la democracia que es de los justos.

Permítanme referirme a sólo algunos conocidos hechos:

Somos vecinos en una geografía de más de 3 mil kilómetros de largo.

Significamos dos experiencias históricas distintas en la concepción de lo que en su tiempo fue un nuevo mundo.

Ustedes constituyen una poderosa unidad política. Y es difícil ser fuerte.

Nosotros distamos mucho de ser poderosos. También es difícil ser vecino de alguien tan fuerte. Hay dos riesgos graves: uno, la arrogancia, fácil pero estéril; otro, la sumisión, fácil pero abyecta.

Hemos escogido el difícil camino de la dignidad, fundada en la libertad que queremos mantener, y en la responsabilidad que deseamos asumir. Ese camino me ha traído ante ustedes.-

UN EXCELENTE Y EFECTIVO DISCURSO COMO LOS HAY HASTA LA FECHA MUY POCOS, COMO LO EXPRESÓ EL EXPRESIDENTE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, HASTA HOY EN DÍA, LOS MEXICANOS, HOMBRES Y MUJERES, ASUMIMOS FUNDADA EN LA LIBERTAD, QUE QUEREMOS MANTENER, EL DIFÍCIL CAMINO DE LA DIGNIDAD. NO ES 15 DE SEPTIEMBRE, PERO, ¡¡¡VIVA MÉXICO!!!

* Relación México-EU, tema principal entre Videgaray y Guterres en la ONU.- SOLO SE ESPERA UNA ONU, NEUTRAL.

* PVEM pide no usar cancelación del “gasolinazo” para ganar simpatizantes.- NO DUDAMOS, QUE ESO ES JUSTO LO QUE VA ACONTECER Y NO SOMOS ADIVINOS.

* Narcotráfico en México se alimenta de armas y dinero que proviene de EU: Peña a Trump.- MUY CIERTO, SR.PRESIDENTE, PERO, ¿CÓMO HACERLE VER Y ENTENDER ESTO A UN TAPADO DEL CEREBRO COMO DONALD TRUMP?

* Trump insiste en su preocupación sobre TLCAN y promete acelerar renegociación.- ¿PREOCUPACIÓN? QUE INFANTIL.

* Colapsa Tiburunario del Acuario de Mazatlán, se fugan casi 2 millones de litros de agua.- POR ESO DECIMOS Y LANZAMOS UN ROTUNDO “NO” A LOS ACUARIOS, TODO ANIMAL MARÍTIMO NO ES PARA ESTAR ENCERRADOS Y MENOS EN PECERAS.

* Trump toma medicamento para crecer el cabello.- JAJA, MEJOR QUE TOME MEDICAMENTOS PARA QUE SE LE DESTAPE EL CEREBRO, EL CABELLO NO ES NI SIRVE PARA PENSAR.

* Trump planea terminar el muro con México en dos años.- SI, AJÁ, ¿A POCO?

* No me tentaré el corazón para despedir a corruptos: “Cuau”.- JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA…….

* Chocan PRI y Verde por reducción de plurinominales en el Congreso.- NO SE HAGAN BOLAS, TODOS ESTAMOS A FAVOR DE LA NO REDUCCIÓN, PERO SI ELIMINACIÓN DE PLURINOMINALES EN GENERAL, O SEA SIN EXCEPECIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS, “FUERA PLURIS”.

* Presentan Senadores iniciativa para bajar financiamiento a partidos.- MÁS QUE BAJARLO, ES MEJOR Y EXCELENTE RETIRARSELOS.

* Relanzan el sello “Hecho en México”.- CONSUMAMOS PRODUCTOS MEXICANOS, NO SEAMOS MALINCHISTAS.

* Senado invierte 9.2 mdp en nuevo tablero electrónico.- ¿INVERSIÓN O GASTO INÚTIL?

* David Cassidy anuncia su retiro, tras 50 años de trayectoria

El actor y cantante de 65 años, famoso en la serie de ‘La Familia Partridge’, anuncia que ya no puede con los viajes y la artitris y este mes dará sus últimos conciertos en la costa oeste estadunidense.- LOS AÑOS NO PASAN Y NI SE QUEDAN EN VANO.

* Diego Luna podría ser el nuevo Tony Montana: Joanna Vega-Biestro.- SI, COMO NO, ESE MOCOSO, TODAVÍA AÚN ESTÁ MUY VERDE Y ADEMÁS LOS ZAPATOS DE AL PACINO, LE QUEDAN MUUUYYY GRANDES.

*** ANTES DE DESPRECIAR FISICAMENTE Y/O VERBALMENTE A UN PERRITO (A) POR SER MESTIZO (A), “ASEGURATE DE TENER A LA MANO TÚ CERTIFICADO DE NOBLEZA (PUREZA).

yodigoyopregunto@hotmail.com

