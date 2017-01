Yo digo, yo pregunto

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Por: Alejandro M. OriHuela.

* Adopciones, Cultura y ROCK & DOG. Un evento Organizado por #AngelesK9México a Beneficio de REFUGIO SAN MARTÍN y Grupo MIZTLI. Con apoyo de la Delegación Benito Juárez y participación de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSPDF, PAOT, El Consejo Ciudadano de Seguridad pública y Protección Animal, El Muro A.C. y más de 60 stands de Protectoras, Refugios, Albergues, y Asociaciones Civiles defensores de los Animales. 10 Agrupaciones Musicales que crearán un GRAN CONCIERTO DE ROCK MEXICANO. 2 Compañías de Danza profesionales que no podrás creer. PASARELAS DE ADOPCIÓN DE PERRITOS RESCATADOS, Charlas de profesionales en el cuidado y protección animal, CARPA DE ACOPIO donde podrás DONAR CROQUETA o productos de limpieza, también recibiremos periódico y no puede faltar la PRESENTACIÓN DE Tonka y Jack con EL PERRO MATEMÁTICO. No te pierdas el que será el mejor evento del año. La cita es en El Parque de Los Venados frente a la estatua de Francisco Villa. Sábado 21 y Domingo 22 de Enero Año. A partir de las 9:00AM A 06:00PM.

* En Toluca, Estado de México, desobedecen Transportistas a SEMOVI, cobran a 10 pesos el pasaje.- OBVIO, ES EL FAMOSO PULPO CAMIONERO Y NO HAY LEY QUE LES PONGA UN ALTO A SU TAMAÑO Y LAS LEYES QUE HAY, LES TIEMBLAN LAS MANOS Y SE LES CHICOTEA LA LENGUA.

* Respalda Ochoa Reza propuesta para reducir legisladores en el Congreso.- RESPALDE, QUE SEAN TODOS LOS PLURIS EN GENERAL, SIN EXCUSAS NI PRETEXTOS Y SOBRETODO SIN CUESTIONES DE COMPRADAZGOS Y AMIGUISMOS.

* Habitan hasta 600 Mil personas con discapacidad en el Estado de México.- Y LO PEOR Y TRISTE, ES QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, NO LES LLEGA A LOS QUE EN REALIDAD LOS NECESITAN.

* En el Estado de México, soldados Estudiarán la Prepa.- ¿AH SI? PUES, INCLUYAN ENTRE SUS MATERIAS, TODO SOBRE RELACIONES HUMANAS.

* En el Municipio de Toluca, Estado de México, investigaran a Inspectores por actos de corrupción.- NO SE TARDEN EN DICHAS INVESTIGACIONES, YA QUE MUCHOS DE ESOS SEDICENTES, ATENTAN CONTRA LA DIGNIDAD DE NOSOTROS LOS CIUDADANOS.

* JITOMATAZOS al ex gobernador del Estado de México, Cesar Camacho.- AL MENOS NO FUERON PIEDRAS O BALAS.

* Niños de 16 Años, alcanzan Grado de Capos del Crímen.- LÓGICO, LA FALTA DE APOYOS Y OPORTUNIDADES PARA ESTUDIAR Y/O TRABAJAR, LOS OBLIGAN A IRSE HACIA CON QUIENES SEGÚN LES PUEDEN DAR UNA VIDA MEJOR.

* Llaman a reconsiderar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por efecto Trump.- MÁS QUE RECONSIDERARLO, SUGIERO QUE YA NI SE CONSTRUYA, MEJOR SE OCUPE TODO ESE PRESUPUESTO EN COSAS DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA CIUDADANÍA, POR DICHO EFECTO.

* Nombran a polilla Neopalpa donaldtrumpi por su peinado característico, Una polilla con un distintivo peinado ha sido bautizada como Neopalpa donaldtrumpi ya que para muchos, asiste con el mismo estilista que el presidente electo Donald Trump.- NO SEAN GROSEROS, RETRACTENSE DE ESO, PIDANLE UNA DISCULPA PÚBLICA A ESA POLILLA POR SEMEJANTE OFENSA Y CONFUSIÓN.

* Cinco senadores panistas renuncian a prestaciones mensuales de 60 mil pesos, Senadores del Partido Acción Nacional renunciaron a diversas prestaciones como vales de despensa, gasolina, seguro de gastos médicos mayores, entre otras, que mensualmente ascienden a 60 mil pesos.- ¿PORQUÉ NO ANEXAN TAMBIÉN RENUNCIAR A LA MITAD DE SU SUELDO Y A SUS BONOS DE FIN DE AÑO? PERO QUE NOS CONSTE TODA ESA RENUNCIA Y ESPERAMOS QUE LOS DEMÁS SIGAN ESE EJEMPLO.

* MC convoca a los tres poderes de la Unión a vetar a empresas norteamericanas, El punto de acuerdo plantea que se rescindan todo contrato con las empresas automotrices Ford y General Motors.- MUY BIEN, ESTOY DE ACUERDO Y APOYO ESE PUNTO.

* Llega a México primer convoy del Tren Interurbano México-Toluca.- MMMMMMM…….

* McCartney demanda a Sony para recuperar derechos de los Beatles.- ESPEREMOS QUE DICHA DEMANDA LA GANE.

* Desmiente ‘El Bronco’ que padre de menor que disparó sea funcionario.- SE PUEDE DAR EL CASO AL 100%. TODO, ES POSIBLE.

* Piden a Backstreet Boys cantar en toma de protesta de Trump. MÁS LES VALE A ESE GRUPO, NEGARSE, AL MENOS QUE NO SEPAN LO QUE ES TENER CLASE Y CATEGORÍA.

* Hugh Jackman colgó las garras de Wolverine para siempre: James Mangold.- SEGÚN YA SE SIENTE VIEJO, PERO AL RATO LE LLEGAN AL PRECIO Y RESUCITA.

* Trump tiene un ‘temor profundo’ de no ser un presidente legítimo.- DE POR SI, NO SE COMPORTA NI HABLA COMO TAL, BASTA CON OÍRLO HABLAR PARA CONFIRMAR QUE DE LEGÍTIMO SOLO TIENE EL TRAJE QUE PORTA, NADA MÁS.

* Trasplantan tres órganos de estudiante que disparó en Monterrey.- TODO, MENOS LA SANGRE Y EL CEREBRO.

* Se estrelló el avión de juez que investigaba la mayor causa de corrupción de Brasil.- ¿ACCIDENTE O ASESINATO?

* Excluye Trump a latinos de su gabinete presidencial.- AHORITA NO IMPORTA, AL RATO QUE LE EMPIECE A LLEGAR EL AGUA A LAS NARICES, EMPEZARA A INCLUIR A TODO LATINO DEL QUE SE ACUERDE.

* Amenaza Arne con más jitomatazos contra diputados.- QUE INFANTIL, EL TAL ESE ARNE.

* Panistas exigen que candidato a gubernatura del Estado de México sea militante del partido.- SI, AJÁ, AHORITA LES VAN A HACER CASO, PERO, A LA DE YA.

* Se refuerza operativo ‘Mochila Segura’ en CDMX.- DESPUÉS DE AHOGADO EL NIÑO, QUIEREN TAPAR EL POZO.

*** “LA EXISTENCIA ES UN VIAJE EN EL QUE NO EXISTEN LOS CAMINOS LLANOS: TODOS SON SUBIDAS O BAJADAS.” Arturo Graf, escritor italiano.

yodigoyopregunto@hotmail.com

