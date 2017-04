Lilia Arellano.

“Cuando los tambores hablan, las leyes callan”: Marco Tulio Cicerón

• “Ya basta!”: Delfina a Peña Nieto

• Desatan otra “guerra sucia” contra Morena

• Se exhiben alineados INE, IEEM y TEPJF

• Elecciones Edomex: bajan spot de AMLO

• Tomás Yarrington: rechaza ser extraditado

• H. Beltrán Leyva, permanecerá en México

• ¿Dónde encaja el gobierno quintanarroense?

Ciudad de México, 12 de abril de 2017.- Sin respeto a las formas políticas, por encima de las leyes electorales, la Constitución, la moral y la ética, los secretarios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto siguen haciendo proselitismo político en territorio mexiquense. La guerra sucia en contra de la candidata de Morena a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez, también se desató, bajo la mirada cómplice de las autoridades del INE y del IEEM, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Las visitas de funcionarios federales al Estado de México no se han detenido pese al periodo de veda electoral con la consigna de ganar la entidad “cueste lo que cueste” para el primazo del presidente, Alfredo del Mazo. “!Ya basta!”, atajó Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena al exigir al inquilino de Los Pinos sacar las manos de los comicios para elegir gobernador en el Estado de México.

Al grupo Atlacomulco no le importa nada con tal de conservar en sus manos el bastión mexiquense. Es una cuestión de supervivencia política y económica. Por eso no extraña el protagonismo de los integrantes del gabinete peñanietista en la segunda entidad más importante del país, electoralmente hablando, quienes cumplen instrucciones presidenciales precisas. Así, el secretario de Salud, José Narro, realizó, junto con el gobernador Eruviel Ávila, y su homólogo estatal, César Gómez Monge, un recorrido de supervisión de abastecimiento de medicamentos en las instalaciones del Hospital General de Chalco. El evento fue trasmitido por Facebook Live en la cuenta del mandatario.

A su vez, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, visitó Huixquilucan para supervisar la construcción de un viaducto en la zona de Interlomas. El acto también fue transmitido en redes sociales. El funcionario reportó: el proyecto de infraestructura representará una inversión de entre mil 800 millones y 2 mil millones de pesos. Precisó será puesto en marcha el 20 de mayo, dos semanas antes de los comicios para renovar la gubernatura de la entidad.

A través de un video en redes sociales, Delfina Gómez reprochó la conducta del presidente Peña Nieto de enviar a los secretarios de estado a la entidad para repartir apoyos. En su mensaje expuso: “Presidente Peña, da pena su intervención en nuestro estado. Da pena que sólo tres meses antes de la elección se acuerde de nosotros los mexiquense, cuando no hay medicinas en los hospitales, los asaltos suben en el transporte público día con día, uno de cada dos mexiquenses vive en pobreza. Da pena que usted y su camarilla sólo se acuerden de nosotros en época de elecciones”.

La abanderada de Morena añadió: “!Da pena, señor Peña! ¡Ya Basta! Respeten a los ciudadanos. Controle a su lacayo (Ricardo) Anaya, (líder nacional del PAN) que habla sobre los secuestros en Texcoco que, por cierto, esos índices bajaron cuando yo goberné. Desgraciadamente, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto son los campeones de la inseguridad”. También le exigió al Ejecutivo Federal aclarar las cuentas de más de mil millones de pesos que su gobierno le dio a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Y advirtió: “Es hora de hacer cuentas antes de la elección; de lo contrario, todo estará bajo sospecha”.

El PAN, en su calidad de comparsa de EPN, también manifestó su inconformidad por el involucramiento del presidente Peña Nieto en los comicios mexiquenses. Su representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Francisco Gárate, acusó al titular del Ejecutivo Federal y a Eruviel Ávila de estar empecinados en violentar las leyes electorales y la Constitución. Adelantó presentarán una denuncia en contra de ambos servidores por encabezar el pasado lunes, en plena veda electoral, la inauguración de una planta refresquera en Tecámac, donde presumieron logros de gobierno.

Por su parte, el INE rechazó resolver la queja presentada por Delfina Gómez y remitió el asunto al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El lunes 10 de abril, la candidata de Morena presentó queja ante el INE en la cual denunció diversas conductas que presuntamente constituyen violencia política de género en su contra realizadas por el ex presidente Felipe Calderón y los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, Enrique Ochoa Reza.

GUERRA SUCIA

La instrucción desde Los Pinos para ganar y mantener el gobierno del Estado de México, “cueste lo que cueste” incluyó ya la guerra sucia. Esta semana, desde un helicóptero fueron lanzados volantes de amenaza dirigidos a secuestradores y extorsionadores en Texcoco, en la cabecera municipal y los terrenos donde se realiza la Feria del Caballo. Los volantes señalaban: “¡¡¡Basta de inseguridad!!! No más secuestros y extorsiones en Texcoco y la región oriente no más nepotismo en el gobierno exigimos trabajo eficiente de los cuerpos policíacos”; en otros, eran mencionados “Oso”, “Tito”, y “Beny” como quienes cometen los secuestros y extorsiones en la zona.

Las autoridades municipales de Morena acusaron se trata de un acto con tintes políticos, el cual intenta crear incertidumbre y desestabilidad en Texcoco, de donde es originaria la candidata de Morena al gobierno estatal, Delfina Gómez. Jesús Gordo Ramírez, secretario del Ayuntamiento, adelantó interpondrá una denuncia para que sea esclarecido el caso y pidió la intervención del INE, del Instituto Electoral del Estado de México y del gobierno federal. Resaltó que al verificar los volantes con los especialistas del gobierno federal y estatal, éstos afirman que el texto no es un mensaje de delincuencia organizada. La Dirección de Seguridad Pública de Texcoco reportó que al detectar el helicóptero solicitaron el apoyo de la Policía Federal y del gobierno estatal, sin obtener respuesta. La Secretaría General de Gobierno del Edomex advirtió que en tanto no haya una denuncia, el gobierno estatal no iniciará investigaciones.

José Manzur Quiroga, secretario general de Gobierno mexiquense, reportó “están investigando tratando de identificar la matrícula del aparato que se usó”. Centró sus declaraciones sobre el presunto grupo delictivo que pudiera estar detrás y que firma los textos haciendo referencia a presuntos integrantes de alguna célula rival -¿de quién?-. Dijo desconocerlos y no saber si es nuevo. También refirió las autoridades de Aeronáutica Civil no han solicitado información al respecto. El funcionario destacó: la Feria del Caballo es de carácter municipal por lo que al momento no han reforzado la seguridad en la zona pese a la acumulación de cadáveres aparecidos dos semanas antes del inicio del espectáculo.

BAJAN PROMOCIONAL DE AMLO

Al atender una queja del PRI, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó, en sesión privada, bajar del aire el promocional Toma tu voto, el cual se transmitía en radio y televisión, donde aparece el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y no la candidata a la gubernatura mexiquense, Delfina Gómez Álvarez. En ese spot, AMLO sostiene: “estamos arriba en el

Estado de México, pronto se va acabar con la corrupción, va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder, están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, cochinos, borregos, puercos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora toma tu voto. El voto es libre y secreto”.

La Comisión de Quejas del INE había considerado, el pasado 8 de abril, legal la aparición de López Obrador en el promocional “Toma tu voto”, difundido en el Estado de México, al declarar improcedente las medidas cautelares solicitadas por el tricolor. Pero para los magistrados del TEJPJF, existe incumplimiento de los parámetros de legalidad exigidos para la etapa de campaña, por lo cual ordenó a la autoridad electoral el cese inmediato de su difusión. Será ese el verdadero argumento o… ¿se dieron por aludidos al momento de hablar de la extensa lista de animales?

YARRINTON SE OPONE A SER EXTRADITADO

Al comparecer en la Corte de Apelación de Florencia, Italia, el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, anunció su intención de oponerse a los pedidos de extradición en su contra, reportó el procurador general de esa ciudad, Marcelo Viola. Los magistrados decidieron confirmar la permanencia en la cárcel del ex gobernador, como lo habían solicitado las autoridades estadounidenses, por existir el riesgo de fuga. La otra opción hubiera implicado poner a Yarrington -recluido en la prisión de Sollicciano, la principal de Florencia- bajo arresto domiciliario.

Ahora, la Corte de Apelaciones de Florencia está a la espera de la documentación que deben enviar los países solicitantes de la extradición, México y Estados Unidos, quienes tienen un plazo de hasta 60 días. Los estadounidenses avisaron al Ministerio de Justicia que solicitarán la extradición. Cristina Posa, agregada del Departamento de Justicia de la Embajada de EU en Roma, anunció pedirán formalmente la extradición a más tardar el 24 de mayo. La comunicación estadounidense fue dirigida a Stefano Otilio, del Ministerio de Justicia, encargado de la cooperación internacional, con copia a la Corte de Apelaciones de Florencia.

Dicho documento detalla la historia del ex mandatario tamaulipeco y la forma en la cual huyó a Estados Unidos en 2013 y dejó atrás a su amante, Sindy Chapa, y al hijo que procreó con ella. “Los Estados Unidos conocen el hecho de que Yarrington ha desarrollado una vasta red de contactos en el exterior, a causa de sus actividades ilícitas y por la posición que ocupó como gobernador”, destaca la misiva. El caso del ex mandatario de Tamaulipas tiene una enorme trascendencia en la política de México y, sin duda, afectará a muchos de los principales políticos activos en el país.

De acuerdo a investigaciones judiciales, Tomás Yarrington palomeó en contubernio con líderes del Cartel del Golfo y de Los Zetas a una serie de candidatos a alcaldías y encargados de Seguridad Pública, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDC5/240/2012. “Pedro”, un testigo protegido, reveló que en la gestión de Yarrington todos los alcaldes de los municipios de Tamaulipas se encontraban en la nómina del Cártel del Golfo, “ya que entregábamos dinero a varios de ellos”, aseguró. “Oscar”, otro de los testigos, indicó que Yarrington palomeó y nombró como procurador del estado a Francisco Tomás Cayuela Villarreal, quien se encargo de designar a los comandantes de la policía ministerial de su confianza, para que siguiera apoyando al Cártel del Golfo, en el trasiego de droga.

En los dichos de seis testigos, identificados con los nombres clave de Ángeles, Óscar, Pedro, Pitufo, Yeraldín y Rufino se sustentan las principales acusaciones por delincuencia organizada, contra la salud y lavado de dinero que podría enfrentar Yarrington en México. Mientras tanto, la PGR rechazó haya acordado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos ceder la extradición de Tomás Yarrington. Funcionarios de la dependencia aseguraron se mantienen a la espera de la resolución del gobierno italiano respecto a su extradición a nuestro país o a Estados Unidos.

México sólo se había limitado a pedir informes sobre la ubicación del ex gobernador tamaulipeco, a través de una carta envida por el Embajador Juan José Guerra Abud, a la Corte de Apelaciones de Florencia. Esta aparente lejanía tiene una lectura en la cual es notoria la pretensión del gobierno de Peña Nieto de desligarse del ex mandatario tamaulipeco, objetivo imposible de lograr al conocerse de la cercanía existente y la protección brindada durante varios años, lo mismo por el mexiquense como por el ex de EU, George Bush hijo. Al trascender esto, la Cancillería y la PGR, en un comunicado conjunto, aseguraron solicitaron la extradición de Tomás Yarrington desde el 11 de abril, a través de la Embajada de México en Italia.

MOMENTOS DE DEFINICIÓN

¿Cuáles son los elementos requeridos para calificar como estado de crisis o de ingobernabilidad etapas en la vida de las entidades? ¿Qué sucesos deben quedar registrados? ¿Es solamente inseguridad o se conforma un todo negativo en torno a los ciudadanos? Posiblemente se caiga en esos calificativos cuando se descubren mentiras y ellas giran alrededor de un tema muy de moda: seguridad. Se dijo, tanto por parte de la Secretaría de Gobernación y con –suponemos- la anuencia de las fuerzas armadas, se enviarían a Quintana Roo cientos de elementos uniformados con la instrucción de permanecer atentos a cualquier movimiento de la delincuencia y con ello impedir se genere mala fama en los principales destinos turísticos del país: Cancún y la Riviera Maya.

El número llegó a mencionarse en 600 militares más otros 100 federales pero… nadie los contó y resulta que, por ejemplo, en Chihuahua en donde también se resienten acciones de los mafiosos, el mismo funcionario federal, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró el envío de 4 mil 800 elementos del Ejército más 380 agentes federales. Pero Javier Corral, gobernador, negó estos números e informó solo cuenta con 150 efectivos. Ya con el anuncio de la llegada de decenas de vigilantes pertenecientes a la Gendarmería, los cuales resultaron tan eficientes que no fueron vistos por los delincuentes aunque tampoco por los pobladores, se tuvo una dosis importante de engaño como para proporcionar otro mayor en estas fechas en las cuales las autoridades están ciertas disminuyen las acciones de los malosos debido a lo importante de cuidar la plaza, de no llevarla a extremos en donde se les arruine el negocio.

Aunque también podría ser un elemento generador de dudas sobre el buen gobierno el ser factor de enfrentamiento entre organizaciones civiles cuyos objetivos coinciden en la necesidad de hacer a los ciudadanos partícipes de las estrategias en seguridad. Ángel Ciudadano es una organización con varios años de pugnar por instalar mesas de Seguridad y Justicia, sin embargo y por diferentes razones los gobiernos estatales anteriores no hicieron eco a esta demanda y, cuando ahora abren la puerta para esta propuesta, el gobierno del cambio se inclina por México SOS, cuyo nacimiento obedece al secuestro y asesinato del empresario Alejandro Martí, ex propietario de la cadena de tiendas de ropa deportiva con el mismo apellido, y no a una reiterada petición ciudadana ante la ola delictiva formada en el presente. Cynthia Dehesa Guzmán, presidenta de Ciudadanos por la Transparencia, al regreso de la semana de Pascua, habrá de enfrentar a estos dos grupos. Como dice la canción del finado Juan Gabriel: “… pero que necesidad…”

Aunque en esto de la ingobernabilidad hay que tomar muy en cuenta la generación de cortinas de humo. Una de ellas se encontró en el abusivo cobro del arrastre de grúas. En Benito Juárez se sabía era un negocio autorizado por el gobierno estatal sin ningún límite y, por lo tanto, el alcalde no estaba autorizado ni siquiera a protestar. Tan bueno resultó el negocio que supuestamente se pusieron a competir 5 empresas y no hay nada tan falso. Son los mismos con distinto nombre y para no causar una imagen peor a la que tienen recurrieron a Sintra a fin de lograr la dependencia les marque un tabulador. Adivine: los precios son mucho mayores a los anteriores y la única forma de “arreglarse” es dando la clásica mochada.

Puede ser que una deuda pendiente como la del gobierno con Banobras, dinero solicitado para recuperar playas y triangulado con la Zofemat, sea otro elemento de disgusto y calificativos negativos para las autoridades estatales. O eso de no encontrar como abrir Fideicomisos y checar si existe o no dinero producto de pago de impuestos, lo cual puede llevar a los hoteleros y empresarios a no pagar impuestos, ¿incidirá? Aunque también aparece dinero desviado por ASA en los aeropuertos. Tal vez esas intenciones reiteradas de seguir aumentando el número de partidos políticos forme parte del paquete distintivo de la falta de autoridad. Un ejemplo está en la joaquinista Cecilia Loria.

¿Será por la indefinición en torno a los delfines y a la protección del manglar? ¿Miedo a los arranques del niño verde Jorge Emilio González? ¿Será que no se impide avancen los negocios de los Verdes en Puerto Morelos y se permite toda clase de abusos? ¿Es acaso la aprobación en Playa del Carmen de otra inmobiliaria como la creada con los terrenos del primer gran invasor de apellido Castelazo y con la cual doña Cristina Torres, actual alcaldesa, se hizo de la experiencia suficiente para ahora arrebatar In House? Aunque bien pueden ser las concesiones de transporte guardadas en el escritorio de los encargados de regular el servicio. O tal vez influya esa aparente lejanía en la petición o exigencia de cuentas de tres años anteriores al municipio Benito Juárez.

En eso de investigar el manejo del dinero en el tiempo de Paul Carrillo, la desgracia es no contar con el elemento clave, con lo que debería ser la materia prima: transparencia, sino se trata de contar con argumentos suficientes y pesados para evitar la llegada de Hugo Bonilla a la Auditoría Superior en sustitución del Auditor con licencia, primo hermano del gobernador, Javier Zetina. En este objetivo nada importa si se recurre a terceros para tratar de encontrar lo que en los registros municipales no saben localizar. Y en estas indefiniciones aparece también el Dragon Mart, siempre no va aunque el gobierno estatal se muestra dispuesto a aceptar las inversiones chinas.

Lo “novedoso” en el gobierno del cambio ha sido la escasez de placas, no llegaron todas las solicitadas porque no pagaron la elaboración y si de este tamaño se las gastan los de arriba, los de abajo se dieron a la tarea de pedir 500 pesos a cada ciudadano en busca de su nuevo registro. El “extra” no ha cambiado, como tampoco otras prácticas vistas tanto a nivel estatal como municipal y en distintos órdenes. Tal vez por eso hay gabinetes provocando admiración por la falta de honradez de los integrantes. Esos de la mala fama sí saben cómo allegarse dinero y repartirlo. Tienen experiencia en meterle agua al coco y migajón al bolillo.

¿Es falsa la percepción de ausencia de gobierno? Quien sabe porque todavía hay mucho más. Mientras tanto, quienes cargan realmente el peso del desarrollo estatal deben seguir trabajando para así contar con los fondos suficientes para asegurar se cubran todas las necesidades de los funcionarios y de los burócratas, sea cual sea su nivel… social y moral.

DE LOS PASILLOS

Patricio Leopoldo Vargas, Juez Décimo de Distrito de Amparo Federal con sede en la Ciudad de México, ordenó reponer el proceso de extradición al capo Héctor Beltrán Leyva, “El H”, debido que el juzgado que estuvo a cargo del procedimiento no citó a los peritos forenses necesarios para dictaminar si la identidad del reo es la misma del presunto narcotraficante reclamado por Estados Unidos. Así, dejó sin efecto tanto la orden de la Secretaría de Relaciones Exteriores para extraditar a Beltrán como la opinión jurídica del Juzgado Octavo de Distrito en Procesos Penales Federales de la capital del país, quien se pronunció en favor de la entrega del capo…. ¿Será la resurrección de este cártel el próximo episodio?…

Tres cuerpos fueron lanzados la madrugada de este miércoles desde una avioneta en la sindicatura de El Dorado en el municipio de Culiacán, Sinaloa. Uno fue localizado en el techo de un edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estaba semidesnudo y con aparentes huellas de tortura; otros dos cayeron en predios diferentes, uno en la colonia Arboledas y el segundo en el centro de ese poblado… Siguen sumándose así cadáveres por todo el país y las estrategias dizque para regresar a los ciudadanos la seguridad duermen profundamente en el papel.

Con motivos de las festividades religiosas haremos una breve retirada. Felices Pascuas

