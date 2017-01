Voces de hoy: México: desastre económico; miedo; vandalismo y; protesta legítima.

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Norberto Amaya A. //// Ciudad de México a 6 de enero de 2017.

El desastre económico en nuestro país es evidente, fallaron las “reformas” y se agotó el sistema económico y las políticas aplicadas durante décadas, de esto hay responsables, y hay que decirlo, son los gobiernos encabezados por los tecnócratas apátridas, seguidores a pie juntillas de la política neoliberal y de los dictados del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ellos son los que nos llevaron al desastre.

Son los gobiernos emanados del PRI y del PAN, partidos que junto a otros se encargaron de mantener a los mismos personajes en el llamado “gabinete económico” y que aplicaron las recetas de austeridad para beneficiar a los grandes poderes económicos y a los monopolios. El PRI y el PAN, junto a otros partidos satélites se apropiaron de los bienes de la nación y la entregaron con todo cinismo. Para ello contaron con aliados y mafiosos que obtuvieron -y obtienen-grandes ganancias a costa de la miseria, la pobreza y la desintegración de millones de familias. Entregaron el patrimonio nacional y acumularon poder desmesurado.

Lo anunciamos hace unos días recientes, el gasolinazo atentaba contra toda lógica, pues la economía estaba en plena crisis y la sociedad hastiada, no nos hicieron caso, se empeñaron en aplicar su visión de país de acuerdo a los dictados de la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) argumentando con dichos y sin hechos, las “fortalezas” de una supuesta economía con posibilidades de crece en los términos y condiciones que ellos habían planteado. Les falló el cálculo, la respuesta ha sido contraria a lo que ellos especulaban.

Pero yo pienso que ellos ya habían preparado un plan de respuesta a las protestas con antelación y previendo las consecuencias. No es difícil suponer que estos “financieros” prepararon un plan de”respuesta a la protesta civil” y entrenaron a ciertos cuerpos de élite de policía y ejército para incitar a laprovocación con el propósito previsto de desalentar la protesta. Ellos saben lo que se juegan y lo hicieron.

Desde el año pasado, el gobierno federal y los gobiernos estatales otorgaron la “libertad condicionada” a presos que supuestamente tenían delitos menores y con la Ley de Ejecución Penal lo hicieron y les pusieron condiciones, observancia y obligados a firmar y estar bajo vigilancia y órdenes. Entonces no se puede extrañar, que junto a los grupos mafiosos que controlan drogas y contrabandos estén siendo utilizados para la provocación y la el pillaje. Hay que señalar que Ardelio Vargas Fosado(maneja grupos de poder policíaco) y a Tomás Zerón recién nombrado Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad, entre otros, conocen los tejes y manejes de los grupos organizados en la delincuencia y saben de quienes actúan adentro y fuera de las cárceles del país. Aquí es donde se debe buscar a los vándalos, que por supuesto deben estar plenamente identificados.

El gobierno federal y los gobiernos estatales, violentaron la Constitución y los elementales Derechos Ciudadanos, son ellos quienes violaron el imperio de la Ley y hoy quieren achacar a otros su falta de rumbo, su entreguismo y deslealtad a la patria . Es a los gobiernos, a Peña Nieto y a gobernadores, así como a los diputados que aprobaron las Leyes de Reforma Energética, Fiscal , de Educación, etc, a quienes debe enjuiciarseles. Ellos junto a sus bandas de “paramilitares son los saqueadores de centros comerciales y espantan a la gente con balazos y les dicen que lo que sigue es la violencia o el Estado de sitio”. Debemos denunciarlos para que no se desacredite la verdadera inconformidad. Los ciudadanos estamos hartos de los males que se han dado en las administraciones que han tenido en nuestro país, hoy el gobierno ha creado una pantalla de humo que distrae a muchos del verdadero fin que es decir NO al alza de la gasolina y a las decisiones equivocada de Peña Nieto.

Es increíble el cinismo del PRI-PAN-PVEM, quienes rechazan un periodo extraordinario para poder revertir la ” liberalización” de los combustibles. Los empresarios especuladores, deben entender que ya terminó su ciclo y que a Enrique Peña Nieto, Agustín Meade y Pedro Joaquín Coldwell y José Antonio González Anaya, entre otros, no les queda mucho margen de maniobra. ¡Deben asumir sus errores y las consecuencias!

A pesar de que por ejemplo la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM), Organizaciones de productores y empresas nacionales y productores del campo demandaron la derogación de dicha medida como entre ellos también lo hizo en días recientes, Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano y el Senador Miguel Barbosa Huerta, reconociendo equivocaciones, pues los demás debieran atender esos llamados que no hicieron a tiempo ellos y otros políticos e incluso los consintieron, hoy asumen una realidad desgarradora. Pero también hay momentos en que se vale rectificar.

Cabe apuntar que Morena ha sido congruente y consecuente pues sus diputados sostuvieron que todo esto iba a generar una enorme descomposición social, por el contrario les dijeron “locos” y las televisoras, junto con sus locutores, dueños y accionistas, los acusaron de “oponerse a la modernización del país”. Ahí están los resultados.

Ahora que hay que agregar que ya hay muertos y heridos en diferentes partes del país. No podemos dejar de lado que Organizaciones de Derechos Humanos en el Edomex- y otros estados- han denunciado que quienes han organizado la provocación y los saqueos son policías y bandas al servicio del gobernador Eruviel Ávila. Así lo señaló el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Lo peor es el cinismo del inepto Secretario de Educacion Aurelio Nuño Mayer, quien calificó de acertada y positiva el alza de la gasolina, un agravio más de Nuño a los mexicanos, pero está declaración se da en medio de la polémica, cuando por su lado la cúpula empresarial en voz de Enrique Solana Sentíes Presidente de la CONCANACO, expresó que no descarta que el “vandalismo es orquestado por el gobierno federal y por los estados” a ello se suma que a varias cuentas falsas en redes sociales emitieron mensajes de miedo para inhibir la protesta social y llenar de miedo a los mexicanos para que se frene el descontento encerrándolos en sus casas y exhortando a que no salgan.

Los sistemas autoritarios se construyen a partir de la generación del miedo, el pánico y la zozobra, pero además de circular versiones falsas de hechos reales y tergiversar todo tipo de acción digna y apegada a derecho. La generación del miedo quiere obligar a que la gente se quede en sus casas y se encierre a piedra y lodo y así poder culpar a quienes dentro del marco constitucional se manifiestan legítimamente. ¡Las dictaduras se construyen con represión y con miedo, no olvidemos!

La protesta legítima y legal hay que defenderla, no estamos de acuerdo con el gasolinazo y el alza de precios y todo lo que viene en consecuencia, las familias y los pobres o la clase media no lo soportan más. Toda protesta debe ser pacífica y de acuerdo a lo que establecen nuestros derechos de libre manifestación de ideas y contra el alza desproporcionada de impuestos, cobros y demás. No había necesidad de encender la mecha, pero ellos – los del gobierno- lo hicieron, con alevosía y ventaja. Hay que denunciarlos y exigir que se deroguen las reformas.

Los diputados y senadores deben saber que hay un rechazo generalizado a sus leyes. Toda ley debe emanar del pueblo y ser sancionada por el mismo. Ya no debe permitirse más provocaciones, pánico, zozobra, amedrentamiento y mucho menos que los nuestros vivan en la inseguridad generada y auspiciada . Es hora de salir a manifestarse públicamente contra la imposición y las “Reformas” ilegítimas y al mismo tiempo denunciar, exhibir y llamar a cuentas en los distritos y estados a quienes han votado en las Cámaras contra la patria, pues a final de cuentas han entregado TODO a manos de los extranjeros, sin que el pueblo les haya entregado ese poder y que su sumisión sea castigada. Así debe ser.

Reflexiones. Mientras me preparaba a escribir está modesta columna, un grupo de provocadores lanzo balazos en el céntrico lugar en que nos encontrábamos. Fue indignante ver los ojos llorosos de los niños, la angustia de las mujeres y el temor de los hombres que por cientos estaban en la zona. Los comercios cerraron cortinas y todo mundo se disperso, el grupo provocador se diluyo ante la mirada complaciente de la policía, después llegó gente del ejército, pero ya todo había pasado.

Aun así, no nos amedrentamos no bajamos la guardia y hoy mantenemos la convocatoria a la manifestación contra el gasolinazo y contra el alza de precios y obvio por la renuncia de Peña y gobernadores cómplices en todo el país. Diputados y Senadores, así como PAN, PRI y parte del PRD son corresponsables de lo que pueda suceder a los mexicanos. Eso sí, deben saber que los vamos a observar y a denunciar. ¡ No nos dejemos! Nos vemos el sábado 7 de abril en la defensa de los derechos sociales y ciudadanos y en lo que venga. Civilidad y acciones pacíficas son el arma de la inteligencia. Hasta pronto.

Comentarios

Comentarios