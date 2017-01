Voces de hoy: Los necios y la sociedad movilizada

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Norberto Amaya A. //// Ciudad de México a 8 de enero de 2017.

Se presentan a diversos actos oficiales, siempre cobijados por guardias de seguridad o miembros de la seguridad pública, entregan reconocimientos y dan discursos breves y carentes de sentido, los que acuden van por necesidad u obligados y quienes los reciben ya saben que tienen que acatar ordenes o sufrir represalias. Pero además ponen caras de serios y su gesto es adusto, sonríen para la foto y posan con alguna persona previamente seleccionada, apenas contestan a preguntas incomodas o se enojan cuando se les insiste en que argumenten razones de sus acciones y decisiones, son ellos, los que desde hace años están alejados de la realidad del país, los formados en universidades extranjeras y que nunca han viajado en transporte público. Son los “necios” que se aferran al poder a costa de lo que sea.

Viven en zonas exclusivas, viajan en camionetas negras y con vidrios polarizados, desayunan y comen en restaurantes de lujo y se visten con ropa de marca que compran en tiendas exclusivas o en el extranjero. Su familia va de vacaciones a los mejores balnearios o viajan constantemente a lugares exclusivos en el extranjero, su turismo es constante y los boletos de avión se acumulan en sus tarjetas plus, los hijos de “los necios” van a escuelas privadas donde conviven con los hijos de los “otros necios” y las colegiaturas son altas. Los “necios” son una élite en los partidos políticos e incluso tienen parentesco, son familias del PRI y del PAN , que supuestamente se pelean de día, pero duermen juntos de noche. Los “necios” han coincidido en un mismo proyecto de país y sosn socios en diversos negocios. Esos necios están llevando a la quiebra a México.

En los distintos niveles de gobierno te encuentras que hay primos y cuñados o concuños, que están al mando de las principales secretarias o direcciones, pero también te los encuentras como accionistas de diversas empresas que realizan obra o prestan servicios o comercializan productos con los gobiernos. Otros cabildean a favor de los principales monopolios y los “necios” de más alto nivel (Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, etc) son parte de los Consejos de Administración o “asesores” de las tansnacionales. Son los “necios” que viven del presupuesto público y que han recibido grandes beneficios a cambio de entregar los recursos naturales y humanos de éste gran país. La vida de ellos es otra y les encanta posar en revistas de “sociedad”, acordadas y pagadas.

Pero esa necedad no los hace tontos, por el contrario, son abusados para alternarse cargos y establecer acuerdos para rotarse el poder, pues saben que deben defender sus intereses a toda costa, para ello usan a partidos paleros como el Panal o a líderes venales a quienes les reparten migajas de las grandes ganancias que ellos obtienen. Al mismo tiempo establecen acuerdos con organizaciones que según luchan “por los pobres”, como es el caso de Antorcha Campesina y otras pequeñas agrupaciones de comerciantes o de supuestos empresarios para que les ayuden al trabajo sucio o a atacar y amenazar a quienes de verdad quieren un cambio y la democracia en está patria agraviada. El PRI y el PAN ya tienen pacto de mantener la presidencia a costa de lo que sea y llevan de cabús a varios “dirigentes” que firmaron el Pacto por México. El PRI y el PAN no quieren dejar que otra opción llegue a gobernar el país y van a hacer todo lo posible por evitarlo. Al tiempo.

Pero no contaban con el despertar de la sociedad, que hoy se mueve a lo largo y ancho del país, las movilizaciones de miles en los estados del norte son inéditas, eso sucede en las grandes ciudades como: Monterrey; Guadalajara; Chihuahua; Sonora; Baja California y; otros municipios de esos y otros estados del norte, occidente y el bajío. En el centro, sur y sureste también se observa y se siente el descontento social contra los “necios” del PRI y el PAN.

En los últimos días, la sociedad agraviada e indignada ha salido a las plazas públicas y a las calles y les grita o expresa de diversas formas que: ¡Ya basta! Pero los “necios” junto a sus medios de comunicación a su servicio, se niegan a escuchar o a oír, pues dichos medios- siguen dando a conocer noticias falsas y de nota roja, sin entender que la sociedad es otra y que tiene otros medios alternativos de información. Los “necios” quieren seguir en su “castillo enrejado”, mientras la sociedad demanda a gritos un cambio de rumbo y que se acepte el fracaso de “sus reformas” y de “su” política económica.

La sociedad está movilizada, en diferentes centros de trabajo, pero también diversos sectores sociales y de la producción se ha entendido que es hora de decir NO a las imposiciones del gobierno federal y de sus diputados y senadores, pues al mismo tiempo se ha comprendido que el futuro de su familia, de sus negocios o de sus fábricas o producción agropecuaria está en peligro y que de ello hay responsables.

Luego entonces, a pesar de que los “necios” se jacten que gobiernan el país (PRI) o que ganaron elecciones y gobiernan o van a “gobernar” varios estados más (PAN), no han entendido que la sociedad se movió y los escenarios se modificaron, que hoy el repudio hacía ellos va en aumento y el rechazo a sus acciones se está reflejando en la convocatoria a no pagar impuestos o a no aceptar decisiones de los distintos niveles de gobierno. Lo veremos pronto.

Reflexiones. Hacer un balance y un análisis de la movilización social, también implica señalar que en la gran mayoría de estás se manifiesta un repudio a la clase política en general y al actual sistema de partidos políticos, eso debe tomarse en cuenta. Me tocó observar como en diversos lugares se rechazo la presencia de partidos de cualquier signo, obvio, opositores al PRI-PAN, el asunto es que dichos partidos de “oposición” se han concentrado en acciones alejadas de la sociedad, “en preparar la elección que viene” y se han vuelto “capillas” o sectas que sólo en el discurso y con sus fieles manifiestan sus opiniones, pero la enorme mayoría de mexicanos los siente lejanos y ajenos. A ver si Morena lo entiende. Si no, al tiempo. Nos vemos pronto.

