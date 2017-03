Voces de hoy: Los “huachicoleros” y la complicidad de gobiernos

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Norberto Amaya A. //// Ciudad de México a 19 de marzo de 2017.

Hay noticias diarias sobre el famoso “triangulo rojo”, en el centro del país, las más escandalosas de los últimos días tienen que ver con la detención de autoridades municipales, policías y ministeriales del estado de Puebla,el municipio de Atzizintla es un ejemplo de ello. Tocar el tema , me dijeron amigos y conocedores es difícil, ya sabe uno que todo está vinculado a sectores de la delincuencia organizada. Antes la zona regional de Puebla y Veracruz, tal como lo señalan los índices de actividad económica, actuaban en función de actividades productivas, comerciales. educativas y culturales. Era una dicha ir y vivir la región . Hoy, la gran mayoría viven con miedo, terror, angustia y desesperación. El gobierno federal y sus cómplices como, César Duarte y Moreno Valle, hicieron y deshicieron a su antojo. Andan prófugos o en campaña. Son el PRIAN.

A mi me extraño el uso del térmIno “huachicoleros”, ¿les pregunbte a varios de dónde y por qué?. Concreto, es crimen organizado, dedicado al saqueo de hidrocarburos y otras propiedades de la nación, pero también controlan bandas de trafico de personas y compra y venta de drogas, a lo que se suma la cuestión de maltrato y trafico de órganos humanos, de mujeres y niños. Ahí está la denuncia de Lidya Cacho, sobre mujeres, niñas. etc, en contra de Yunes, de Kamel Nacif y Kuri, Todos ellos vinculados a la pederastia y a la trata de personas. Los gobernadores asociados a ellos se llaman: Mario Marin Torres, César Duarte y Rafael Moreno Valle. El padre Solalinde lo ha documentado bien y con pruebas. Hay que apuntar que el ex Director de la Secretaría de Seguridad Pública, Facundo Rosas de Puebla (vinculado al caso Ayotzinapa) protegió a diversos delincuentes y ese estado es ahora refugio de delincuentes de cuello blanco y protegidos de mandos cercanos al gobierno federal. Peña Nieto y Moreno Valle, lo saben.. ¡Que se abra la investigación y que no haya culpables-inocentes!

En mi caminar como periodista, académico y político, es obvio que he recorrido varios estados del país, también, asumo, he participado como asesor y colaborador en campañas políticas. es así que en una de las campañas electorales en Puebla, me tocó supervisar la acció de los grupos políticos y económicos en las colindancias de Puebla y Veracruz,al hacer la radiografía y el análisis, descubres los tejes y manejes, veracruzanos que son poblanos por conveniencia y engañan a la gente. ¡Así fue y testigos de mesa hay muchos.

Uno de los ex candidatos del PAN y amigo intimo del gobernador, en el distrito federal electoral de Tepeaca, se llama, Mario Rincón González, actual diputado local y ex secretario de seguridad pública en varios frentes, además de espía, polícía político y traidor por naturaleza. Rafael Moreno Valle, es de los suyos, traicionó a Elba Esther Gordillo y es una persona cercana A Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracuz y socio de las principales empresa que han hecho obras con Enrique Peña Nieto. Todos, En amasiato CON PRI y PAN de Puebla han hecho grandes negocios y han endeudado Puebla. Todos ellos , en contubernio con Luis Videgaray Caso, Mariana Gómez del Campo, Margarita Zavala y Felipe Calderón, han sostenido relaciones con delegados y funcionarios federales del gobierno federal en Puebla y Veracruz. Lo que se ve no se dice. El robo de combustible y el saqueo de Pemex y sus redes de abastecimiento es impresionante. Todo estaba bajo control del gobierno de los estados de Puebla y Veracruz (Moreno Vall (ya se fue) y Duarte) contaban con la complicidad y el el acuerdo del gobierno de Peña Nieto. El problema es que la violencia ya es imparable.

Hoy la región vive una crisis de gobernabilidad, delincuencia e incertidumbre, no hay esperanza cierta de vida y actividad económica o empresarial que se respete, ya ni hablo de los campesinos o productores agropecuarios que viven en la zozobra y en la intimidación el susto, la amenaza o la pérdida de familiares, sobre todo de mujeres y niños. ¡Es in soportable vivir en una zona de violencia!

En las carreteras viajas con tempos, no sabes a que hora te van a parar o a detener, lo peor es que que no sabes si son policías o elementos del ejercito “reales”. ¡No! Estás a expensas de la delincuencia y no sabes de que tipo. Como bien afirman los amigos de Puebla y Veracruz: “con las fosas salio a relucir la pus de los malos gobiernos”. Pero el problema no es de allá, es de todos. “, El asunto es el norte, el bajío, sur y sureste u occidente, Tijuana, Chiapás, Jalisco, Michoacán, Guerrero, etc. . Entonces deScubres que es el territorio nacional ( si es que apenas te diste cuenta) y que debemos hacer algo. No pregono el miedo y tampoco me espantan los estúpidos de la mafia organizada. La cuestión es la vida y que queremos. A México no lo podemos dejar en manos de quienes siempre han atentado contra sus propios compatriotas.

Ya lo hice y lo vuelvo a decir, basta con que la SEGOB a cargo de Osorio Chong,y sus “achichincles” se pongan a trabajar y en lugar de estar atacando a Morena y a López Obrador, retomen sus compromisos institucionales y se comprometan con la seguridad de los mexicanos. ¿Eso es pedirles mucho? ¡Pues no! A final de cuentas, el pueblo va a cambiar el rumbo y va a juzgar a quienes lo gobernaron. ¡Al tiempo!

Reflexiones. Hay días nublados, pero también noches de luna. Lo más importante es que sepamos que la ciencia, la paciencia y la paz son nuestras armas de combate. Al enemigo o adversario no le vamos a ganar con la fuerza y la actividad física, por el contrario es con la inteligencia y la acumulación de fuerza social, impregnada de democracia, como vamos avanzar.

