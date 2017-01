Voces de hoy: El fracaso del modelo económico y la corrupción de gobernadores

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Norberto Amaya A. /// Ciudad de México, a 29 de enero de 2017.

Twitter: @Amaya5M.

No puede ni debe negarse que el modelo implantado por los egresados de Harvard o alumnos de Milton Friedman es ya un total desastre en México. Los que siguen empecinados en continuar por ese camino, no se quieren dar cuenta que se ganan el repudio cotidiano de la gran mayoría de los sectores sociales y de los gentes productivos. El cambio estructural y la “renovación moral” impulsados como eje de transformación por Miguel de la Madrid Hurtado, han fracasado estrepitosamente. Pero los herederos se niegan a aceptarlo.

Desde hace años se debatía con razón y análisis el camino que debería tomar el país y darle sentido a sus fortalezas y aminorar sus debilidades, la discusión académica y política sobre el rumbo de la nación se expresaba en textos varios y cada sector o escuelas de economía definían sus prioridades, conceptos y perspectivas de corto y mediano plazo. Así, tanto Carlos Tello y Rolando Cordera, como Alonso Aguilar y Arnaldo Córdova, pero también Heberto Castillo e Ifigenia Martínez, esgrimian puntos de vista contrarios a lo que planteaban los admiradores de los “Chicago Boys” que habían tomado las riendas de las finanzas y la administración pública federal, encabezados por Carlos Salinas de Gortarí. Entonces inició la entrega de la soberanía y la entrega de los bienes nacionales.

Ante las acciones del nuevo gobierno de los EEUU que preside Donald Trump, muchos de los fieles defensores del modelo económico neoliberal, convocan a la “unidad nacional” y a la defensa de la patria, pero no dicen en torno a qué y para qué, pues una propuesta de éste tipo requiere de calidad moral y evidentemente la aceptación de un cambio de rumbo en la política económica. Porque cuando se escuchan esas voces que han vivido del erario de los distintos gobiernos del PRI y del PAN en los últimos treinta años, la verdad hasta generan risa o repudio. Es como si en la colonia donde vives, los que te roban, asaltan y agreden todos los días, te convocan a defender el territorio ante la agresión de otros delincuentes. ¡Eso no se puede! Deben entender varios de ellos, los que han aparecido en programas especiales de la televisión o en entrevistas, que sus voces no son escuchadas por una sociedad engañada.

Por otro lado, hubo un planteamiento de que los partidos convocaran a un acuerdo para la defensa de la soberanía nacional y de los intereses de la patria, pero hay que decirlo fuerte, la partidocracia no tiene credibilidad y al contrario genera ronchas y franco rechazo de la sociedad. Pues esa élite que impulsó su Pacto por México y camina en las alianzas oscuras, han hecho propuestas y promesas que jamás han cumplido. Los partidos y los políticos de las cúpulas se han despachado con la cuchara grande, tanto en los cargos que han ostentado, como en el manejo de las prerrogativas que les entrega el INE y los institutos locales. Un nuevo rumbo de la economía es urgente, pero deben conducirlos sectores progresistas y nacionalistas.

Por otro lado, ante la ofensiva de Trump, el presidente realiza una reunión con senadores, diputados y gobernadores, tal parece que a Peña Nieto no le cabe el sentido de la racionalidad, pues una convocatoria de éste tipo ante una emergencia no ayuda, Peña Nieto debería saber del desprestigio de los diputados y senadores que aprobaron sus reformas y los gasolinazos y son los que más rechazo social tienen. A lo anterior se suma la mediocridad y el entreguismo estúpido del aprendiz de Malinalco, Luis Videgaray Caso, mismo que por elemental criterio debió de haber presentado su renuncia desde hace días.

Lo peor, Enrique Peña Nieto y Donald Trump acuerdan hablar en lo oscurito sobre el muro y los principales asuntos de ambos países, todo esto se da, justo cuando varios líderes del mundo inician una ofensiva contra las políticas que quiere aplicar el señor Trump, ahí está el ejemplo de Alemania, China, Rusia, Irán, Bolivia y otros más que falta enumerar. Hay una serie de hechos que sorprenden a todos y nos sentimos humillados. Angela Merkel o Evo Morales, con visiones diferentes, han enfrentado con valentía los nuevos tiempos.

Pero también está la ocurrencia de que los gobernadores impulsen una propuesta de rescate y defensa de los intereses de México, ¡Que barbaridad! ¿Acaso el señor Osorio Chong, secretario de gobernación no le rinde informes al presidente de la república sobre la escasa aceptación que tienen los gobernadores en sus estados y de la nula credibilidad que tienen en diversos ámbitos? Para empezar está el actual presidente de la CONAGO y gobernador de Morelos, Graco Ramírez (PRD) y otro ejemplo espantoso es el señor Rafael Moreno Valle Rosas (PAN) gobernador saliente de Puebla, quien ha saqueado a su estado y pretende ser candidato de su partido a la presidencia. Pero hay otros gobernadores que son parte del teatro del horror, tanto por sus formas de gobierno, como por los niveles de corrupción que están a la vista y de cuyos números tiene claras cuentas -para empezar- la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Así las cosas, fracaso económico y corrupción obligan a que la sociedad tome las riendas y le de un nuevo rumbo a México. El cambio de régimen es urgente.

Reflexiones. Hoy domingo, 29 de enero, presenté con mis colegas y amigos, Humberto Sotelo M., y Eudoxio Morales Flores, el libro: La Democradura en tiempos de Moreno Valle en Puebla. Es un análisis de las finanzas públicas, del endeudamiento terrible de un estado, del abuso de poder y del uso de los recursos públicos para unos cuantos a costa de la miseria de la mayoría, pero también del engaño y el fracaso de los llamados gobiernos de coalición entre partidos de signo diverso. A final de cuentas la derecha y los grupos de poder y familias se impusieron. ¡Puebla está indignada y los ciudadanos exigen juicio al gobierno panista y castigo a Moreno Valle y sus cómplices!

Correo: nor.amaya@live.com.mx

