Voces de hoy: El engaño del discurso sobre producción y comercio de Peña Nieto

Ciudad de México a 16 de marzo de 2018.

De pronto y como si fuera una trama bien planeada en los altos círculos de propaganda oficial, escuchamos una serie de discursos de parte del ejecutivo federal y de los integrantes de su gabinete sobre las alternativas económicas, sobre todo en producción y comercio.

Pero es de risa loca escuchar voces de los secretarios de economía y de otros vinculados al sector agropecuario abordar de manera demagógica afirmar que hay una “gran fortaleza” en el campo mexicano. Todos sabemos que el sector primario es uno de los más abandonados y ha sido sujeto a una terrible depredación l el consecuente abandono del mismo y la expulsión de mano de obra. Ven lo que quieren ver y hablan a lo tonto de lo que son responsables.

Para empezar, el asunto del Tratado de Libre Comercio fue un mal acuerdo con Estados Unidos y con Canadá, denunciado en su momento por distintos sectores de la producción y evidentemente por los actores políticos de real oposición, pues fue evidente que no se dio prioridad a nuestras fortalezas, entre ellas el sector agropecuario, nuestra mano de obra nuestros recursos naturales, así como al mismo tiempo se excluyo de un mercado más amplio a Centroamérica, el caribe y América Latina, pero también a Asia y otros continentes. Hoy ante la amenaza de Donald Trump con la deportación masiva de mexicanos, el alza en cobro de aranceles y un impulso al proteccionismo de su economía, junto con su inmoral y estúpido muro fronterizo, salen voces del gobierno federal, que asumen discursos de ocurrencia y recurren a una palabrería que no es coincidente con la realidad nacional. ¡El campo no aguanta más es un grito que resuena en todo México!

José Antonio Rovirosa Wade (Sagarpa), Iidefonso Guajardo Villareal ( (Economía), José Antonio Meade Kuribeña (SHCP) y Luis Videgaray Caso, se convirtieron en fervientes promotores de la diversificación del mercado y de nuestros productos derivados del campo, cuando han sido parte de un “grupo económico” que ha privilegiado la especulación financiera y los negocios con monopolios y tansnacionales que están vinculados a otras ramas de la producción, sobre todo en la compra-venta de servicios e infraestructura que ha generado grandes ganancias a sectores del poder y que se han fugado al exterior, con el apoyo del Banco de México y así se han deteriorado las reservas con que contábamos para establecer una falsa fortaleza del peso ante el dolar. Lo mismo ha sucedido con la deuda interna y el encubrimiento de la deuda real privada, pues todo lo anterior incide en nuestra contabilidad y la realidad de las finanzas públicas, pero también en la balanza de pagos. La relación comercial de México con el norte es totalmente desigual.

En días pasados se acudió a una reunión de lo que ahora se denomina la Alianza del Pacífico, ahí, Videgaray Caso señaló que: “implica un paso firme e importante y que urgen acuerdos de corto plazo”, cabe apuntar que a dicha reunión acudió la embajadora en Chile de los EEUU al inició del encuentro, sin más compromiso. También estuvieron los ministros de: Perú, Colombia, Brunei, Malasia, Vietnam, China, Japón y Corea del Sur. Por cierto que los ministros de Perú y México, pusieron como ejemplo a Chile en el manejo de su economía, cuando habría que revisar sus aportación a la producción mundial, su PIB y la cantidad de habitantes, así como sus recursos naturales. ¡Que pena! Ahora resulta que Chile es un ejemplo a seguir por parte de José Antonio Meade y la comunidad latinoamericana, sí todos sabemos la política privatizadora y en enorme saqueo del cobre y sus reecursos que no han llevado beneficios reales a su población, no sólo con Patricio Alwin, sino ahora con Michelle Bachelett. Los desdoros de Meade y Videgaray suenan a insulto para los mexicanos

A lo anterior debe sumarse el abandono de las relaciones comerciales con otras naciones del sur del continente, por citar un ejemplo, la necesidad de avanzar en la integración de un mercado con fuerza a nivel latinoamericano y retomar el Mercosur pero a nivel macro, no es así y se continúan cometiendo yerros y firmando acuerdos rápidos y sin sentido con tal de ofrecer una imagen falsa de “superación de la crisis. Con China, hay que decirlo, nuestra relación comercial y con Asia es ancestral, pero se abandonó y entregamos todo al imperio en aras de una subordinación sin condiciones e irracional. Todo eso ha ido acompañado de una pérdida de soberanía en política exterior en los distintos foros y organismos internacionales (ONU, OEA, OMC, OCDE,etc.) Esos, los que han vendido el futuro de México y entregado sin piedad nuestras riquezas, son los ahora promotores de un “nuevo y libre comercio”. ¡Dan pena ajena!

Además del discurso falso de Peña Nieto y su gabinete en varios aspectos, ahora resulta que somos “terriblemente fuertes” en el sector terciario y capaces de competir en la exportación de productos agropecuarios, cuando todos sabemos la grave dependencia alimentaria y la enorme importación de maíz amarillo que realizamos del vecino del norte y de Argentina, sin hablar de otras importaciones de básicos que realizamos, como el arroz contaminado que nos manda el propio Estados Unidos.

Pero por otro lado tenemos el bloqueo a lácteos, carne, aguacate, melón, etc, y a ello se debe sumar la nula planificación en el transporte marítimo de carga y la destrucción y venta de nuestras vías férreas. A lo anterior, el gabinete de Peña Nieto olvida mencionar el abandono y entrega de la riqueza de nuestros mares y la sobre explotación de nuestro suelo y subsuelo (minas, agua, bosques, etc) sin dejar de lado la entrega absoluta de nuestro sector energético que es estratégico en toda reconstrucción de la economía. ¡Que no nos engañen otra vez!

Reflexiones. El dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, manifestó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que Donald Trump instrumenta una política migratoria “neofascista”, pues no se puede generar una campaña de odio contra los mexicanos y culparlos de los problemas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, López Obrador solicito medidas cautelares para detener la construcción del muro y la persecución de migrantes. Que diferencia de posiciones, ante lo que hacen Peña y Videgaray. ¡Al tiempo!.

