Voces de hoy: El Edomex y lo que sigue

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Norberto Amaya A. /// Ciudad de México a 5 de marzo de 2017.

@Amaya5M

Así como se hablan de la llegada de la primavera, también esperamos el verano, ya sabemos que no todos pensamos igual o somos distintos en origen e ideas, pero sí nos une la necesidad e formar un Frente Amplio en Defensa de la Patria. Algunos acuden a convocatorias inútiles y hasta dan pena ajena (Álvarez Icaza y demás) o a los berrinches de los “chuchos”, hay que leer y escuchar las declaraciones de ellos y de los “galileos” sin sistema solar (Naranjo, Fernando Belaunzarán y cómplices), voces sin sentido y desorientados. Les ganó la ambición y el poder del dinero. Así son.

Hoy se libra una batalla en el Estado de México (Edomex) en el proceso electoral en turno. Ya a sabemos que el “Grupo Atlacomulco” afina sus compras de votos y la extorsión con su candidato, Alfredo del Mazo Maza, preparan su cancha y buscan mantener el control corporativo de sus bases, que por cierto, antes les eran leales y hoy buscan la interlocución en otros frentes adversos. El PAN llega con una candidata desprestigiada y agotada, pues recibió cerca de mil millones de pesos en pago de favores por parte de Enrique Peña Nieto, a ello se suma el falso discurso de Ricardo Anaya y la corrupción de gobernadores del PAN, como es el caso de, Rafael Moreno Valle Rosas, Gabino Cué Monteagudo y de Mario López Valdez. Josefina Vázquez Mota está en un gran problema. Debe explicar y resolver. El PAN en el Edomex va en caída libre.

Por otro lado, está la candidatura fresca de , Delfina Gómez Álvarez, candidata avalada por Morena y quien lleva a cabo una actividad intensa y extensa, ya se sabe que en su recorrido con López Obrador, la maestra y diputada, ha recogido propuestas, adhesiones y compromisos, al mismo tiempo que su intención de voto crece y por ello sus adversarios se sienten nerviosos y atacan de diversos frentes para que la “ola Morena” no se incremente. Malos cálculos, todo cae por su peso y obliga a la maestra Delfina a definir programa y equipos de trabajo. En ello nos va el 2018 y el licenciado, Andrés Manuel López Obrador y el Equipo lo saben. Ojo, Río Valle, Josúe y Horacio Duarte. No te duermas amigo José Luis Gutierrez Cureño. Hay que ganar.

Los ataques contra Morena y AMLO han sido bárbaros y sin sustento, ello implica que el grupo cercano a López Obrador revisen táctica y estrategia, pues deben saber que los tiempos son distintos y los adversarios cambiaron de piel. El Acuerdo de Unidad es positivo, nosotros lo hemos impulsado. Está claro que vamos a encontrar sectarismos y actitudes de desprecio y arrogancia por parte de quienes en un tiempo asumieron las “dirigencías” de Morena, pero no se puede claudicar ante un reto mayor: gobernar el país requiere de mayorías en el congreso y consenso y acuerdo en la federación y municipios. Hay que sabe ser y hacer gobierno. Morena puede.

La desesperación del PAN es evidente, tanto Anaya, como Margarita Zavala, exhiben una desesperación inaudita y recurren al viejo truco del “peligro para México”, ya lo usaron y junto a “vibra México o a Emilio Álvarez Icaza, pretenden reeditar una campaña negra contra el ciudadano mejor posicionado y con reconocimientos honestos y sociales, me refiero a López Obrador. Me disgusta la actitud de Emilio y de Javier Sicilia, si don José Álvarez Icaza viviera, seguro que los pondría en su lugar. Hacer el juego a la derecha y no cambiar el sistema político y económico, no es asunto de “independientes” o de la partidocracia, nosotros debemos hacerlo. El futuro de México es el nuestro, no lo pongamos en manos de los vende patrias. PRI y PAN deben irse, no así sus cuadros con capacidad y gente de bien.

Los tiempos se acercan y a todos nos ganan las ansias de definiciones en estados y regiones. Hoy, más que nunca está demostrado que las direcciones de Morena han sido rebasadas por una realidad que requiere estructura, organización y experiencia. No podemos, ni debemos dejar el quehacer político en manos de inexpertos. Pues la historia nos ha enseñado que quienes son aprendices o principiantes de programas, casi no atienden a los reclamos ciudadanos. Sí ya vivimos y sabemos, es necesario expresar nuestras ideas y compartir experiencias. Los sectarios se van a quedar solos.

Reflexiones. Los ataques contra el doctor, Ricardo Monreal Ávila, demuestran falta de criterio y solidaridad interna, pero también reflejan la fortaleza del Proyecto que él encabeza. Sabemos a donde vamos y que queremos, debe estar claro que la patria es primero, antes que partido. Donde nos toque jugar y en cualquier cancha, deben de saber que sabemos hacer las cosas y responder a los retos. Esto, también va, para adversarios internos. De los externos, está claro que ya sabemos su comportamiento. ¡Viva la vida y un país de iguales en todo sentido!

Correo: nor.amaya@live.com.mx-

Comentarios

Comentarios