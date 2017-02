Viola Davis se lleva el Oscar a Actriz de Reparto

LOS ÁNGELES, 26 de febrero (AlMomentoMX).- La actriz Viola Davis se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto por su papel en la adaptación para el cine de la obra “Fences”.

La actriz, nominada en 2009 y 2012, partía como favorita en la categoría, en la que también participaban Nicole Kidman (“Un camino a casa”) y Octavia Spencer (“Talentos ocultos”), así como Michelle Williams (“Manchester junto al mar”) y Naomie Harris (“Moonlight”).

“Me convertí en un artista y gracias a Dios que lo hice porque es la única profesión que celebra lo que significa vivir la vida”, dijo al recibir el galardón. En “Fences”, protagonizada y dirigida por Denzel Washington, Davis interpreta a la esposa de un frustrado recolector de basura en Pittsburgh en la década de 1950, que no logra aceptar las oportunidades perdidas de su pasado. Además, el personaje tiene que soportar las infidelidades de su marido y la problemática relación con su hijo. Davis le agradeció igualmente a Washington: “Gracias por poner dos entidades en el sitio del conductor: August y Dios. Y te salió bien”, dijo en referencia al autor de la obra, August Wilson. El Oscar es la guinda del pastel en una maravillosa temporada de premios para Davis, que también se llevó el Globo de Oro, el Bafta y el premio del sindicato de actores (SAG), entre otros galardones. En 2009, fue nominada al Oscar a mejor actriz secundaria por su papel en “La duda”, en la que interpretó junto a Meryl Streep a la madre de un niño que tiene una relación ambigua con el director de su escuela católica. Perdió en esa ocasión ante Penélope Cruz, que se llevó la estatuilla por su papel en “Vicky Cristina Barcelona” de Woody Allen. Tres años después, volvió a ser nominada por su papel en “Historias cruzadas”, pero perdió ante Streep y su aclamado papel como la primera ministra Margaret Thatcher en “La dama de hierro”.

Davis hizo historia al convertirse en la primera actriz negra en ganar el Emmy por “How to Get Away with Murder” y este año se convirtió en la primera en acumular tres nominaciones a los premios de la Academia.

