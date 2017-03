Lilia Arellano.

“Quien busque la injusticia no necesitará lámpara”: Georg Christoph Lichtenberg

• Verdades de Calderón y Moreira

• Padecen los mexicanos a gobernantes enfermos

• Ex Ejecutivos alcohólicos farmacodependientes

• Negro mensaje para los periodistas y defensores

• En crímenes no hay investigaciones ni sanciones

• Edomex: Alfredo del Mazo, Kramer Vs. Kramer

• De nuevo reprueban empresarios gestión de EPN

• Débiles estructuras de gobierno en seguridad: SG

Ciudad de México, 28 de marzo de 2017.- El espectáculo protagonizado por políticos cuyas decisiones han incidido en la vida de millones de mexicanos es sumamente vergonzoso y las verdades tantas veces denunciadas salen a relucir sin que para ellos exista el menor peligro, ni siquiera el de ser despedidos de un empleo o perdidas sus fortunas o, más aún, sin riesgo alguno de perder la vida como ha sucedido con los comunicadores al sacar a la luz pública los señalamientos hoy hechos por ellos mismos. Independientemente de los calificativos vistos por algunos como ofensivos y por otros como de alta definición, Humberto Moreira se convirtió en testigo del gusto por las bebidas alcohólicas del ex presidente Felipe Calderón.

Como se recordará, al periodista Jorge Ramos Ávalos le costó la expulsión del país, cerrarle inclusive las puertas de los medios de comunicación cuando reveló el alcoholismo del entonces titular del Ejecutivo Federal. En estos días y al calor de las contiendas electorales próximas se confirma esta adicción también hecha pública por informadores mexicanos a quienes les cerraron las puertas de Los Pinos. Con lo dicho por el ex gobernador de Coahuila, se suma un elemento más en contra de Margarita Zavala y sus ambiciones de llegar a la candidatura panista por la presidencia. Alcanzar la primera magistratura es realmente inimaginable y de acuerdo a las encuestas es poco probable alcanzar el abanderamiento de los blanquiazules.

Por supuesto, ante lo expresado por el coahuilense, Calderón Hinojosa no permaneció callado y lo acusó de estar ligado con Los Zetas, de permitir su incursión en la entidad y de proteger sus actividades. En este aspecto también debe recordarse la herencia política y de poder de Humberto tuvo amplia dedicatoria a su hermano Rubén, actual gobernador y permanente protector de todos los señalamientos hechos durante y después de ejercer el poder, protegido de manera inmediata al otorgarle la presidencia del PRI y darle la paternidad de la elección de EPN como candidato priísta, e inclusive ser uno de los financiadores de la campaña. Por ahí, por el pago de esa factura es la tendida tan amplia del manto de protección el cual alcanzó a cruzar el Pacífico y llegar hasta España.

Durante más de 7 décadas se ejerció un poder total desde Los Pinos, las decisiones de los presidentes eran última palabra, sin mediar cuestionamientos. Y, si bien se han descubierto todo tipo de fechorías y una ambición fuera de todo límite en algunos de los sexenios de los tricolores, lo registrado durante los 12 años de panistas como titulares del Ejecutivo federal no conocen antecedente. Con Vicente Fox se supo de la llegada de los “segundos frentes” a la casa presidencial; sus antecesores buscaron de una y mil formas pactar con sus cónyuges para presentar a la ciudadanía matrimonios que, si bien ya no cohabitaban, se manejaban con cierto respeto. Don Vicente rebasó lo más criticado a José López Portillo y sus andanzas extramaritales.

No resultó suficiente y cundieron las informaciones sobre la permanencia de profesionales en las ciencias ocultas y en el manejo de yerbas y hechizos en la casona de Parque Lira. Sin embargo, había otros temas mucho más delicados porque advierten una toma de decisiones diaria sin estar con plena conciencia. Como los dolores de la espalda eran muy fuertes, a don Vicente le administraban fuertes dosis de calmantes con el consabido porcentaje de droga en sus fórmulas. El consumo Prozac, también conocido como la pastilla de la felicidad, fue permanente, y quienes lo tienen recetado señalan muy claramente todos los efectos.

Esa combinación bien podría ser la culpable de no observar el guanajuatense la realidad en su entorno. El crecimiento del contrabando, las decisiones tomadas por doña Marta Sahagún, la misteriosa muerte –una a una y por diferentes causas y accidentes- de los integrantes del grupo conocido como Amigos de Fox, fueron los tiempos en los cuales también se presentaron eventos en los cuales perdieron la vida funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Los engaños fueron múltiples y han sido los recordatorios familiares y las maldiciones las expresiones permanentes de los familiares de los difuntos quienes supieron desde el momento de estar en las velaciones, le rezaban a ataúdes vacíos.

Con Felipe Calderón hubo elementos diferentes y, al declarar la guerra contra el narco, se convirtió en el ex presidente cuya siembra en el campo mexicano fue de cadáveres, propició las fosas clandestinas, hizo los negocios petroleros más productivos y las sociedades permanecen muy fructíferas, tal y como se revela y ejemplifica en Campeche, entidad a la cual visita frecuentemente hospedándose en las casonas de la familia Mouriño. Si con Fox falleció de muerte nada natural un titular de Gobernación, Ramón Martín Huerta, con Calderón fueron dos: Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake. Sobre el guanajuatense se descubrió, a raíz de su “accidente”, tenía ligas con grupos delictivos e inclusive presentó a la señora de Fox con ellos. Con los otros dos las aseveraciones no cambian sustancialmente.

Al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, le asesinaron al hijo mayor y las versiones del lugar apuntaron muy claramente a la participación de la mafia, de los enemigos de Los Zetas con quienes estaba pactando. Rubén Moreira desde el mandato estatal nada ha hecho por aclarar el crimen por lo cual, deducen en la entidad, con esta mafia está involucrada toda la familia. Apoyado por el partido formado en su sexenio, el ex líder nacional priísta pretende regresar a las curules. Los tricolores han empezado a retirarle cualquier tipo de apoyo, sin embargo nada harán, como tampoco lo han hecho en contra de César Duarte, el ex de Chihuahua, para castigarlos. Ambos personajes saben y mucho de la llegada al poder del mexiquense e hicieron aportaciones económicas con las cuales compraron impunidad de por vida… o hasta el cambio.

COMUNICADORES EN LA MIRA

Al no existir investigaciones serias y expeditas y sanciones por delitos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno mexicano envía el mensaje de que los ataques en su contra no serán sancionados, advirtió la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien expresó su gran preocupación debido “al peligroso recrudecimiento” de la violencia y ataques armados en contra de comunicadores y defensores. Esta escalada revela “un alarmante deterioro en las condiciones de seguridad para que periodistas y defensores ejerzan su importante labor en el país, así como un gravísimo despliegue de violencia en su contra”.

A pesar de existir dispositivos federales y locales para la protección de defensores y periodistas, incluyendo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG) y todas las procuradurías del país, incluyendo a la Procuraduría General de la República (PGR), quienes están obligados a investigar delitos en contra de estos grupos, los recientes casos demuestran no han sido suficientes ni para prevenir ataques en contra de periodistas y defensores ni para solventar sus necesidades de protección. “La impunidad por estos casos y por anteriores ataques y delitos perpetúa y agrava el ciclo de violencia y abusos”, indica WOLA.

Los estados de Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Oaxaca donde se han registrado recientes ataques presentan graves problemas de violencia, presencia de grupos de delincuencia organizada, desplazamiento interno y violaciones a los derechos humanos. En estas entidades existen antecedentes de represión en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y de la población en general los cuales no han sido investigados y sancionados. Para las autoridades ha sido sumamente fácil relacionar todos los crímenes cometidos con la mafia, sin embargo está la delincuencia por ellos encabezada la cual reacciona de igual manera al verse descubiertos sus negocios y cuando presumen se afectarán sus patrimonios. Es entonces cuando los denunciantes se convierten en altamente incómodos y tienden a desaparecerlos. El más reciente ejemplo está en el asesinato en contra de la corresponsal de La Jornada y El Norte de Ciudad Juárez, Miroslava Breach.

En un listado, WOLA resume los hechos ocurridos solamente en las primeras semanas de marzo de 2017: homicidio del periodista Cecilio Pineda Birto, el 2 de marzo de 2017 en el estado de Guerrero. Pineda era director del diario La Voz de la Tierra Caliente y colaborador del periódico El Universal; agresión en contra de Santiago Ambrosio Hernández, presidente del “Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 de junio de Nochixtlán”, el 5 de marzo de 2017, y ataque armado en contra de otro defensor de derechos humanos para el caso Nochixtlán el 21 de marzo del mismo año.

Asimismo, homicidio del periodista Ricardo Monlui Cabrera, ocurrido el 19 de marzo de 2017 en el estado de Veracruz. Monlui era director del medio impreso El Político, presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región y columnista; ataque armado en contra de la defensora de derechos humanos Alma Barraza y de su escolta el 22 de marzo de 2017 en el estado de Sinaloa. Su escolta murió. Barraza es beneficiaria del Mecanismo de Protección de Personas de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG).

Y homicidio de la periodista Miroslava Breach Velduce, el 23 de marzo de 2017, en el estado de Chihuahua. Breach colaboraba con los periódicos La Jornada y Norte de Juárez.

Los hechos anteriores se presentaron pocas semanas después de los asesinatos de los defensores de derechos humanos rarámuris cuyo trabajo se enfocaba en temas ambientales, Isidro Baldenegro, ocurrido el 15 de enero de 2017, y de Juan Ontiveros Ramos, ocurrido el 1 de febrero del mismo año. Han dicho las autoridades locales existe otra línea de investigación en la cual apuntan a las denuncias de la periodista sobre la llegada de alcaldes en cuatro municipios de Chihuahua cuyo respaldo y financiamiento provenía del narco y de ahí se advierta el lado político del hecho.

“La confianza de los defensores y periodistas en México no se gana con promesas, sino con resultados: con más libertad y mejores condiciones para ejercer su labor, con la reducción progresiva de amenazas y ataques y con justicia por delitos en su contra”, indicó WOLA al concluir: “ante las circunstancias actuales el gobierno tiene que dar más que promesas vacías, declaraciones genéricas y justificaciones. Urgen compromisos concretos de las autoridades mexicanas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y justicia para las agresiones en su contra”.

CORRAL YA NO INFORMARÁ

SOBRE HOMICIDIO DE BREACH

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró ya no se informará sobre el homicidio de Miroslava Breach Velduce, porque hallaron evidencias las cuales engrosan la principal línea de investigación: el trabajo periodístico de la comunicadora. Indicó hay avances importantes en la indagatoria. Y expuso: Miroslava Breach se especializó en los vínculos entre el narcotráfico y la política, filones peligrosos para el ejercicio periodístico. Indagar la corrupción política tiene su propio riesgo; al crimen organizado, también, pero investigar a los dos aumenta el riesgo exponencialmente, consideró. Corral se lava las manos y culpa al gobierno federal: es “el gran ausente” en el combate a la inseguridad en Chihuahua, más de 75 por ciento de los 930 homicidios cometidos en la entidad de octubre de 2016 a la fecha son de orden federal.

Para los priístas, es grave que Corral Jurado asuma la falta de capacidad de su gobierno para detener el crimen organizado en esa entidad. “A Corral el gobierno se le está yendo de las manos. Es muy grave que haga ese deslinde. Lo cierto es que recibió un estado con un índice de asesinatos y ahora éste ha repuntado. Lo que no tiene Chihuahua es un gobierno con capacidad para hacerle frente a la situación”, expuso el vicecoordinador priísta en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín. Morena consideró necesario dar autonomía constitucional a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. En 10 años, esa instancia sólo ha conseguido una condena.

La violencia en Chihuahua es generada por la pugna entre los cárteles De Juárez y De Sinaloa y la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo a información del gabinete de seguridad, el pleito por la venta de droga en Ciudad Juárez y Chihuahua provocó que entre octubre de 2016 y febrero de 2017 el estado encabezara los homicidios dolosos en el noroeste del país. Habrá de resaltarle al diputado yucateco Ramírez Marín, el mayor número de feminicidios se registró en esa entidad con gobernadores emanados de su partido y lo más espeluznante se dio cuando asesinaron a las puertas del edificio donde despachaba César Duarte a la señora Maricela Escobedo Ortiz, cuyo delito fue investigar el crimen cometido en contra de su hija Rubí Marisol Frayde y la exculpación del sujeto a quienes ese gobierno presentó como culpable.

Chihuahua es una entidad clave entre los cárteles para el tráfico de droga y armas por la frontera con Estados Unidos. En la región noroeste (Sinaloa, Baja California, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua) otro factor de violencia es la presunta incursión de células afines a Rafael Caro Quintero en alianza con lo que queda de los Beltrán Leyva. Curiosamente las autoridades saben nombre de las organizaciones, apellidos y apodos de sus cabezas y guardianes, conocen las zonas donde operan… ¿y?

AUTOGOL DE DEL MAZO

Alfredo del Mazo, candidato del PRI al gobierno del Estado de México, criticó en dos promocionales que ya circulan en redes sociales, el problema delictivo resentido en la entidad gobernada por Eruviel Ávila, militante de su propio partido. A esos spots se le suma la campaña institucional del PRI ante el Instituto Nacional Electoral, en la cual se hace referencia al incremento de robos, secuestros y extorsiones registrados, en particular, en el Municipio de Naucalpan. Si bien, París bien vale una misa, el mensaje al gobernador Ávila no parece relacionarse con el sacrificio con tal de conservar ese poder, sino más bien hacerlo de lado por el tamaño de sus ambiciones.

La peor crisis de inseguridad en la historia se resiente en el Estado de México. En la administración de Eruviel Ávila, cada 5 horas hay un homicidio, cada 3 horas un robo de vehículo con violencia y cada dos días un secuestro. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advierten: en la administración estatal actual hubo un drástico incremento en la incidencia de los cuatro delitos de mayor impacto. Al comparar los registros actuales con los del gobierno anterior, encabezado por Enrique Peña Nieto, se registró un alza de 28 por ciento en homicidios, 73.11 por ciento en secuestros y 78.34 por ciento en robo de vehículos con violencia. En el caso de la extorsión, el gobierno actual alcanzó las 5 mil 517 denuncias, cifra récord por estado a nivel nacional.

DESAPRUEBAN EMPRESARIOS A EPN

Ante el entorno económico que vive el país y por el trabajo del gobierno en los conflictos gremiales, la corrupción, inseguridad y el incremento en el precio de los combustibles, alrededor de 7 de cada 10 directivos de empresas en México reprobaron la actuación del gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto, según muestra la última encuesta de KPMG llamada “Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017”. Es el nivel de desaprobación más alto de los últimos cuatro años o en lo que va del presente sexenio. En la encuesta del año pasado, 4 de cada 10 ejecutivos, desde gerentes hasta presidentes del consejo de administración de igual número de compañías en la República Mexicana, habían reprobado la actuación del gobierno federal. Los 868 ejecutivos consultados por KPMG participan en más de 16 sectores económicos y el 93 por ciento toma decisiones en las empresas en que labora.

Roberto Cabrera, socio líder nacional de asesoría de KMPG México, señaló en conferencia de prensa: “en términos generales, los encuestados consideran regular o malo el papel del gobierno como promotor de la competitividad”. Destacó también la incertidumbre generada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desalentado a los altos ejecutivos de las compañías en México, pues 64 por ciento de los empresarios consultados consideró la economía del país empeorará este año por las políticas que pueda aplicar el mandatario de esa nación; y el 30 por ciento de los directivos consultados considera bajará la rentabilidad de sus empresas con Donald Trump, principalmente las compañías dependientes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“México se encuentra en un punto de inflexión para replantear sus prioridades, buscando maximizar la capacidad de ofrecer productos y servicios tanto para el mercado interno como de otras partes del mundo”, indicó Agustín Vargas, socio líder de impuestos corporativos de KMPG en México.

DE LOS PASILLOS

Desde el Campo Militar número 1 y en una insólita reunión con militares y sus familiares, el presidente Enrique Peña Nieto condenó las expresiones que descalifican la labor de las fuerzas armadas: “Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, soy el primero en condenar aquellas expresiones que han señalado y condenado a integrantes de nuestras fuerzas armadas (…) que han calificado que la labor de las Fuerzas Armadas está dedicada a ofender, a lastimar, a faltar a los derechos humanos, a masacrar, como alguno se atrevió a decir”. Ante más de 32 mil militares acompañados de sus familias, señaló: “son inadmisibles las expresiones que por ignorancia o dolo descalifican la labor de nuestras Fuerzas Armadas”. Quienes denigran, lastiman y desacreditan la labor de las Fuerzas Armadas, agregó, lo hacen con México. “Es cierto, en muchos lugares el crimen organizado ha tenido capacidades mayores a la de varias corporaciones policiales y esto ha llevado a una decisión del Gobierno para que apoyen de forma subsidiaria las tareas de seguridad a favor de las familias mexicanas en virtud de estar en algunas entidades rebasadas las corporaciones o, son inexistentes”. EPN desplegó tecnología y el mensaje fue

escuchado de manera simultánea por otros 86 mil 500 soldados desplegados en el interior del país…

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, les pide a los gobiernos estatales establecer “orden y disciplina” en sus sistemas penitenciarios y no dejar de aplicar los recursos federales para mejorar ese ámbito sin dedicarlos a otras tareas. Durante la inauguración de la primera Reunión Nacional de las Conferencias de Procuración de Justicia y Secretarios de Seguridad Pública, convocó a otros funcionarios de seguridad a encontrarse la próxima semana para establecer “compromisos claros y una ruta crítica para atender esta problemática”. De acuerdo a los datos de este funcionario, 600 municipios no tienen una policía debidamente formada; sólo 14 estados tienen policías en todos sus municipios; en 10 por ciento de estos niveles de gobierno hay sólo 12 agentes de seguridad pública en promedio. Todo esto, dijo, muestra un grave problema de “debilidad estructural”. Pata de la que cojea el mismo gobierno federal, responsable, por cierto, de la carencia de centros penitenciarios para delincuentes considerados de alta peligrosidad…

El nuevo paraíso para la compra de bienes raíces de la élite política y financiera de México es Miami. Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, quien compró un departamento de lujo en 990 mil dólares, es sólo un ejemplo de los compradores mexicanos en exclusivos complejos como Sunny Isles, Ball Harbor y Brickell. De acuerdo al estudio Perfil de los compradores internacionales de vivienda 2016, de la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami, los mexicanos representan entre 4 y 5 por ciento de quienes han adquirido inmuebles en el condado Miami-Dade en los recientes seis años. El diario Miami Herald resaltó los nombres de algunos de esos clientes, entre ellos figura Roberto Quezada Salas, diputado de Nueva Alianza, quien junto con familiares gastó 6.3 millones de dólares en condominios en la exclusiva zona de Brickell en un solo día, en 2005; Alberto Sentíes Palacios, conocido como Lord Ferrari, gastó con su esposa casi 1.5 millones de dólares en condominios en el sur de Florida; Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario de la sociedad financiera popular Ficrea y acusado en fraude millonario, adquirió una unidad en las Torres Trump de Sunny Isles en 1.8 millones, la cual está registrada a nombre de su hijo; y Sebastián Robles, joven abogado y político quien trabajó en la Secretaría de Hacienda de Chiapas, pagó 3.1 millones de dólares por 13 condominios en la Torre Ópera del centro Miami durante la crisis de vivienda en 2012…

La inseguridad puede acabar con el turismo en Quintana Roo, advirtió Gonzalo del Peón, presidente de la AMResorts, uno de los mayores desarrolladores hoteleros del país. “La inseguridad es el punto que más nos preocupa”, expresó en una conferencia de prensa dentro de las actividades del Tianguis Turístico México 2017. Reseñó: en Quintana Roo han ocurrido “casos muy graves” de violencia e indicó que los empresarios pueden “financiar parte del esfuerzo para garantizar la seguridad y de nada sirve seguir invirtiendo en promoción si salen notas trágicas de crimen en estos destinos”. Por lo pronto la cancelación de los cruceros en Acapulco, medida adoptada por la empresa Holland America Line, prende focos amarillos, la preventiva en Cozumel. Dicen los cruceristas es prioritaria la seguridad de sus pasajeros y por ello decidieron no atracar en el puerto guerrerense. No se tiene información si los que hacen escala en la Isla quintanarroense ya se reunieron con las actuales autoridades y si se mantienen con vigencia los acuerdos del pasado, los que quiérase o no, llevaron a ese municipio a ser señalado como el receptor número uno de estos navíos…

Si hubiesen intervenido las autoridades a tiempo y cumplieran con su deber de escuchar y atender a los ciudadanos, el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto se hubiese evitado. La lucha de una madre por la recuperación de sus hijos, su encarcelamiento acusada de robo de la camioneta entregada por su ex marido, por el padre de los menores para que contara con un vehículo para cubrir las necesidades de transportación familiar, el llevar a la madre de doña Emma también a prisión y fabricar cargos amparado en su relación con priístas tabasqueños ligados a Andrés Grannier, otorgarle la patria potestad de los menores y una larga serie de acciones cometidas por Martín Medina Sonda, culminaron asesinando a doña Emma. Es hoy por hoy este el ejemplo más claro de la insensibilidad de las autoridades y, paradójicamente ahora presumen de la detención inmediata de los supuestos asesinos. El evento ha sacudido durante años a la península yucateca y, ni en Tabasco, ni en Yucatán, fueron escuchadas este par de mujeres, como tampoco hicieron caso a sus presentaciones y huelgas de hambre en Gobernación, en el Palacio de Cobián y las dirigidas al inquilino provisional de Los Pinos. Vaya presunción de una aprehensión cuando debería darles vergüenza no cumplir con su responsabilidad.

