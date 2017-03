Venezolanos busca comida entre la basura

CARACAS, VENEZUELA, 10 de marzo (AlmomentoMX).- En la calle Ricaurte y cerca del bulevar La Paz de Guarenas las personas se organizan por turnos para hurgar en los desechos de dos fruterías. Madres con sus niños se sientan en un escalón cada tarde a esperar que llegue el camión de la basura a sacar los desechos de los dos locales de El Mundo de las Frutas en el centro de Guarenas. Uno queda cerca del bulevar La Paz y otro en la calle Ricaurte. Hacen una cola organizada para sacar de las bolsas lo que sea “salvable” y así llevar algo de frutas y verduras a sus hogares.

De acuerdo con información de DolarToday, no se trata de indigentes, sino de habitantes de los barrios Las Clavellinas, La Guairita y El Tamarindo, entre otras zonas populosas de Guarenas. No quieren hablar con el equipo de El Pitazo; apenas murmuran entre dientes que no cuentan con el respaldo de un padre que colabore con la manutención de sus hijos y que antes les rendía más la plata, pero como ahora todo está tan caro, revisan los desechos. Juran que lo que sacan de allí no está malo sino “aporreado”. Si estuviera malo no se lo darían a sus hijos, afirman.

La cola es organizada, como si fueran a comprar. Todos saben que las mencionadas fruterías sacan sus desechos como a las 5:30 pm, que es cuando pasa el camión. Las mujeres con niños llegan desde las 4 pm y se sientan al lado del negocio, en un escalón. Todas llevan bolsos relativamente grandes. Quieren meter lo más que puedan de “mercancía”.

Al grupo de madres de familia se van sumando hombres, algunos de ellos también están limpios y se nota que trabajan. No quieren foto y mucho menos quieren hablar. Otros son indigentes. Estos últimos, en su mayoría, son jóvenes de entre 18 y 30 años, en plena edad productiva. Dicen que no hay empleo, aunque tampoco recuerdan cuando buscaron trabajo por última vez.

Ramón Aladejo, residente de Guarenas, fue quien primero dio la alerta a El Pitazo acerca de la gente “bien vestida y limpia” que hacía cola para revisar el camión de la basura. Está preocupado por la salud de esas personas y pide a las autoridades que atiendan el problema del hambre con urgencia.

“No son personas en situación de calle. Son gente como uno, pero que la está pasando peor en estos momentos. El personal de El Mundo de las Frutas antes dejaba que las personas hurgaran en las frutas o verduras aporreadas que ya no servían para la venta, pero se empezaron a formar desórdenes y les dejaban todo el negocio sucio y la calle también. Por eso decidieron sacar la bolsa justo cuando viene el camión. Sin embargo, la necesidad de la gente hace que monten esa cola allí y los camioneros se paran y los dejan revisar”, relató Aladejo.

Señaló que nunca en su vida pensó ver a los habitantes de su ciudad soportar una situación así. “Yo no pensé que llegaríamos a esto. No hay Clap que valga, porque eso llega una vez al mes, si acaso. Esto es algo más profundo que requiere acciones de las autoridades, no para que repriman a quienes comen de la basura, sino para que resuelvan la causa del hambre”, indicó.

Esta información fue denunciada a El Pitazo por usuarios del taller de periodismo digital e infociudadanía, desarrollado en Guarenas el pasado 18 de febrero de 2017.

