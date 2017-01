Trump quiere imponer un impuesto de 20% a las importaciones mexicanas para pagar el muro

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero (AlmomentoMX).- Luego de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dijera este día que no asistirá a la reunión planeada con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana en Washington, y horas después de que Trump tuiteara que no debía de haber reunión si México no pagará el muro, hoy el vocero de La Casa Blanca afirmó que el magnate pedirá un impuesto a las importaciones que provengan de México y así podrán pagar el muro.

Esto ha sido afirmado por el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien agregó nuevos detalles sobre el proyecto de muro de Trump, señalando que el mandatario pretende pagarlo imponiendo un impuesto del 20 por ciento sobre todas las importaciones procedentes de México.

AM.MX/fm

