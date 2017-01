Trump da fuerte golpe contra los derechos de las mujeres en el mundo

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

WASHINGTON, 24 de enero (AlmomentoMX).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio un fuerte golpe contra los derechos de las mujeres en el mundo, al recortar el financiamiento a ONG’s que promueven a escala internacional la educación y servicios de planificación familiar.

Esta política prohibirá que el gobierno estadounidense le destine fondos a Organizaciones No Gubernamentales que ofrezcan servicios o asesoren sobre cuestiones de planificación familiar y sobre salud reproductiva y sexual. Esto no sólo incluye abortos sino también métodos anticonceptivos, pláticas sobre educación sexual, exámenes médicos e información para la prevención de enfermedades.

Actualmente Estados Unidos destina alrededor de 600 millones de dólares a estas organizaciones que llevan a cabo campañas internacionales para auxiliar en la planeación familiar y la salud reproductiva. Estas organizaciones han brindado servicios a 27 millones de mujeres y parejas para que tengan acceso a servicios de este tipo.

De modo que organizaciones dedicadas a la asistencia internacional en cuestiones de reproducción y planificación familiar no tendrá financiamiento por parte del gobierno.

Esto es un golpe directo a la salud y a los derechos ganados por millones de mujeres para poder decidir sobre su cuerpo y tener voz en la planificación de su familia. Esto no significa que el aborto haya quedado prohibido en Estados Unidos, pero aquellas clínicas que ofrecen servicios de este tipo se verán severamente afectadas. Y muchas mujeres, en una escala internacional, no podrán recibir servicios de salud sexual o que les permitan la planificación familiar.

Estas ONG’s tienen un alcance internacional, de modo que llevan sus campañas de salud sexual y la planificación familiar a otros países donde el Estado carece de herramientas institucionales para brindarlo. Gracias a este tipo de organismo, personas en zonas de conflicto pueden acceder a bienes, servicios e información sobre este tema: incluyendo el acceso al aborto, condones, etc.

En el sitio de The Huffington Post, se señala que mientras se firmaba este y otros documentos. Se podía observar que la presencia de hombres blancos era significativamente mayor que la de mujeres y personas no blancas.

Además criticó también el hecho de que esta decisión podría poner en riesgo la vida de millones de mujeres. Esto sucede gracias al hecho de que en muchos de los lugares donde llegan estas ONG’s, los gobiernos locales carecen de instrumentos para cubrir el acceso a la planificación familiar y salud sexual.

La Organización Mundial de la Salud reporta que mueren 21 millones de mujeres al año por tener abortos de alto riesgo en espacios donde no pueden practicarse con condiciones sanitarias.

Si a esto le sumamos la desinformación y la falta de servicios de planificación familiar (como el acceso a condones, por ejemplo), parece que las primeras víctimas directas de la administración Trump serán millones de mujeres.

No es por nada que la movilización principal anti Trump sea la marcha de las mujeres del 21 de enero de 2017. El medio digital Slate publicó este testimonio en un artículo donde se visibiliza el descontento hacia Donald Trum:

Estas elecciones hicieron que me diera cuenta del hecho de que la mentalidad de las personas no es tan progresiva como pensaba. […] Pero creo que algo positivo que podemos tomar de esto es que muchas de las personas que no estaban haciendo nada, yo incluida, y que no votábamos a nivel local, o no poníamos atención a políticas públicas actualmente vigentes; estamos haciéndonos presentes. Estamos aquí hoy.

AM.MX/fm

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios