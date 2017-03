Trump abierto a legalizar a millones de migrantes

NUEVA YORK, 28 de febrero (AlmomentoMX).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló en una reunión con un presentador de noticias que está abierto a una amplia revisión migratoria que otorgará estatus legal a millones de inmigrantes indocumentados que no han cometido crímenes graves, señala The New York Times.

“El momento es el adecuado para un proyecto de ley de inmigración, siempre y cuando haya un compromiso de ambas partes”, señaló Trump en la Casa Blanca, de acuerdo con la gente presente durante la discusión. El New York Times, quien tuvo acceso a esta información, señala que la fuente pidió el anonimato porque no estaban autorizados a hablar sobre la reunión que tuvo carácter privado.

El presidente Donald Trump en una reunión con gobernadores del país en la Casa Blanca. Foto de AP.

Con esto, la nueva versión de Trump es una ruptura aguda de la amplia represión contra inmigrantes indocumentados que el mismo presidente ha tomado en sus primeras semanas en el cargo, acompañadas de sus duras posiciones, mismas que han sido abrazadas por sus partidarios de la base que ayudaron a llevarlo a la Casa Blanca.

Trump habría hecho esta declaración apenas horas antes de que él entregue su primer informe al Congreso de Estados Unidos, aunque no está aún claro si lo mencionaría en su discurso.

Un movimiento de este tamaño sería un cambio total para la postura del presidente sobre migración, mismas que fueron alimentadas durante la campaña por sus seguidores, quienes incluso gritaban “build the wall” (construye el muro) en la frontera con México, y que fue confirmada por una orden ejecutiva el mes pasado dirigiendo la deportación de cualquier inmigrante indocumentado que haya cometido un delito (haya sido acusado o no) o falsificado algún documento.

Con esta norma, la deportación podría aplicarse a prácticamente cualquiera de los 11 millones de personas estimadas en el país ilegalmente.

