Trabajos para universitarios

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril (AlmomentoMX).-Los años de universidad suelen ser de los mejores de la vida, durante ese tiempo tienes la oportunidad de aprender, viajar, conocer a tus mejores amigos, colocar los primeros pilares en los que se sustentará tu vida profesional, básicamente seres un adultos pero sin todas las responsabilidades que esto implica. Las presiones de las tareas, proyectos y trabajos en equipo siempre se ven recompensadas con extensos periodos vacacionales, festejos sumamente divertidos y la excelente compañía de los amigos, sin embargo todo tiene un final: La graduación y la inminente incorporación al mundo laboral.

Aunque también la vida laboral tiene grandes ventajas, la transición puede resultar más complicada y frustrante de lo esperado. En ocasiones la búsqueda de empleo se alarga más de lo que quisiéramos, ya sea porque no cuentas con la experiencia necesaria para ocupar los puestos que son de tu interés o aún no desarrollas las habilidades y capacidades que exige el mercado laboral. Por ello es fundamental comenzar a laborar aún cuando sigues siendo estudiante.

Los beneficios abarcan desde el adquirir experiencia hasta obtener un ingreso extra que te ayudará a seguir disfrutando de los mejores años de la vida. Esto no quiere decir que tienes que laborar en una oficina, vestir formal y cumplir con horarios rígidos, en realidad existen muchas opciones de empleo que se ajustan a las necesidades escolares y gustos propios de esa etapa.

Tener empleos divertidos que contribuyan al desarrollo profesional, adquirir experiencia, con horarios flexibles y obtener un ingreso extra es posible, actualmente existen trabajos ideales que responden a éstas necesidades, por ejemplo:

Telemarketing: Las ventajas son horarios flexibles, gran demanda y en ocasiones se puede hacer desde casa.

Cuidador de niños: Aunque en el país este tipo de empleo no es tan popular, es una excelente opción para vacaciones de verano y en caso de ir a estudiar a otro país es una gran opción.

Mesero: Es un empleo un poco agotador pero el beneficio económico es muy atractivo, sobre todo en el aspecto de las propinas. Ya sea en un restaurante o en un bar es el empleo ideal para generar un buen ingreso en poco tiempo.

Paseador de perros: Es un trabajo que en los últimos años adquirió popularidad. Ideal si estudias por las tardes y te gustan los animales.

Llenar encuestas: Se trata de un empleo relajado, la mayoría de las encuestas llegan a tu correo electrónico así que puedes trabajar desde casa, el inconveniente es que no siempre el pago es en efectivo, en ocasiones se trata de descuentos o productos.

Vendedor en tienda departamental: Son trabajos con horarios sumamente flexibles y por temporadas. Generalmente se trata de tiendas de ropa, electrónicos o gadgets.

Clases particulares: Si eres bueno en algo, puedes ganar dinero y experiencia con eso, por ejemplo sabes algún idioma puedes enseñarlo a niños o montar pequeños cursos de verano con actividades diversas.

En apariencia estos trabajos pueden ser muy sencillos, sin ningún tipo aprendizaje extra, la realidad es que al desempeñar cualquiera de esos empleos comenzarás a desarrollar competencias y habilidades que te serán de gran utilidad al momento en que busques trabajo en tu área y comiences a trabajar de manera formal.

The post Trabajos para universitarios appeared first on Almomento.Mx.

