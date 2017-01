Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

DIARIO DE ANTHONY

8:07p.m. No sé si alguna vez pude decirte LO DE MIS CANCIONES. Un alma como la mía, tan loca y tan solitaria, tan sensible y tan… HOY ME HA SUCEDIDO DOS VECES, SABES… Te escribo sobre una hoja virtual, en una computadora que su teclado no saca signos y algunos números. Así que estoy IMPROVISANDO SOBRE LA MARCHA; en tiempo real estoy escribiendo todo esto, MIENTRAS ESCUCHO ESTA CANCIÓN QUE APENAS EL SÁBADO ENCONTRÉ, mientras buscaba nuevas canciones…

“THE LIVING YEARS”, cantada por MIKE and THE MECHANICS. Mierda! Qué hermosa canción, y qué letra! EL MUNDO SE PUEDE IR MUCHO A LA PORQUERÍA, PERO, pero no todo es malo. Canciones como ésta lo corroboran; y yo no sé qué sentir. SUPONGO QUE ME GUSTARÍA DISPARARME…. Ansio “trascender”, o más bien solamente EXISTIR en una canción como ésta, en el que la letra es SIMPLE Y SENCILLAMENTE COMO UN PEDAZO DE CIELO AQUÍ EN LA TIERRA. Cada nota cantada, los coros que te hacen sentir PURA SABIDURÍA,,, Sí, cómo explicar esto!

EL MUNDO SERÍA UN LUGAR MEJOR, SI TAN SOLO CANCIONES COMO ÉSTA SONASEN TODO EL TIEMPO, Y QUE TODAS LAS PERSONAS MALAS Y MALVADAS, ESTÚPIDAS Y DEMÁS, LAS ESCUCHASEN… Me pregunto qué es lo que sentirian… Y a mí que me dejen en paz. NO QUIERO SABER NADA DE NADA NI DE NADIE… SUFICIENTE TENGO CON MI PASADO, CON MI PRESENTE Y… MI FUTURO NO SÉ CUÁL ES O CUÁL SERÁ…

Tengo que ADMITIR que estoy EMBRIAGADO por ahora, con todas estas notas musicales. Y es que me ha sucedido de nuevo, es la segunda vez. Y no sé ya qué sentir, o hacia dónde voltear a mirar y… y encontrar la paz (no me sale signo de pregunta).

E inevitablemente ESTOY RECORDANDO TODO LO QUE HA SIDO DE MI VIDA,,, la manera en que cada cosa sucedió y… obvio que lo que ese sapo me hizo se me viene a la mente; sí. Y de nuevo he vuelto a imaginar que he matado a su hijo, sí, para cobrarme LA AFRENTA… Y QUÉ IRONÍA , NO. Yo hablando de un mundo mejor, mientras escribo sobre querer MATAR a alguien. Es sólo que esto se trata de algo completamente diferente,,, Ah, jamás he de poder borrarlo de mi memoria, como se borra algo en una computadora o una memoria USB…

SAY IT LOUD, SAY IT CLEAR

YOU CAN LISTEN AS WELL AS YOU HEAR

IT´S TOO LATE WHEN WE DIE

TO ADMIT WE DONT SEE EYE TO EYE

Oh, Anthony… Manten la cálma. Es sólo que me canso más de lo normal. Y estoy cansado de todo esto. Estoy cansado de esperar,,, de dormir y de despertar,,, de abrir mis ojos y ver que, oh, todo sigue siendo lo mismo.

Ya cambié de canción. Ahora he puesto a ALAN PARSONS PROJECT a cantar “EYE IN THE SKY”. Sólo con canciones como estas es que pude SOBREVIVIR,,, Soy un cursi, un alma sensible… He querido solamente trascender, apagarme,,, y sólo seguir existiendo en notas eternas como éstas, que pienso solamente yo las puedo sentir como las siento, con esa exageración de sentimiento y de significado.

Seguir “existiéndo”, sí, nada más. ODIO LA VIDA FÍSICA, Y AMO LA VIDA NOSTALGICA Y DEMÁS… Luego viene RICHARD MARX, con “NOW AND FOREVER”. Sí. Ésta canción en su momento, me había ayudado muchísmo, para canalizar mi dolor físico, emocional y psíquico. Sólo escuchando estas notas yo había podido LLORAR, mientras me inventaba UN MUNDO MEJOR, AQUÍ DENTRO DE MI MENTE; MIENTRAS MIRABA A LAS ESTRELLAS, EN UNA NOCHE DE COMPLETA SOLEDAD…

Enero/23/2017 8:43.p.m.

