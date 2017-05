“Stealthing”, una nueva forma de violencia contra la mujer

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de mayo (AlMomentoMX).- El uso del preservativo en las relaciones sexuales cumple un rol fundamental a la hora de la prevención de enfermedades y el embarazo. Sin embargo, recientemente se ha masificado el “stealthing”, que es la acción de quitarse el preservativo en plena relación sin el consentimiento de la pareja.

Dicha acción da al hombre la “libertad” de prescindir del preservativo durante el acto sexual, sin previo aviso. Sin embargo, podría ser catalogada como un abuso que estaría penado por la ley ya que se trata de violencia de género, por lo que estos casos pueden entrar dentro de la categoría de violación.

Alexandra Brodsky realizó un informe para el Columbia Journal of Gender and Law en el que explica: “se debe luchar contra las formas de abuso que no están consideradas como parte del repertorio de violencia sexista, pero que están arraigadas en la misma misoginia y falta de respeto”, pues deja indefensa a la víctima.

En el mismo informe, indica que los hombres lo consideran como un “derecho natural masculino” de todos ellos a “expandir su semilla libremente”, haciendo presente nuevamente el machismo.

Además de la falta de comunicación y aprobación por la parte afectada, esto puede generar la propagación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, que pone en peligro la vida, aunque sea una pareja estable.

Brodsky destacó que la moda apareció con el uso de las redes sociales y aplicaciones, como Tinder, que facilitan los encuentros sexuales entre personas desconocidas y que muchas mujeres no se animan a denunciarlo porque no saben si es o no una violación.

Ya son varias las organizaciones que se mostraron alertas por esta tendencia que crece, una de ellas es la AIDS Healthcare Foundation (AHF), la organización de lucha contra el VIH/SIDA más grande del mundo, pues la eliminación no consensual del preservativo durante las relaciones sexuales expone a las víctimas a riesgos como un embarazo no deseado y a infecciones de transmisión sexual.

Es válido decir que “no” y tener claro que este tipo de actividad, sin el consentimiento de la pareja, se puede y se debe denunciar ante las autoridades.

De hecho, existe un caso de este año en Suiza: un hombre de 47 años fue condenado por violación porque se quitó el preservativo mientras practicaba sexo con una mujer que conoció en Tinder. Según la agencia de noticias RTS, un tribunal penal del país dictaminó que, si se había acordado el sexo con preservativo y luego este no llegaba a usarse, se trataba de abuso sexual. El hombre quedó en libertad condicional durante un período de 12 meses.

