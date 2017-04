Star Wars: Episodio IX e Indiana Jones 5 ya tiene fecha de estreno

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril (AlMomentoMx).- Disney anunció la fecha de estreno de un grupo de películas, entre ellas, Star Wars: Episodio IX, la cual fijó su debut oficialmente para el 24 de mayo de 2019.

Harrison Ford en Indiana Jones.

Dicha fecha representa un cambio con respecto a los estrenos de sus otros títulos, pues tanto The Force Awakens como Rogue One fueron estrenadas en diciembre, lo mismo que ocurrirá con el episodio VIII de la franquicia, The Last Jedi, programada para el 15 de diciembre.

Hasta ahora no se han dado más detalles de la cinta, excepto que el guion será escrito por Derek Connolly y Colin Trevorrow, quien además fungirá como director.

En tanto, la quinta entrega de la saga Indiana Jones llegará a las salas el 10 de julio de 2020, con Harrison Ford nuevamente en el rol protagónico y Steven Spielberg en la dirección. Previamente, se había anunciado su estreno para el 19 de julio pero de 2019.

Otro aplazamieto se dio con Ralph el demoledor 2, cuyo estreno se trasladó del 9 de marzo de 2018 al 21 de noviembre del mismo año.

La película A Wrinkle in Time, basada en la novela de fantasía del mismo nombre, se estrenará antes de lo previsto. El filme debutará el 9 de marzo de 2018 luego de anunciarse preliminarmente para el 6 de abril del mismo año.

Mientras que la versión de El rey león en acción real, dirigida por Jon Favreau y basada en el clásico animado de Disney, se estrenará el 19 de julio de 2019.

Otra de las más esperadas es la secuela de Frozen, la cual tendrá su debut para el 27 de noviembre de 2019.

Otros dos proyectos también anunciaron su estreno: la animada Gigantic para el 25 de noviembre de 2020 y Magic Camp que llegará a los cines el 6 de abril de 2019.

