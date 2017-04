Lilia Arellano.

“Queremos un México unido, queremos un México fuerte, queremos un México soberano. Un México de libertades, un México con paz, porque son amplios los cauces de la democracia y de la justicia”: Luis Donaldo Colosio

• SRE escuelita cachirula

• Exhibe Videgaray ignorancia e inexperiencia

• Una comparecencia con profundos silencios

• Prueba ex gobernador la invasión territorial

• Aspe-Videgaray mancuerna productiva a EPN

• D. Trump arremete otra vez contra el TLCAN

Ciudad de México, 26 de abril de 2017.- De prevalecer el Estado de Derecho en México y si se contara con un presidente de la República medianamente ocupado en defender los intereses del país, Luis Videgaray Caso ya hubiera sido despedido de la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero no, se impone el compadrazgo y las complicidades y está colocado nuevamente en el panorama de la elección presidencial del 2018. Las razones para su destitución son múltiples, pero se concentran en dos: su total incapacidad para el cargo y el conflicto de intereses por su cercanía con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, un acérrimo enemigo de nuestro país; de ahí que la otrora respetada política internacional mexicana se haya enfocado abiertamente, en los últimos meses, a la estrategia de defensa de los intereses políticos, económicos, militares y geoestratégicos de la todavía primera potencia mundial, dejando de lado la defensa irrestricta de la soberanía nacional y los supremos intereses del pueblo de México.

Videgaray Caso carece de preparación académica para ser Canciller, de hecho, como el mismo lo reconoció, llegó al cargo para aprender. El discípulo de Pedro Aspe Armella, ex secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari, es economista, egresado del cuestionado Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), enfocado a la privatización de los activos económicos del Estado mexicano. Tiene un doctorado también en esa materia por el Massachussetts Institute of Technology (MIT), orientado a la “respuesta fiscal a los choques petroleros”. De ahí su empeño en llevar a cabo las “reformas estructurales” -particularmente la reforma energética y el desmantelamiento de Pemex- presuntamente de Enrique Peña Nieto, las cuales ofrecieron llevarían al país a un crecimiento económico de 6 por ciento anual y a estas alturas del sexenio apenas se ha alcanzado un mediocre 1.9% anual.

Su fuerte es la construcción de negocios al amparo del poder público. De la mano de su mentor, Pedro Aspe Armella, fue director de Finanzas Públicas de la empresa de consultoría “PROTEGO Asesores”, y entre los proyectos que estuvieron a su cargo destacan el financiamiento de la deuda pública de los estados de México, Sonora, Oaxaca y Durango, los cuales siguen resintiendo grandes problemas en esa materia. Con Enrique Peña Nieto, cuando éste era gobernador del Estado de México, se desempeñó durante cuatro años como secretario de Finanzas, Planeación y Administración. Fue el (i) responsable de refinanciar la deuda de esa entidad por 25 mil millones de pesos a 25 años. En 2009, fue colocado como diputado federal (de representación proporcional, pues nadie hubiera votado por él) en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, en donde presidió la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Dejó la diputación federal para coordinar la campaña de Eruviel Ávila al gobierno mexiquense, calificado éste junto con Arturo Montiel, como los peores.

Una vez concluido el proceso electoral del Edomex, fue designado coordinador de campaña para las elecciones presidenciales de 2012, siempre al lado de Peña Nieto. Ahí se le relacionó con el “Caso Monex”, utilizado por la institución bancaria para comprar votos y sobrepasar los limites presupuestales impuestos por el ya extinto Instituto Federal Electoral (IFE). Las impugnaciones de los partidos de oposición fueron totalmente desestimadas por las autoridades electorales, de lo contrario se hubiese anulado el triunfo del PRI. Tras la victoria electoral, lo designaron coordinador del equipo de transición entre el gobierno del espurio Felipe Calderón y el del mexiquense. Participó en el diseño, junto con el ex gobernador de Oaxaca, José Murat, del “Pacto por México”, el cual en los hechos anuló al Congreso de la Unión y el equilibrio de poderes del país, junto con Gustavo Madero y Santiago Creel, del PAN y Jesús Ortega y Jesús Zambrano, del PRD.

Un día antes de asumir la titularidad del Poder Ejecutivo, el 30 de noviembre de 2012, Luis Videgaray Caso fue nombrado Secretario de Hacienda y Crédito Público, es decir responsable de la recaudación y manejo de los recursos públicos del país. Se destacó como el principal impulsor de las reformas estructurales, donde resaltan la reforma financiera y la reforma energética, las cuales presuntamente convertirían a México en una nación más competitiva, de primer mundo, pero en los hechos transfirieron la riqueza energética del país a manos privadas, particularmente extranjeras; permitieron a los grandes grupos financieros ampliar y consolidar sus negocios en México cobrando cuotas e intereses no permitidos en sus propias naciones. Además, han producido un millón de pobres más cada año; proletizaron a la clase trabajadora y redujeron significativamente su nivel de vida y han ampliado el ejército de reserva en el desempleo y la economía informal.

DESEMPLEADO… ¡NUNCA!

Antes de ser despedido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó su renuncia el 7 de septiembre de 2016, como consecuencia de la presión social debido al escándalo generado dentro del mismo gabinete peñanietista y en redes sociales, por haber sido el principal promotor de la visita a México del candidato presidencial estadounidense republicano, Donald Trump, el 31 de agosto de 2016, después de sus amenazas al pueblo mexicano. Esta visita le permitió al magnate reposicionar su campaña en EU humillando al presidente Enrique Peña Nieto, a su administración y al pueblo de México en general para, finalmente, alcanzar la presidencia de la primera potencia mundial, aún sin haber logrado el apoyo mayoritario del pueblo estadounidense.

Sólo tres meses quedó fuera de la nómina gubernamental Videgaray Caso. El 4 de enero de este año, Peña Nieto lo designó titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y corrió a Claudia Ruiz Massieu, para que su amigo y principal cómplice trate directamente las relaciones diplomáticas con Donald Trump, quien asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero. Así, sin la preparación académica y profesional adecuada, se convirtió en el responsable de negociar con el gobierno estadounidense temas como seguridad, comercio e inversión entre ambos países, además de asegurar la atención y protección de los mexicanos residentes en EU.

Al asumir el cargo, Videgaray admitió: “vengo a aprender”. “Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores más que como se puede conocer desde fuera. No soy diplomático, nunca he tenido más allá de los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en la representación de nuestro país”, aclaró el nuevo canciller. Su llegada a la SRE coincidió con la noticia de que la compañía automotriz Ford cancelaba la construcción de una planta en San Luis Potosí. Esto era un triunfo de Donald Trump, quien empuja acciones proteccionistas para evitar que empresas estadounidenses se establezcan en otros países.

En pláticas en corto con diversos empresarios del país, Luis Videgaray corrió el rumor de que su designación como Canciller se debió a una petición, o mejor dicho condición, personal de Donald Trump a Enrique Peña Nieto, lo cual, de ser cierto, lo inhabilitaría constitucionalmente para ocupar el cargo. También se ha encargado de promover su amistad con el yerno de DT, Jared Kushner, y ha cometido una serie de errores diplomáticos que de tratarse de cualquier otro funcionario ya lo hubieran despedido sin contemplaciones. Por ejemplo, en marzo pasado realizó un viaje relámpago a Washington para, dijo, “llevar un mensaje directo a la Casa Blanca”, por lo cual se saltó las trancas de la diplomacia y no acudió al Departamento de Estado, con quien se deben tocar los temas de la agenda bilateral. Aunque será bueno remarcar que dentro del historial de Videgaray se encuentra el haber sido receptor de multimillonarias sumas de dinero provenientes de entidades gobernadas por priístas, entre ellas obviamente aquellas cuyos mandatarios están siendo cuestionados y un par de ellos a punto de ser enjuiciados. Como se sabe una buena parte de los procesos de extradición tienen trámites en donde Relaciones Exteriores es fundamental. Por lo tanto, la presencia del funcionario predilecto de Peña Nieto mucho tiene que ver con manejos alejados de procedimientos claros si realmente se tuviera la intención de castigar los saqueos, abusos, robos e iniciar una lucha auténtica contra la impunidad. Don Luis se tutea con Javier Duarte, Yarrington, Moreira, César Duarte, Borge, Rodrigo Medina, Sandoval y otros grandes mecenas en las campañas. Del piquete de ombligo ya ni hablamos.

ONDEA LVC BANDERA DE IGNORANCIA

Durante su reciente comparecencia –el martes pasado- ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Luis Videgaray exhibió su incapacidad y su inexperiencia como diplomático y comprobó tiene pocos avances en su curso rápido de canciller. Quedó en evidencia su falta de conocimientos en materia jurídica, en derecho internacional, y exhibió su inclinación a defender los intereses, no de México, sino de los Estados Unidos. Lo mejor que le puede pasar al país es que los tiempos de renegociación del Tratado de Libre Comercio se cumplan o incluso se alarguen para no quedar en manos de este aprendiz de diplomático, quien en el discurso ante los legisladores volvió a mentir al señalar: “México no aceptará cualquier tipo de renegociación del TLCAN”, cuando en otros foros internacionales ha sostenido la disposición del gobierno mexicano para llevar a cabo las adecuaciones demandadas por Donald Trump.

También en el discurso advirtió: si el gobierno de Donald Trump insiste en erigir un muro, “no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, pero aclaró: el gobierno mexicano no ha iniciado acción jurídica porque el muro no se ha construido, lo cual manifiesta su ignorancia no sólo en materia de derecho internacional, sino simplemente de los hechos concretos, porque dicha barrera ha sido extendida desde hace varios años en diversos puntos de la amplia frontera entre México y Estados Unidos. “Esto no quiere decir que no estemos preparando la defensa jurídica; destinamos recursos humanos de la Cancillería para prevenir los diferentes escenarios, incluyendo la revisión de todos y cada uno de los tratados internacionales, empezando por el ominoso tratado de Guadalupe de 1948”, señaló.

El aprendiz de canciller manifestó que México no tiene una defensa jurídica frente a la intención de construcción del muro, es decir, según él, no tiene manera de ir a organismos internacionales, porque no existe pruebas fehacientes de daño. Citó el ejemplo que se desahogó en la Corte Internacional de Justicia del muro entre Israel y los territorios ocupados en Palestina. Explicó que la corte desechó el caso porque el muro está en territorio soberano de Israel.

Dentro de los múltiples temas de su responsabilidad que desconoce Luis Videgaray está el hecho de que alrededor de 84 mil 757 hectáreas de territorio mexicano están en posesión de los Estados Unidos, territorio que no ha sido cedido y que debe ser reclamado por México, como lo planteó en el Senado de la República Patricio Martínez, legislador de Chihuahua, quien se ha dado a la tarea de documentar las diferencias existentes entre la frontera de ambos países. En dicho territorio no se puede construir un muro, tal y como lo ha venido diciendo el presidente estadounidense Donald Trump, pues los limites entre ambas naciones primero deben ser bien señalados. Esta situación ya se había señalado desde los tiempos de Porfirio Díaz, quien hizo un reclamo en forma de nota diplomática al Departamento de Estado, gracias a los servicios de su ministro, el ilustre don Matías Romero, un verdadero diplomático. Martínez destacó que la zona de La Mesilla y la Florida se “compraron” a México por 5 millones de dólares y no se recibió ni un dólar.

La inclinación de Luis Videgaray a garantizar se protejan los intereses estadounidenses se evidenció al responder a las preguntas de los diputados respecto a si continuará la cooperación en materia de seguridad con Washington, lo cual señaló: “por ahora” se mantendrá la que ya existe con la intervención de las áreas de seguridad, el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y las fuerzas armadas, pero “no estamos dispuestos a hacer o incrementar nuevos sistemas de coordinación”, lo cual se desmiente con la revelación el martes pasado del general Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, quien reportó que con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, las fuerzas armadas de México y Guatemala impulsan un proyecto “muy importante” de fuerza de tarea en su frontera común para llevar a cabo patrullajes terrestres, aéreos y de reconocimiento para el intercambio de información e inteligencia para combatir al crimen organizado.

Cabe destacar que a la reunión de prensa de los siete representantes de las naciones que tomaron parte de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec 2017), que por primera vez se realizó en México, en Cozumel, Quintana Roo, organizada por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, con el copatrocinio de los comandos Norte y Sur de Estados Unidos, no asistieron el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ni el de Marina, Vidal Francisco Soberón, mucho menos los jefes del Comando Norte, la general Lori J. Robinson, y el almirante Kurt W. Tidd. De acuerdo con el militar guatemalteco, este proyecto de fuerza de tarea “se ha venido trabajando desde hace más de cinco años“ y una de las bases operativas estará enclavada en el Petén, área estratégica que colinda con el Río Usumacinta. “Hay proyecto palpables para llevar a cabo patrullajes aéreos, terrestres y de reconocimiento en la frontera de más de mil kilómetros, además del intercambio de información e inteligencia estandarización de protocolos y procedimientos para realizar operaciones de interdicción con el apoyo de tecnología e inteligencia del Comando Sur”, señaló el militar. Así el gobierno de Estados Unidos logra desplazar su frontera de protección del Río Bravo al Río Usumacinta.

El discurso de Videgaray Caso ante los diputados federales, incluyó: si bien se busca una relación constructiva, de respeto y asociación, está se basa también “en limites que no habremos de cruzar”; también indicó que si bien es indiscutible que Estados Unidos es importante para México por los empleos y las remesas, “México también lo es para Estados Unidos”. El funcionario se refirió a la protección consular realizada para connacionales en EU y dijo que con los mil millones de pesos que se otorgaron de manera adicional a la Cancillería se han podido atender 45 mil 290 casos de asistencia y protección. Pero de 152 mil connacionales que han buscado ayuda legal, sólo 2 mil 400 casos han sido canalizados con abogados, reconoció.

Durante el primer semestre del año, la SRE ha canalizado apenas 12.3 por ciento de los recursos extraordinarios asignados a los consulados de México en Estados Unidos para el ejercicio fiscal 2012. Información de la propia Cancillería da cuenta de que, hasta marzo de 2016, sólo 131.7 millones de pesos, de una bolsa total de mil 70 millones, han sido distribuidos. Hasta el momento no se han erogado recursos para apoyar a los migrantes a través de las delegaciones de la SRE en el país.

Ese es nuestro canciller.

DE LOS PASILLOS

El presidente de EU, Donald Trump ha demostrado ser impredecible e irracional respecto a la relación bilateral con México. En materia migratoria no quita el dedo del renglón: criminalizar a los migrantes indocumentados y deportarlos a México, además de construir el muro, o al menos eso sostiene en el discurso para frenar a los cárteles de la droga. Sus amenazas han tenido efecto en grandes compañías estadounidenses que han cancelado inversiones ya comprometidas en México para trasladarlas a ese territorio. Ante la caída de su popularidad, retomó el tema de cancelar el TLCAN, pero no está claro si promulgará la orden, y propuso reducir la tasa impositiva sobre las ganancias de las empresas a 15 por ciento desde 35 por ciento, al tiempo que ofreció recortes de impuestos a los estadounidense…

En Londres, el secretario de Economía de México, Idelfonso Guajardo, dijo esperan que la renegociación del TLCAN con EU y Canadá comience a fines de agosto y se extienda por un período de seis meses. El cronograma de las conversaciones es ajustado, considerando que el trabajo preliminar a las negociaciones debe pasar por el Congreso de EU y que hay elecciones previstas en ambos países en 2018.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com ; Facebook.com/Liliaarellanooficial y Twitter @Lilia_Arellano1.

Comentarios

Comentarios