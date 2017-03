Spielberg dirigirá a Tom Hanks y Meryl Streep en cinta sobre los ‘Papeles del Pentágono’

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo (AlMomentoMX).- El director de cine, Steven Spielberg, y los actores Tom Hanks y Meryl Streep sumarán fuerzas en The Post, un filme que abordará el escándalo de los ‘Papeles del Pentágono’ publicados por The Washington Post en 1971.

Los tres unirán fuerzas frente a los improperios lanzados por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra la industria del cine y contra la prensa para recordar a su país el importante papel que el cuarto poder ha supuesto en la preservación del orgullo patrio.

La cinta girará en torno a la batalla jurídica emprendida por el editor del rotativo, Ben Bradlee (Hanks) y su propietaria, Katherine Graham (Streep) para sacar a la luz estos documentos clasificados sobre las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam, los cuales fueron filtrados por el funcionario Daniel Ellsberg.

La investigación secreta, encargada en 1967 por el entonces secretario de Defensa, Robert McNamara, revelaba que el gobierno estadunidense había mentido sistemáticamente ante la opinión pública y el Congreso sobre sus prácticas militares en la Guerra de Vietnam, entre 1945 y 1967.

El Post tuvo que enfrentarse a la Administración de Richard Nixon, que quiso evitar a toda costa la publicación de los documentos. La información fue filtrada primero a The New York Times y luego al The Washington Post por el analista del Pentágono Daniel Ellsberg, que fue detenido y acusado de conspiración y espionaje.

El escándalo generó un debate sobre la libertad de prensa en el país que finalizó cuando el Tribunal Supremo falló a favor de los medios.

En 1972, Graham, Bradlee y Bob Woodward volvieron a enfrentarse al Gobierno de Nixon con el caso Watergate, que fue llevado al cine en All the President’s Men, con Dustin Hoffman y Robert Redford.

