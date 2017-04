Sospechan de Duarte y Trump

Por Vicente Moreno Aparicio

No nada más en México hay sospechas de que la detención de Javier Duarte es todo un teatro político del PRI-gobierno, sino también en Estados Unidos por el accionar bélico del presidente Donald Trump, quien está a punto de iniciar la tercera guerra mundial y todo por elevar su nivel de popularidad el cual se ubica en un 34 por ciento.

Estados Unidos, según el ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia -CIA-, Paul Pillar, ex oficial del ejército norteamericano en Vietnam, conoció los entresijos de los servicios de inteligencia en la guerra de Irak y pudo constatar la sucia maniobra del ex presidente republicano George Bush, para exterminar a Saddam Hussein. Bush, con todo el rencor mencionó ante la Asamblea General de la ONU: “ése es el tipo que intentó matar a mi papá”.

Pillar, en entrevista concedida a Prensa Asociada -AP-, sostuvo que Bush para invadir Iraq, mintió con el argumento de que Hussein tenía nexos con el dudoso responsable de los avionazos a las torres gemelas, Osama Bin Laden, y tener armas químicas, misiles o armas de destrucción masiva, lo cual no fue cierto. La misma CIA le informó en un escrito oficial que Iraq no tenía ninguna arma que pusiera en peligro al mundo y mucho menos que tuviera cualquier tipo de relación con Laden.

A Bush le preguntaron que si había visto y leído el informe de la CIA, simplemente respondió “no…”.

Pero también ese mismo ex funcionario dio a conocer que fue Estados Unidos durante la guerra Irak-Irán -1991-, el que proporcionó el gas mostaza con el cual murieron decenas de iraníes. Hoy, el pueblo norteamericano se pregunta si el gobierno de Trump tiene alguna responsabilidad en el ataque con armas químicas en Siria, donde fallecieron 59 personas ente ellos 11 niños, y sí esto sirvió de pretexto para lanzar 59 misiles de crucero contra un campo aéreo como represalia por el ataque químico.

La población estadounidense no está de acuerdo con el accionar de Trump e incluso los miembros de su partido -los legisladores republicanos-, han rechazado las intenciones de echar abajo los programas del ex presidente Barak Obama, entre ellos el medicare.

De hecho, los mismos que votaron por Trump, según encuestas realizadas a través de los medios televisivos y escritos, no aprueban las decisiones que ha tomado el presidente. Empresarios estadounidenses consideran que no se puede cometer el mismo error de Bush con Iraq, que costó a EU cerca de dos mil millones de dólares, dejando con esto una enorme crisis económica de la cual aún no superan,

Incluso, organizaciones de trabajadores piden al Congreso de la Unión que detengan las acciones emprendidas por Trump y así evitar la tercera guerra mundial, que al decir de muchos ya empezó.

En Estados Unidos flota una preocupante tensión por las continuas amenazas de Corea del Norte de iniciar la guerra y utilizar bombas nucleares para tal efecto.

El líder coreano Kim Jong-un advirtió estar listo para una guerra de armas nucleares con Estados Unidos.

Ante esto, la población norteamericana recuerda muy bien que tras de los avionazos del 9-11, donde murieron más de tres mil personas, lamentaron con resignación y con la mirada hacia bajo no ser los más poderosos del mundo como lo creían.

Hoy los norteamericanos están desilusionados y preocupados por las decisiones de Trump de haber enviado a las fuerzas navales para que en cualquier momento dispararen misiles e incluso bombas nucleares contra Corea del Norte, situación que tiene alertados a China, Japón, Corea del Sur, Rusia, ya que ante los bombardeos podrían resultar afectados con pérdidas humanas y físicas.

Por otra parte, Javier Duarte fue detenido en Guatemala por la policía chapina y no por la Procuraduría General de la República como lo afirma esta dependencia.

La captura de Duarte no convence a la ciudadanía mexicana. Considera que todo es un “show” montado por el PRI-gobierno en estos momentos de elecciones y dizque para demostrar que se “combate la impunidad” se ejercerá justicia encarcelando al corrupto ex gobernador de Veracruz.

Cabe señalar, que la detención del exgobernador veracruzano no alcanzó al menos un solo aplauso, por el contrario, generó enojo por el cinismo que mostró Duarte -con sonrisa en labios, nada preocupado- cuando era custodiado por la policía.

Hoy, conociendo las corruptelas del gobierno y su partido, se piensa que Duarte les va a funcionar a la perfección en estos tiempos de elecciones al atestiguar “falsamente” que le entregaba millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador.

Los usuarios de las redes sociales no creen que Duarte devuelva el dinero que se robó y menos que duré mucho tiempo encarcelado, pues está visto que los corruptos jueces extienden los amparos para que continúe la impunidad que goza la actual cínica clase política del país.

¿Usted que piensa querido lector?

