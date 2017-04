Sistema Anticorrupción ante un aparato ilegal monstruoso

Claudia Rodríguez

La verdad, el que en México inicie funciones el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sin que se haya logrado nombrar un fiscal de acuerdo al mandato de ley; no es sorpresa alguna.

Y no precisamente porque todos, todos los mexicanos seamos corruptos, no. Esto obedeció en gran parte a que en el Senado de la República no se alcanzaron consensos entre los distintos grupos parlamentarios para designar al primer fiscal Anticorrupción, pues como siempre, se asomó el intentó de imposición de unas y otras corrientes partidistas.

Por ahora inicia sus tareas el Sistema Nacional Anticorrupción que deberá con fiscal o sin él, combatir un flagelo que a los mexicanos nos cuesta cada año, sólo hablando de números cuantificables, el equivalente al 10% del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a un billón 920 mil millones de pesos, según datos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Si el objetivo primordial de este Sistema que contempla un nuevo diseño institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y actos de corrupción, de antemano sabemos que se enfrentará a un aparato ilegal monstruoso.

Qué tal para empezar, el que ante el escándalo de la constructora brasileña Odebrech, que tiene alcances y señalamientos de corrupción dentro y fuera de Brasil, incluso en México señalando a altos funcionarios de Petróleos Mexicanos, entre ellos al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin; tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como Petróleos Mexicanos, anunciaron esta misma semana, la reserva de la información relacionada al respecto.

Con anterioridad, particulares han solicitado información en México relacionada con la constructora Obedrech vía transparencia pero no han logrado rebasar la negación insistente de las autoridades.

Hoy se sabe, que esa información estará reservada hasta el 8 de febrero de 2018 en el caso de Pemex –lo que se convierte en una bomba mediática antes de las campañas rumbo a la elección presidencial– y por cinco años en torno a los datos e investigaciones de la PGR.

Así que combatir la corrupción en México se trata de algo más que una ley y una institución, porque tan sólo la norma puede ser violada con la mano en la cintura, una y mil veces.

Acta Pública… Citará la PGR a Emilio Lozoya por escándalo Odebrecht y también serán llamados 17 funcionarios de Pemex que participaron en los contratos, además de que la Procuraduría intercambiará datos respecto al actuar de la empresa brasileña con fiscalías de 11 países.

Para advertir… La corrupción nace desde el mismo lugar dónde buscan combatirla.

