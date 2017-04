Sedesol: Entre el robo al erario y el apoyo a Del Mazo

Dice el clásico del Estado de México que la corrupción es un tema cultural. Pero, como acotaban los abogados de antaño, aceptando sin conceder ¿cómo se les dice a los corruptos en el neo lenguaje atracomulquense? ¿Acaso cultos?¿Y a los muy corruptos? ¿Muy cultos? No checa, brincos dieran, si a duras penas saben leer –agunos no’más “len”–, el caso es que los toluquitas andan extremadamente “cultos”.

Una muestra del proceso de “aculturación acelerada” es la rapiña salvaje impuesta en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desde la llegada en octubre pasado de Luis Enrique Miranda Nava, el amigo más amigo del culto mayor.

Apenas llegó al botín y Miranda se soltó el chongo. Como muestra un botón. En el mismo mes de su llegada al cargo, y haciendo de la ley de adquisiciones auténtico papel sanitario, asignó por sus pistolas un contrato de tecnología digital por casi 300 millones de pesos a la muy cuestionada empresa Soluciones Tecnológicas Especializadas SA de CV, propiedad de la famosa Claudia Rincón “La reina de las licitaciones”, de la que usted y yo hemos platicado aquí no ha mucho.

Sedesol compró basura tecnológica a precios de última generación. Es obvio: para poder pagar los moche$ superiores al 50 por ciento de la cuantía contratada, esa empresa entrega chatarra obsoleta y cara a las empresas del sector como Diconsa y Liconsa.

Contrato de 800 millones de pesos para Axtel… ¡con moche!

Ese asalto en despoblado generó una guerra interna, pues aunque usted no lo crea, hay también quien se opone al fraude tecnológico que atrasa y complica los trabajos cotidianos. Eso a los jefes no les importa. Tienen muy hecho el numerito. Les vale gorro el daño causado a “las instituciones” que tanto cacarean en sus cansinos discursos.

Por encima de ellas se impone su instinto depredador. Los operadores de ese asalto a México son el oficial mayor, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez –el mismo que manejó todo el presupuesto de la fallida reconstrucción de San Lázaro–; el director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Martín Hernández Félix, y el director de Recursos Materiales Ricardo Hernández Guerrero.

La semana anterior esta pandilla volvió a hacer de las suyas, mientras el jefe y muy culto Miranda anda de operador estrella en la campaña del primo del cultisísimo mayor en el Estado de México –¿será Sedesol su gordo cochinito para comprar votos?–, pues sus testaferros de plano ya ni las formas cuidaron: simularon una licitación pública y le dieron un contrato por 850 millones de pesos a la otra empresa favorita de los pillos, la cuestionada y fraudulenta Axtel.

Lo más cínico es que a ésta empresa le permitieron bajar los precios ofertados al inicio de la puja en un ¡25 por ciento! Esto es, una maniobra delictiva para asignarle el jugoso contrato. De nuevo la ley se usó para limpiar excrecencias.

A la “perdedora” le pedían tres depas de lujo en Polanco, mas moche

Hubo una poderosa empresa finalista que compitió con calidad y precio. De hecho ganó, pero fue sacada de la jugada con una marranada: el oficial mayor le pidió, aparte del consabido moche del 50 por ciento del valor del contrato, ¡tres departamentos nuevos en la zona más cara de Polanco! ¡Y eso si quieren!, dijo el muy cínico arquitecto que despacha como auténtico sicario mayor.

A Nieto Enríquez lo mandaron derechito a la fregada. No se dejaron asaltar. Y con todo el costo que ello podría implicar, esa empresa finalista utilizará la vía legal para combatir a los delincuentes de cuello blanco incrustados en la administración “que mueve a México”.

Arely Gómez, tendida como alfombra para que la pisen los corruptos

¿Y la función Pública? ¿Por qué la señora Arely Gómez no ha dicho ni pío ante las cínicas y evidentes ilegalidades habidas en las licitaciones de Sedesol? Por omisión, la ex procuradora general de la República es responsable del burdo atraco a los mexicanos. Al incumplir su responsabilidad, la Función Pública vuelve a demostrar que esa Secretaría no es un elefante blanco sino una alfombra roja para la impunidad.

Si Luis Miranda tiene puestas todas sus energías en hacer gobernador a la tercera generación de la dinastía Del Mazo y fortalecer al Grupo Atracomulco –una pandilla, en realidad– con lo que está pasando en Sedesol bien podría ocurrir que en vez de darle al violín termine dándole al violón y que su pandilla sea procesada por peculado, crimen organizado y asalto a la nación.

La licitación a revisar por Función Pública es LA-002000999-E25-2017

¿Y si gana la impunidad? ¿No pasará nada? Total, los mexicanos parece que ya perdimos la capacidad de asombro. Eso sí, los mexiquenses del poder, los poderosos toluquitas todo indica que no cejarán en su empeño de “seguirse cultivando” hasta los niveles más extremos… Hasta vomitar cultura… Ah!! Y si la señora Arely Gómez quisiera hacer como que hace, pues que revise el comportamientos de las empresas Axtel S.A.B. de C.V. y Avaya, ésta última en estado de quiebra, y a quienes están a punto de engullirse los 1 mil 500 millones de pesos que ejercerá Sedesol éste y el próximo año, sólo en materia tecnológica e informática.

Ellas son las favoritas de Miranda, quien opera para adjudicarles esos recursos en un burdo proceso de dados cargados. No importa que las empresas de tecnología más serias, de México y del extranjero, presenten mejores ofertas y mayor calidad en los productos y servicios. Ellas sólo son utilizadas para simular legalidad en las licitaciones.

Si quiere molestarse en trabajar, que la señora Gómez revise la Licitación Pública Electrónica Nacional No. LA-002000999-E25-2017, para la contratación del “Servicio Integral de Comunicaciones para el Desarrollo Social (SICODES)”, para los ejercicios 2017, 2018 y hasta 2019.

Allí encontrará a flor de piel las operaciones dolosas. Que revise por qué la Junta de Aclaraciones es una simple tapadera de los ilícitos y por qué se mueve a su libre albedrío cuando la ley es clara sobre sus responsabilidades.

¿Le pagaría Del Mazo a Miranda con la Secretaría de Cultura?

Claro, si no es mucho pedir, que la Función Pública revise cómo se viola el artículo, 33 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) que señala categórica que “las modificaciones (…) en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de sus características”.

Y eso abunda en el proceso. Como una burla, Sedesol tiene en su portal un formato en línea para “quejas y denuncias contra funcionarios públicos”. Asimismo, ahí, como no queriendo la cosa, que le eche un ojo al artículo 46 fracción IV del Reglamento de la LAASSP que dice: “La convocante (Sedesol) estará obligada a dar contestación, en forma clara y precisa, tanto a las solicitudes de aclaración como a las preguntas que los licitantes formulen respecto de las respuestas dadas por la convocante en la junta de aclaraciones”.

Hubo cuatro mil preguntas y repreguntas de los 23 participantes. Todas fueron bateadas de la manera cínica. La pre-bases su violaron al gusto del señor Miranda y, ante todo el cochinero, surge una pregunta ingenua: ¿Alfredo del Mazo Maza está ofreciendo honestidad en su gobierno? ¿Luis Miranda estaría en su gabinete, en el remoto e improbable caso de que ganara la gubernatura mexiquense? ¿Sería el secretario de Cultura?

¿Usted que hubiera hecho?, pregunta el hiperculto Peñita en esa Casa de la Cultura (de la corrupción) en que han convertido a Los Pinos.

Índice Flamígero: Con el asesinato de Emiliano Zapata, hace 98 años, en la Hacienda de Chinameca, Morelos, parece que se extinguieron los postulados ancestrales de la lucha agraria mexicana. El finiquito al ejido y al concepto comunal de la propiedad de la tierra, último principio del Plan de Ayala, ha arrojado conclusiones negativas en el campo, y en las cadenas productivas originadas casi todas a partir de la producción en el llamado sector primario. Hoy, el sector agropecuario requiere urgentemente de una inyección de recursos públicos, privados y sociales que sean la plataforma de despegue de muchos programas y proyectos que deben detonar el crecimiento del mercado interno, la productividad, el poder adquisitivo de los mexicanos y la competitividad de los productos en el mercado externo. La autosuficiencia alimentaria es la piedra de toque de cualquier concepto de soberanía y aún de independencia. La expansión impostergable del mercado interno del país sería el obstáculo definitivo frente a todas las presiones y amenazas que se ciernen sobre el futuro inmediato. Crecimiento y soberanía son los dos extremos indispensables de la pinza‎. + + + Sobre la designación de cartuchos quemados como embajadores de EPN –lo representan a él, no al país, de acuerdo a la legislación– y otras linduras por el estilo, escribe don Rubén Mújica Vélez, bajo el título: “Aprendices peñistas: En Relaciones Exteriores el mayor dislate. ¿Le reclamaría al oído a Kelly su intromisión? En el INEGI. La peor torpeza: ¿aprenderá la ‘doctora’ Merodio los rudimentos de la estadística en los próximos sexenios? ¿O sólo ‘merodeara’ por esos rumbos? Creo que en ambos ámbitos, ‘el pie de cría’ va a imponer sus reales.” + + + Tres epigramas, tres, de don Alfredo Álvarez Barrón y El Poeta del Nopal:

Un “salario rosa” y ser el gobernador de las mujeres, son compromisos de Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México.



Cientos de feminicidios

parecen muy poca cosa,

el elegante subsidio

¡celebra la vida en rosa!

Hay prioridades: mientras Alfredo del Mazo prometía en San Felipe del Progreso más “apoyos y programas sociales”, el presupuesto del Instituto Nacional de Cancerología se ha visto reducido en un 77 por ciento con respecto al año pasado, cancelando así la posibilidad de atender a 430 pacientes que se encuentran en lista de espera.

Otra partida se anotan

al condicionar apoyos,

los muertos, sin tanto rollo,

ya no hacen ruido… ni votan.

¿Qué toma Felipe Calderón antes de tuitear? Aventuro una respuesta:

Bacardí con Coca Cola

que lo hacen ver tal cual es:

al derecho y al revés

¡estadista de gayola!

www.indicepolitico.net / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

Comentarios

Comentarios