“El dinero es una garantía de que se podrá obtener lo que se quiera en el futuro”: Aristóteles

• Se destapa cloaca política

• En el lodazal, gobernadores y funcionarios

• Crédito y dinero caro; devaluación rentable

• Gobierno comprometido con los banqueros

• Cervecera deja sin agua a bajacalifornianos

• Quirino Ordaz, tiene en crisis a sinaloenses

• Reaparece La Gaviota; ahora en el Edomex

Ciudad de México, 30 de marzo, 2017.- Los escándalos de corrupción se reproducen en torno a figuras políticas, de gobernadores y sus funcionarios, en actos y decisiones tomadas por miembros del gabinete y relacionadas, inclusive, a los delitos electorales. La conducción equivocada y abusiva de los Duarte, de los ex mandatarios de Chihuahua y Veracruz ha brotado y cada día se sabe de más y más sobre la comisión de presuntos delitos. Están aquellos casos en los cuales van siendo incluidos en estas listas negras quienes al lado de estos y otros mandatarios estatales, figuras de primer nivel, de quienes elaboran lo mismo leyes que dictámenes o manejan las finanzas públicas.

No existen precedentes en la historia de México como Nación, en los cuales se hubiesen cometido tantos delitos, se llegara a los actuales grados de corrupción y se aceptara con la mayor tranquilidad los abusos tributarios e incluso autorizaciones para elevar indiscriminadamente tasas de interés a satisfacción de los banqueros, modernos usureros con permiso de los magistrados de la Suprema Corte para ejercer la usura y no cumplir con los reglamentos operativos bancarios en los cuales se exige el otorgamiento de créditos para lograr desarrollar campo e industria. En ambas situaciones de crisis, en la económica y en la política, impera la impunidad; se llegó el momento en el cual el gobierno puede proceder como lo desee sin impedimento alguno.

Se tienen muestras suficientes para conocer formas y fondos empleados por quienes han dejado el poder pero, en el presente, resulta ser quienes aspiran a obtenerlo están en medio de cuestionamientos sobre la honorabilidad de su pasado, sus relaciones con los grupos de poder, la manera con la cual quieren hacerse del cargo ambicionado. El Estado de México, Nayarit y Coahuila, tendrán el proceso electoral en el cual los pobladores elegirán a un nuevo mandatario estatal y en los tres existen situaciones en el presente que deberán ser debidamente analizadas por los electores en virtud de la fama creada por los aspirantes resaltada de eventos y acciones al borde de la ilegalidad.

En el Estado de México están cometiendo las peores violaciones a las leyes electorales y, por si esto fuera poco, se han dado a la tarea de pretender llevar a las boletas electorales a diez candidatos, todo ello bajo la premisa “divide el voto y vencerás”, tantas veces practicada por el Revolucionario Institucional. La dinastía Del Mazo es suficientemente conocida en la entidad. Poco o nada hicieron en su mandato los miembros de uno de los clanes de los cuales echa mano el grupo mayor, el de Atlacomulco. La historia reciente de la entidad revela múltiples crímenes, inseguridad, feminicidios, caos, endeudamiento, otorgamiento de concesiones en perjuicio directo a los ciudadanos tanto mexiquenses como a los de la Ciudad de México.

El pretendido cambio no revela sino la intención de hacer llegar a los mismos al poder y para ello no han dudado en poner en marcha toda la maquinaria federal y no la partidista sino la gubernamental. El desfile de miembros del gabinete llevado a cabo durante los días previos al registro de Alfredo del Mazo como candidato del PRI y de satélites acompañantes, dibuja la impunidad de los delitos electorales cuando se trata del partido en el poder. La utilización y el manejo de la ley así como la facilidad para presentar falsos escenarios está perfectamente ejemplificada con el caso de Paulette, del cual Del Mazo tendría mucho a decir.

Pero no solamente en Estado de México se cuecen habas. Bastante ilustrativo ha sido el caso del fiscal nayarita, condición alarmante para quienes no tienen la información completa sobre lo sucedido desde hace varias décadas en esa entidad cuyo bajo perfil periodístico ha impedido se le ubique con el grado de penetración del narco existente. En la década de los ochenta, siendo delegado del PRI, Ismael Orozco Loreto y teniendo como consigna la selección de candidatos a las alcaldías, en ese partido empezaron a resentir la presencia de las mafias en la política. Por aquellos días no lograban armar sus plantillas por lo involucrado de los militantes de ese partido en las filas de la delincuencia. De los seleccionados no había uno, cuyos familiares ya fuera directos o políticos, estuvieran alejados del comercio de estupefacientes.

El gobernador en turno se ha desligado totalmente y las autoridades en México dan por buena cualquier declaración y no habrá ningún castigo, ni siquiera reprimenda para quien pudo tener en sus filas, en una posición en la cual se le permitía contar con todo el aparato judicial para llevar a cabo cualquier operación lícita o no a quien hoy enfrenta acusaciones de los Estados Unidos en la misma Corte, en la del Distrito del Este en Nueva York, en la cual están los expedientes de El Chapo. Por cierto, y como se recuerda, al hijo de Joaquín Guzmán Loera lo secuestraron en esa entidad, en Nayarit y hoy se sabe este plagio fue otro de los resultados de la penetración de un grupo diferente al encabezado por el protagonista de La Fuga del Siglo.

Coahuila no es la excepción sino más bien la entidad en donde convergen todas las acciones antes descritas. Para seguir manejando la entidad a su antojo, la familia Moreira no ha dudado en poner toda la carne al asador. La simulación de un distanciamiento entre los hermanos es mentira, como también lo es desconozcan a quienes masacraron al hijo del ex mandatario Humberto Moreira, candidato a diputado por un partido ajeno al PRI pero no a los intereses de esa organización. Es también refugio de mafias y en esas actividades se han visto involucrados funcionarios de Rubén, el hermano más que cómodo para poder mantenerse en libertad y fuera de los reflectores de la justicia sin alejarse ni por un momento de aquellos relacionados con el poder.

Con esos escenarios se llegará al día de las votaciones, con nombres y apellidos de quienes no hay certeza sean ajenos a la delincuencia organizada y mucho menos se pueden considerar respaldados por una trayectoria política sin mancha alguna. Habrán de buscarse excepciones… si es que las hay.

BAJA EL DÓLAR Y SUBEN INTERESES

La Junta de Gobierno del Banco de México anunció su decisión de aumentar en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 6.50 por ciento, con lo cual ya se acumulan cinco alzas en fila en dicha tasa de referencia. El Banco central justificó esa decisión para, dijo, evitar contagios al proceso de formación de precios en la economía, anclar las expectativas de inflación y reforzar la contribución de la política monetaria al proceso de convergencia de la inflación a su meta.

Señaló seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial del traspaso potencial de las variaciones del tipo de cambio y de las cotizaciones de las gasolinas al resto de los precios, así como la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos y la evolución de la brecha del producto. Durante el pasado mes de febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 0.58%, así como una tasa de inflación anual de 4.86%. Desde el mes de enero, la inflación rebasó la cota alta del objetivo del Banxico, que ha elevado la tasa de referencia a su mayor nivel en ocho años para combatir presiones derivadas del incremento a los precios de las gasolinas.

Los precios al consumidor aumentaron en la primera quincena de marzo 0.35 por ciento con respecto al mismo periodo del 2016; mientras que la inflación se disparó a una tasa anual de 5.29 por ciento. De acuerdo con la última consulta elaborada por el Banco de México (Banxico) a analistas nacionales e internacionales, los pronósticos para la inflación general al cierre de este año llegaron a 5.39%. La Encuesta sobre expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado indica que esto representa un aumento de 0.14 puntos con respecto al estimado de enero pasado.

Las principales problemáticas que obstaculizan a México su crecimiento económico son las presiones inflacionarias, la debilidad del mercado externo, así como de la economía mundial y la inestabilidad política internacional, según los analistas. Según quien esto escribe, el alza en los intereses obedece a la disminución de utilidades en los bancos producto de las recientes devaluaciones. Esas instituciones se manejan con recepciones de efectivos provenientes de las casas matrices y por lo tanto los movimientos son en dólares en tanto que, los crediticios se manejan en pesos. Así no importa dañar a millones de mexicanos que utilizan diferentes tipos de créditos si los banqueros siguen tan contentos y recibiendo depósitos de las altas jerarquías sin trabas ni cumplimiento de leyes, entre otros intercambios en los cuales puede incluirse patrocinar el desgaste de opositores, particularmente de AMLO.

DEVALUACIÓN RENTABLE

“La depreciación del peso se ha convertido en un negocio rentable para las finanzas públicas”, en un momento en que las calificadoras internacionales han puesto bajo observación el crecimiento del déficit y de la deuda públicos”, consideró Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody´s Analytics, tras darse a conocer que el Banco de México transfirió al gobierno federal 321 mil 653.3 millones de pesos producto de las ganancias que obtuvo en 2014 por el efecto de la depreciación del peso en el valor de la reserva internacional de divisas. El peso acumuló en 2016 una depreciación de 19.93 por ciento: al inicio del año, para las transacciones de mayoreo, cotizó en 17.21 unidades por dólar, mientras que al cierre del ejercicio, lo hizo en 20.64 pesos, según datos de Banxico.

Durante el 2015, el Banco de México generó remanentes de operación por 239 mil 93.8 millones de pesos, 1.3 por ciento del PIB. Los de 2016 fueron equivalentes a 1.6 puntos del PIB. Así, en un par de años, las ganancias cambiarias del Banco central -derivadas de la depreciación- que se han transferido al gobierno para mejorar las cuentas fiscales, fueron equivalentes a 560 mil 747.1 millones de pesos, suma que, comparativamente, equivale al presupuesto anual de las secretarías de Educación Pública, Salud, Desarrollo Social y Defensa, que este año ascenderán a 553 mil 980 millones de pesos.

Por la depreciación del peso frente al dólar aumenta el valor en moneda nacional de las reservas internacionales del banco central –que están constituidas en divisas- y es de esa revaluación de donde proviene fundamentalmente el remanente de operación. El Banxico no tiene fines de lucro por lo cual transfiere esos recursos al gobierno federal, una vez empleada una parte para fortalecer su capital. Diversos analistas consideran que el remanente es un salvavidas para Hacienda, pero dudan sea un factor que modifique las expectativas para el riesgo crediticio del país, pues creen que las calificadoras no cambiarán su opinión sobre su nota soberana. Y es que el débito del país avanza velozmente. De enero de 2016 a igual mes de 2017 se incrementó en un billón 324 mil millones de pesos, para un acumulado de 10 billones de pesos.

Cuando Enrique Peña Nieto llegó a Los Pinos, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público ascendía 5.9 billones de pesos. Con los movimientos realizados, la cifra quedó de risa, se duplicó y la caída en la calidad de vida de los mexicanos es… solamente una percepción.

CIUDADANOS VS CERVECERA EN BC

Productores y ejidatarios del Valle de Mexicali acusaron al gobernador de Baja California, Francisco Vega, de estar más dedicado a atender negocios privados que los derechos humanos de la población. Hacen referencia a la construcción de la cervecera Constellation Brands, la cual afectaría a 15 mil familias y 2 mil hectáreas de producción de trigo, algodón, cebada y sorgo por la cantidad de agua requerida por la empresa. Precisaron, el gobernador se comprometió con la cervecera a entregarle 20 millones de metros cúbicos de agua por los próximos 50 años, además de construir un acueducto. Pero los ejidatarios, agrupados en el Movimiento Ciudadano en Defensa del Agua de Mexicali, frenaron la construcción.

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México esta semana, anunciaron una nueva ruta para frenar la instalación de la cervecera: reunirse con representantes de la Secretaría de Gobernación y con senadores, pues el diálogo con el Congreso local está cancelado desde hace más de un mes. De hecho bloquearon las instalaciones del Poder Legislativo local, por lo cual los diputados cambiaron de sede (a Tecate) en lugar de atender las exigencias establecidas en el pliego de demandas, el cual se les entregó el pasado mes de febrero. Ya estando fuera del inmueble oficial y de su sede, siguen sin dar respuesta a la población sobre las repercusiones ambientales, sociales y económicas de Constellation Brands.

Constellation Brands, con sede en Nueva York, es dueña de las marcas de cerveza Corona y Modelo. El año pasado adquirió una cervecería en México de Grupo Modelo, subsidiaria de AB InBev, por 600 millones de dólares. Está en proceso de asumir el control total de la distribución de la Cervecería Obregón, en Sonora. La planta generará 4 millones de hectolitros tras el acuerdo y abastecerá a los mayores mercados de Constellation en la Costa Oeste de Estados Unidos. La firma informó redujo el año pasado los gastos en la construcción de su planta en la ciudad de Mexicali, con una capacidad de 5 millones de hectolitros.

En México, el mercado de la cerveza está en constante crecimiento. Registra una mayor producción por año, así como aumento en las exportaciones y fortalecimiento del mercado interno. El año pasado fue importante para la industria, pues se empezaron a construir tres nuevas plantas cuyos anuncios se dieron en 2015. Estas fábricas, cuya inversión estimada es por más de 47 mil millones de pesos, próximamente estarán funcionando, lo cual permitirá que la producción se incremente respecto a 2015, cuando fue de 97 millones de hectolitros. Al tener su capacidad instalada al 100 por ciento, México puede superar a Alemania en cuanto a producción de esta bebida, país con el que comparte el cuarto lugar a nivel mundial. El principal productor en todo el mundo es China, con 748 millones de hectólitros en 2015; seguido por los Estados Unidos, con 228 millones de hectolitros, y Brasil, con 142 millones de hectolitros.

Este año, “la cerveza seguirá siendo el producto agroalimentario de exportación número uno, al llegar a 190 países”, con una balanza comercial superavitaria de mil 692 millones de dólares entre enero y agosto de 2016, destacó recientemente Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México. Marcas como Corona, Tecate, Modelo, Heineken, Tempus, Bohemia, Pacífico, entre muchas otras cervezas que circulan en el mercado mexicano forman parte de la fortaleza que la industria presentó el año pasado. Las inversiones realizadas por la industria en 2015, por alrededor de 47 mil millones de pesos, ser el principal país exportador y el cuarto producto de cerveza nivel mundial, son armas que blindarán a México de un posible 2017 complicado, señaló la líder del organismo que representa a 17 empresas cerveceras.

Falta por averiguar si el blindaje será en razón de empleos bien remunerados creados, de remuneraciones con las cuales se fortalezcan otros renglones económicos o por ingerir el número de cervezas suficiente como para perder razón y memoria.

CRISIS DE GOBIERNO EN SINALOA

A menos de tres meses de haber asumido el cargo, el gobernador de Sinaloa, el priísta Quirino Ordaz Coppel, ya encara su primera crisis. En las indagatorias que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la fuga, el pasado 16 de marzo, de Juan José Esparragoza Monzón “El Negro”, Rafael Guadalupe Félix Núñez “El Changuito Ántrax”, Jesús Peña González “El 20”, Alfonso Limón González “El Limón” y Francisco Zazueta “Pancho Chimal” del penal de Aguaruto, han dejado de lado la participación de la Fiscalía General de esa entidad. Las pesquisas de la PGR se llevan a cabo con sigilo, sin dar parte a la autoridad ministerial local. Hay la presunción de una red de corrupción desde el gobierno estatal, que pudo haber facilitado la evasión de los cincos reos del Cártel de Sinaloa. Seguramente serán llamados a declarar funcionarios del primer nivel encargados tanto del sistema penitenciario del estado como de la Policía Ministerial.

El gobierno de Ordaz Coppel se defiende y ha señalado llevarán a cabo una investigación a fondo sobre las conductas de, al menos, media docena de funcionarios estatales de la pasada administración. Según Gabriel Castañeda Camarillo, subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, una vez concluya la investigación de la PGR, se habrá de proceder con una investigación en la esfera estatal, la cual busca esclarecer quiénes han propiciado los actos de corrupción que ha facilitado esta y otras fugas. Por lo pronto, la de Juan José Esparragoza Monzón y cuatro de sus socios son los primeros escapes registrados en el penal de Aguaruto; del 2005 a la fecha se han verificado 59 evasiones de reos, de los cuales 49 se encuentran actualmente prófugos. En esta prisión habitan dos mil 448 internos, de los cuales 533 están procesados o sentenciados por delitos del fuero federal, la mayoría con amparos impidiendo su trasladado a una cárcel federal de máxima seguridad.

Como los fugados son reos federales, la PGR se hizo cargo de las investigaciones para tratar de establecer responsabilidades. Pero en realidad, según una fuente extraoficial del gobierno federal, la Federación asumió las investigaciones ante la presunción de complicidades de funcionaros estatales en el pasado evento. Aunque ya fue cesado el director del penal, Víctor Manuel Flores Díaz Bonilla, y 10 de los custodios encargados del turno en el momento de los hechos, no es suficiente para la PGR, quien trata de investigar quiénes propiciaron las condiciones de la fuga.

El sistema C-4 (Centro de Cómputo, Comando y Control) no estaba en operación cuando Esparragoza Monzón salió del cautiverio. No había registros en la bitácora de visitas, la cual no especifica qué personas visitaron a los reos en cuestión días antes de la fuga, ni tampoco se tiene registro sobre las actividades de estos presos en los últimos días de estancia dentro del penal. O sea… nada.

“LA GAVIOTA” TAMBIEN DA APOYOS EN EL EDOMEX

No obstante que las dádivas repartidas por el gobierno federal en el Estado de México podrían contabilizarse en 2 mil millones de pesos, según denunciaron senadores de izquierda, éstas no menguan. Este jueves y acompañada del gobernador Eruviel Ávila, la “Primera Dama” Angélica Rivera encabezó un evento masivo del DIF nacional realizado en el Auditorio Metropolitano de Tecamac, recinto inaugurado por su esposo apenas el pasado 10 de marzo, cuyo costo se elevó de 430 a 600 millones de pesos, según la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

Desde Ecatepec, La Paz, Tultitlán, Chicoloapan, Coacalco y Tecámac, fueron transportados en camiones los asistentes, en su mayoría mujeres, para cubrir las 12 mil 700 butacas del auditorio desde las 8:00 horas, aunque Rivera y Ávila llegaron a las 11:00 horas. Entre el público se observó a Felipe Serrano, director general de Atención a Entidades Federativas de la Presidencia. Rivera de Peña, quien es presidente del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, inauguró la Universidad de la Experiencia, en la cual estudiarán adultos mayores. Eruviel Ávila anunció que la entidad recibirá además 65 millones de pesos para rehabilitación del CRIT de Toluca. Todo ello en vista del proceso que temen perder ante una candidata de oposición.

El reparto de este jueves en Tecámac incluyó becas para hijos de migrantes, computadoras para personas con discapacidad, lentes cromáticos para adultos mayores y certificados de ingreso a nuevos afiliados de Prospera. Las madres solteras recibieron seguros de vida y los niños se llevaron unas cajas de zapatos nuevos. Para recibir semejantes donativos, las mujeres hicieron largas filas afuera, a pleno sol, frente a módulos de afiliación a Prospera, donde entregaron copias de su acta de nacimiento, CURP y credencial del INE. Quienes no traían toda la documentación dejaron sólo su copia de su credencial de electoracomo les señaló una promotora del programa y dependencia a cuyo cargo se encuentra Chayito Robles, la señora del pasado ahumado.

DE LOS PASILLOS

Como en el resto del territorio, en Quintana Roo se presentan movimientos para reflexionar y muy profundamente. Están aquellos ligados con una impartición de justicia que dejó de ser ciega para ver muy claramente en donde está lo jugoso de los negocios en su entorno y la manera en la cual se consiguen casi de inmediato culpables de acciones delictivas. En el primer punto aparece el actual titular del Tribunal Superior de Justicia recibiendo un galardón –evento publicitado como inserción pagada en el periódico Reforma- en el cual se le reconoce como un gran anfitrión. Lo anterior en virtud de haberse realizado en la entidad la primera reunión de presidentes de Tribunales de Justicia. Con esto seguramente se pretende minimizar todas las denuncias existentes en torno a Fidel Villanueva, relacionadas con denuncias, inclusive, de los propios jueces sobre un manejo oscuro de los recursos asignados, así como de otros movimientos en los cuales han encontrado el signo de pesos en las sentencias dictadas…

Con un simple Usted Perdone ha pretendido la Fiscalía quintanarroense borrar de la existencia de Héctor Casique años de tortura, vejaciones, falsas acusaciones y eliminar de tajo la mala fama, la creada por las autoridades de multiasesino, jefe de una banda de narcotraficantes, entre otras. Como es de esperarse todos aquellos contribuyentes a la creación de un falso expediente están libres y trabajando dentro de la dependencia a cargo del doctor Miguel Ángel Pech. Ahora bien, en este como en muchos otros casos en los cuales quienes son acusados recuperan la libertad y queda clara la exculpación, no se sabe quién o quiénes si fueron los culpables. Se acumulan los casos y no aparecen por ningún lugar detenidos o responsables, ni materiales ni intelectuales. Queda entre interrogantes quienes fueron los asesinos en el lugar conocido como La Sirenita o, recientemente, quienes los autores de las agresiones al inmueble de la vice Fiscalía…

Y como la comisión de asuntos poco claros no es exclusiva del Poder Judicial, las determinaciones del Legislativo dan y mucho para hablar y mal. Estuvieron duro y dale exigiendo la renuncia del Auditor, de Javier Zetina, bajo el argumento de pertenecer al grupo de alto blindaje en favor del ex gobernador Roberto Borge. Lograron con presiones obtener el documento en el cual les participó su retiro. Días después el propio Zetina González comunicó tomó la decisión de dejar esta dependencia por las presiones extendidas, incluso hacia el personal que por años ha laborado en esa controladora. Los señalamientos hechos provocaron la llegada del diputado panista y del perredista –Eduardo Martínez Arcila y Alejandro Ramos, respectivamente- hasta el inmueble para presentar sus respetos a los trabajadores. Hace 48 horas determinaron no aceptar la renuncia bajo el argumento de haberla presentado con una fecha mañosa ya que ese día era el último señalado por la ley para entregarle a la Auditoria las cuentas públicas, lo cual según el diputado Ramos acarreaba la imposibilidad de revisar esta documentación…

Todo esto es irreal, para eso existen otras oficinas y ahora se sabe de la urgencia de contar con un Auditor también a modo, justo con las características supuestas por esta pareja llevaron a Zetina González a ser nombrado. Marca la legislación correspondiente que, a la salida justificada o renuncia del Auditor, entra el suplente y no pueden ser removidos ambos del cargo. Por lo tanto se toman tiempo para hacer cuajar la serie de acusaciones en contra de Hugo Bonilla –es director de Ingresos del municipio Benito Juárez- para poder establecer la carencia de autoridad moral que requiere la posición. Una vez logrado éste se verá la aceptación del retiro para dar lugar a poder nombrar a un agente revisor a gusto de los legisladores y tal vez en cumplimiento de la exigencia de quienes verse protegidos a su salida, al término del mandato… No falta ni sobra comentar la presencia de otro Zetina González, sub secretario de Sefiplan de nombre Jaime quien se desempeñó como recaudador de Rentas en Benito Juárez a su salida del gabinete del gobierno yucateco. Una labor de convencimiento para aceptar irse, luego regresar y no se sabe qué más, está en boca de muchos y será seguramente por puritita “percepción”…

Un año de prisión preventiva al ex secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, dictó la juez de control Alma Delia Sosa Jiménez. El ex funcionario del gobierno de Javier Duarte fue detenido el miércoles en Puebla y Trasladado al penal de Pacho Viejo, en Veracruz, acusado de peculado, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. Durante la audiencia, la cual duró más de cuatro horas, la Fiscalía General del Estado sostuvo que Audirac realizó desvíos de recursos públicos por dos mil 300 millones de pesos. Y sigue la mata dando funcionarios de pura cepa corrupta en ese y en prácticamente todas las entidades de este país.

