Se atribuye ISIS el ataque terrorista al Parlamento británico en Londres

LONDRES, INGLATERRA, 23 de marzo (AlmomentoMX).- El Estado Islámico (ISIS) se atribuyó la responsabilidad por el ataque este miércoles al Parlamento británico en Londres que deja hasta el momento 3 muertos y 40 personas heridas de 11 nacionalidades distintas.

Según ha reportado la agencia afiliada a ISIS, Amaq,un “soldado del Estado Islámico” llevó a cabo el ataque este miércoles en Westminster.

El tuit dice: “Una fuente de seguridad le dijo a Amaq: El perpetrador del ataque de ayer frente al Parlamento británico en Londres es un soldado del Estado Islámico y llevó a cabo la operación en respuesta a medidas dirigidas a nacionales en países de la coalición.

Theresa May dice que el atacante había sido investigado por extremismo hace años.

La primera ministra británica se ha dirigido este jueves al Parlamento. May dijo que se presume que el atacante actuó solo, “inspirado por ideologías terroristas”.

Sin identificarlo, dijo que el atacante había nacido en Gran Bretaña y que había sido investigado hace años por presunta violencia extremista.

“Nuestros valores prevalecerán”, aseguró May.

La primera ministra británica, Theresa May, ha desvelado este jueves que el autor del atentado de Londres, que se ha saldado con cuatro muertos -incluido el atacante-, nació en Reino Unido y que fue investigado en el pasado por el MI5 aunque actualmente no estaba en el radar de los servicios antiterroristas. La policía ha pedido previamente que no fuese revelada su identidad. Además, este jueves se han realizado ocho detenciones en Birmingham en una redada relacionada con lo sucedido. Poco después, el Estado Islámico ha reivindicado el atentado a través de su agencia de noticias Amaq.

Según May, “actuó en solitario” y se cree que lo hizo movido por la ideología islamista. La primera ministra no ha desvelado su identidad y ha explicado que hace unos años el MI5 le investigó dentro de una operación de “violencia extrema” aunque él no era el principal sospechoso.

“No tenemos miedo. Nuestra resolución nunca cederá ante el terrorismo”, ha asegurado May en una declaración ante la Cámara de los Comunes, denunciando que el ataque en el que murieron tres personas fue un ataque contra “la democracia y contra la gente libre en todas partes”. “Nuestros valores prevalecerán”.

La primera ministra ha confirmado que el atacante dejó dos muertos en el puente, y otro más a la entrada del Parlamento, un agente de policía, del que ha destacado su heroísmo y su servicio a la nación. Además, ha aclarado que entre los heridos hay 12 británicos, tres niños franceses, dos rumanos, dos griegos, cuatro surcoreanos, un alemán, un polaco, un chino, un italiano, un irlandés y un estadounidense, además de tres agentes, dos de ellos se encuentran graves. La policía había dicho previamente que el número de heridos era de 29.

Por otra parte, May ha adelantado que se reforzarán las medidas de seguridad en el país pero no se elevará la alerta terrorista, que se mantiene en el segundo nivel más alto, ya que por el momento no hay información de Inteligencia que invite a pensar en otro posible atentado.

Ocho detenidos en Birmingham

La Policía británica ha detenido a primera hora de este jueves a ocho personas relacionadas con el atentado de Londres durante una redada en una vivienda en la localidad de Birmingham. Las autoridades también ha rebajado este jueves el número de muertos a cuatro, incluido el autor del ataque, si bien en un primer momento se había cifrado en cinco. Entre los heridos -que oscilan entre 29 y 40- hay siete en estado crítico.

“Un centenar de detectives han estado trabajando toda la noche y, en ese periodo, hemos registrado seis domicilios y hemos realizado ocho arrestos”, ha asegurado el comisionado adjunto de la Policía Metropolitana, Mark Rowley, en una comparecencia ante la prensa este jueves en Scotland Yard. “Las investigaciones en Birmingham, Londres y en otras zonas del país continúan”, ha añadido.

El comisionado adjunto también ha asegurado que los investigadores creen que el autor del atentado actuó solo. “Nuestra creencia es que el atacante actuó solo durante el atentado y que estaba inspirado por el terrorismo internacional”, ha afirmado. El secretario de Defensa de Reino Unido, Michael Fallon, ha explicado por su parte que las investigaciones se centran en un ataque relacionado “con el terrorismo islamista”.

El máximo responsable en materia de lucha antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres ha subrayado que en este momento sus agentes “no tienen información concreta sobre nuevas amenazas al público”. “Nuestra investigación está en marcha, sigue desarrollándose en todo momento y se centra en su motivación, su preparación y sus socios”, ha afirmado, en referencia a las investigaciones sobre el autor del atentado.

Rowley ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación para que no faciliten la identidad del supuesto autor del atentado. “Sigo pidiendo que su nombre no sea publicado porque estamos en una fase tan sensible de nuestra investigación y, como he declarado, todavía se están realizando arrestos y registros”, ha explicado.

La cadena británica BBC ha indicado que existen pruebas de que el vehículo que se utilizó en el ataque ejecutado frente al Parlamento había sido alquilado en Birmingham, si bien no se ha confirmado todavía este extremo.

Las calles de Londres van a tener este jueves un mayor despliegue de agentes de servicio, tanto armados como desarmado. “Hemos cancelado algunas bajas y aumentado algunas horas extra y estamos trabajando para asegurar que contamos con fuerzas suficientes para proteger al público”, ha afirmado.

Los miembros de la Cámara de los Comunes británica y la Scotland Yard han guardado un minuto de silencio al inicio de su sesión de este jueves por las tres víctimas mortales del atentado.

Las claves del ataque

Al menos cuatro personas han muerto, incluido del autor del atentado, y entre 29 y 40 han resultado heridas después de que un hombre atropellara con su coche a varias personas en el puente de Westminster para acabar empotrándolo contra la valla del recinto parlamentario. Una vez allí, intentó entrar a pie armado con un cuchillo, pero fue abatido a tiros por la Policía.

Por el momento, se sabe que uno de los fallecidos es el agente de policía Keith Palmer, de 48 años de edad y con 15 de servicio,. Otra de las víctimas ha sido identificada como Aysha Frade, de doble nacionalidad británica y española (su familia materna es de Betanzos, A Coruña). La mujer acabó bajo la rueda de un autobús.

Entre los heridos, siete en estado crítico, hay tres estudiantes franceses de entre 15 y 16 años, cinco ciudadanos surcoreanos de entre 50 y 65 años , una pareja rumana y tres agentes de policía. Además, otra mujer fue rescatada con vida del río Támesis, sin que por el momento se conozca si se tiró para evitar ser atropellada o si cayó por un impacto.

