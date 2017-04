Sanciona SSP-CDMX a más de 37 mil vehículos foráneos

CIUDAD DE MEXICO, 13 de abril (AlmomentoMX).- A fin de dar cumplimiento al Reglamento de Tránsito sin eximir a vehículos de otras entidades federativas, del 5 de diciembre de 2015 al 12 de abril de 2017, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX) sancionó a 91 mil 699 conductores que cometieron alguna infracción en la capital del país y retuvo 37 mil 505 placas foráneas a fin de garantizar el pago de la multa correspondiente.

Las placas por estado, que han sido aseguradas en mayor número por policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, son 28 mil 741 del Estado de México, 579 de Morelos, 259 de Michoacán, 219 de Puebla, 213 de Hidalgo, 187 de Jalisco y 180 de Guerrero.

Es necesario señalar que de igual manera fueron aseguradas seis mil 233 placas de transporte público federal así como de transporte metropolitano de pasajeros, como lo establece el Reglamento de Tránsito en el Artículo 62.

Entre las infracciones más recurrentes de vehículos con matrículas foráneas, del 15 de diciembre de 2015 al 31 de diciembre de 2016, se destacan 16 mil 716 por infringir el artículo 37, fracción III, inciso D, por no utilizar casco protector; seguidas de seis mil 276 por violar el artículo 44, fracción I, inciso B, por circular sin licencia de conducir; y cinco mil 211 por no respetar el artículo 37, fracción II, inciso B, por no utilizar el cinturón de seguridad.

En tanto, del 1 de enero al 12 de abril del presente año resaltan nueve mil 999 multas por no utilizar el casco protector, seis mil 472 por circular sin utilizar el cinturón de seguridad y cuatro mil 219 por circular sin licencia de conducir.

