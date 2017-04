El ruido se mete en mis sueños

People Also Read Aquí empieza el Infierno, y las mujeres son las más castigadas

Frida Urbina Navarrete

Si pensamos en la posibilidad de vivir en una zona relativamente cercana a un aeropuerto, por pequeño que este sea, la idea nos resulta desagradable ya que inmediatamente pensamos en la cantidad de ruido que habrá en esa zona, de hecho, es uno de los elementos negativos con los que tiene que luchar el sector del transporte aéreo por los posibles efectos adversos que produce en la población; sin embargo, una familia que vive en la Cuchilla del Tesoro, una de las diecisiete colonias que se localizan en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a escasos veinte metros de una de las bardas que delimitan este lugar, han logrado adaptarse al modo de vida que les ofrece ser vecinos directos del aeropuerto e incluso, parece que han encontrado ventajas en ello.

La familia Tapia llegó a la colonia en el 2005. No fue un lugar que ellos escogieran para vivir, sino su única opción, porque se trata de un terreno familiar en donde se construyeron viviendas para los hermanos del señor Tapia y sus respectivas familias. Cuentan que al principio les fue difícil lidiar con tanto ruido, pero que muy pronto se acostumbraron a él. El primer síntoma de perturbación lo notaron en su hijo, que para ese entonces aún no nacía.

La señora Rosa nos cuenta: “Yo recuerdo que cuando estaba embarazada de mi hijo no vivíamos aquí pero estábamos acondicionando el departamento y veníamos una vez a la semana.

Cada que veníamos pasaba el avión y yo sentía cómo se encogía en mi vientre, sentía el estómago duro como una bola y luego normal, se relajaba. Cuando ya llegamos a vivir aquí él tenía siete meses. Fue fácil que se acostumbrara; ya después no lloraba ni nada, al contrario, cuando él dormía sus siestas era más fácil que se despertara con la licuadora o con un ruidito menor que con los aviones. Para él era normal”.

Comenta el señor Tapia que la gente que va a su casa suele taparse los oídos cada vez que pasa un avión y que es muy común que les pregunten: “‘¿pueden dormir?’, y les decimos ‘sí, sí podemos, tranquilamente, gracias a Dios no hay ningún problemita’. Pero todo es cuestión de que se acostumbre uno, y pues creo que ya superamos ese proceso, la parte difícil de esto”.

Nadie puede dejar de notar la intimidante cercanía de los aviones ni su estruendosa presencia. Para la familia Tapia, sin embargo, los aviones son un elemento más de su paisaje sonoro cotidiano, una presencia que, a fuerza de costumbre, han aprendido a ignorar. A decir de la señora Rosa, se trata de “un sonido normal, yo pienso que ya es parte del entorno, ya no es algo que le afecte a alguno”.

La familia también conoce la dinámica del aeropuerto, en especial el señor Tapia: “El tráfico es continuo y tiene como horas pico entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde. La actividad comienza en la madrugada, por ahí de las 4:00, 4:30, y cuando hay neblina los vuelos se detienen”.

Resulta inevitable pensar en el costo de esa normalidad y en el tipo de afectaciones o adecuaciones que se han tenido que gestar para acostumbrarse a cosas tan extremas como un despegue o un aterrizaje cada dos minutos durante la mayor parte del día, la sacudida intermitente de pisos, paredes, vidrios y cosas colgadas de la casa, una gran presión sonora en el ambiente y el ensordecimiento total al paso de cada avión.

Parte de la rutina de vivir cerca del aeropuerto consiste en la incorporación del ruido a sus dinámicas cotidianas. Algunas veces esta inclusión se realiza con toda la intención de aprovechar su presencia, como ocurre en las siguientes dos anécdotas que la familia Tapia nos cuenta: “Nos sucedió mucho que el niño se despertaba cuando echábamos a andar el motor de la camioneta. Entonces, para que no se despertara, esperábamos a que pasara un avión para echarla a andar y así ya no se daba cuenta”. La señora Rosa aprovecha de igual manera la indiferencia de sus hijos ante el estruendo de los aviones y utiliza el ruido para enmascarar otros sonidos mucho menos intensos pero más molestos: “Si yo preparo algo de comer en las mañanas, para que no se despierten los niños espero a que se oiga el avión y prendo la licuadora. Igual en la noche aprovechamos el ruido del avión para hacer otras cosas. O sea el ruido nos ha ayudado, tiene sus ventajas, se las hemos encontrado”.

Pero no todos los casos relacionados con el asunto del ruido y el aeropuerto son como el de la familia Tapia. Existen quienes manifiestan abiertamente su desacuerdo ante la presencia del AICM en su vida cotidiana.

“Es como un quejido que se acerca. Alzas la cabeza y ves al avión alejarse con un estruendo que sale de su motor y que se te mete en la cabeza: bruuuuuummm. Apenas tres minutos de paz y vuelve a empezar”, nos comenta una vecina de la familia Tapia, Marta Ramírez, madre soltera de un niño de ocho años. “Es un ruido de fondo constante. Llevo tres años aquí y aún el ruido se mete en mis sueños. A veces me levanto estresada cuando el ruido empieza a las cinco. Quisiera irme de aquí pero no puedo, no tengo a donde”.

La señora Marta dice que la costumbre de interrumpir la plática con alguien al escuchar un avión y continuarla hasta que el avión se aleje fue el habito más incómodo al que se tuvo que acoplar cuando llegó a la colonia:

“Ya es acuerdo social que se ve normalmente aquí. Luego estamos en las juntas de la escuela y pasa el avión y se guarda silencio, y cuando se va se retoma el tema, porque es la manera en que todos escuchamos, es la manera en que actuamos aquí en la Cuchilla”.

A raíz de estas entrevistas he pensado mucho sobre la impresionante capacidad de adaptación de los seres humanos, que incluso en los entornos más difíciles encuentran maneras no sólo de adecuación, sino también de arraigo, tal como dice el señor Joaquín Becerra, también habitante de la colonia la Cuchilla del Tesoro: “Yo pienso ahora en las inundaciones. La gente sabe que hay ese tipo de riesgos pero uno construye sus casas en base a la necesidad.

Y yo pienso que a lo mejor ellos dicen de nosotros: “‘¿cómo es posible que vivan ahí con todo ese ruido?’, nos preguntaba la otra vez un muchacho de la gente que vive en el cerro con el riesgo de los deslaves. Yo creo que algunos padecen por el agua, por estar cerca de un río o un canal, la gente que vive en los cerros, y otros, como nosotros, por el ruido. Entonces yo creo que de alguna u otra manera siempre hay problemas, siempre estamos expuestos a un riesgo”.

Entrevistas

Habitantes de la Cuchilla del Tesoro, Ciudad de México:

– Juan Tapia Velázquez (39 años).

– Rosa Galindo Puente (38 años).

– Marta Ramírez Contreras (44 años).

– Joaquín Becerra Campos (64 años).

Comentarios

Comentarios