Rúbrica: Violencia feminicida: nada ha cambiado

Por Aurelio Contreras Moreno

Una de las materias en las que no se ha registrado absolutamente ningún avance con todo y la alternancia partidista en Veracruz es en el de la violencia contra las mujeres. No sólo no ha amainado la misma, sino que sus niveles de incidencia y de impunidad han crecido.

De acuerdo con el Proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género. Feminicidios en el estado de Veracruz”, realizado en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y coordinado por la doctora Estela Casados, desde que la Secretaría de Gobernación decretó la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz el pasado 23 de noviembre de 2016, y hasta el 28 de febrero de 2017, se han registrado en la entidad 55 asesinatos de mujeres.

Las tendencias indican que el promedio de feminicidios en Veracruz, que es como son catalogados los asesinatos de mujeres por su condición de género, está aumentando respecto de otros años, con todo y la Alerta, que en los hechos ha sido prácticamente ignorada por las autoridades estatales y municipales.

Las cifras así lo demuestran. En 2014, el promedio mensual de feminicidios en el estado era de siete mujeres. En 2016, aumentó a 15. Pero en lo que va 2017, existe registro de 15 asesinatos de mujeres durante el mes de enero, y de 24 durante febrero.

Durante lo que ha transcurrido de este año, los municipios con mayor número de asesinatos de mujeres son Ixtaczoquitlán y Minatitlán, con cuatro casos cada uno. Les siguen Sayula de Alemán, Boca del Río, Pánuco y Xalapa, con dos feminicidios cada uno. Mientras que en Tihuatlán, Isla, Coatepec, San Rafael, Yanga, Tlapacoyan, Coatzacoalcos, Medellín y Tlacotalpan se ha asesinado a una mujer en cada uno.

Además, de acuerdo con la misma fuente académica, durante el mes de febrero 18 mujeres y niñas sufrieron desapariciones forzadas y existen 71 reportes de agresiones contra ellas. Todo esto ha sucedido dentro del periodo de Miguel Ángel Yunes Linares al frente del Gobierno del Estado de Veracruz.

Los datos son fríos. Y trágicos. Denotan la indolencia de la autoridad, que a pesar de la declaratoria de Alerta de Género, a pesar de que los asesinatos y agresiones a mujeres no sólo no han cesado, sino que sus índices crecieron, no ha instrumentado ninguna política pública para atender con eficacia el tema.

A poco más de tres meses de decretarse la Alerta de Género, el gobierno estatal no ha pasado de generar “propuestas y acuerdos para efectuar acciones inmediatas y exhaustivas que faciliten el trámite de mecanismos de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia”, según reza un comunicado de este martes. Demagogia, pues.

Entretanto, y como una muestra más de su total desinterés en el tema, al Instituto Veracruzano de las Mujeres la administración estatal lo está dejando morir de inanición, sin recursos, sin apoyo institucional, sin nadie con el perfil adecuado para encabezarlo, y al paso que va, próximamente hasta sin sede, pues ni la renta del inmueble que lo alberga se ha pagado.

La violencia feminicida va en aumento, mientras en Veracruz nada ha cambiado. No para bien.

Email: aureliocontreras@gmail.com

Twitter: @yeyocontreras

Comentarios

