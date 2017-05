Romero Moreno, no le busquen

El presidente Enrique Peña Nieto envío a 2,500 soldados a Puebla para perseguir a los huachicoleros, o succionadores de gasolinas de los ductos de Pemex, no le busque señor presidente, usted bien sabe quiénes son los que encabezan la mafia de los “ordeñadores” de combustible.

Me cuentan que durante la administración de Rafael Moreno Valle en el gobierno de Puebla, Facundo Rosas el Secretario de Seguridad Pública, ex –comisionado de la Policía Federal en los tiempos de Genaro García Luna, recibía cantidades millonarias por hacerse de la vista gorda en el llamado Triángulo Rojo, el feudo de los huachicoleros.

¿De dónde sacó Moreno Valle para promocionar su libro “La Fuerza del Cambio” durante la pelea del sábado entre Julio César Chávez junior y Saúl “Canelo Álvarez, lo que no costó cualquier cosa? ¿De dónde saca el panista para su intensa campaña en busca de la nominación de su partido para el 2018?

No vayamos muy lejos señor Peña Nieto, en Pemex saben muy bien que el dirigente de los petroleros, Carlos Romero Deschamps es parte de la mafia que controla las “ordeñas” en el sistema nacional de ductos, ¿de dónde creen que ha salido para que su hija viaje en avión privado con sus mascotas?

El año pasado la ahora llamada empresa productiva del Estado, que por cierto cada día produce menos, lanzó una licitación para la instalación de un sistema de monitoreo de ductos y la ganadora fue una empresa recomendada por Romero Deschamps, lo que no tendría nada de malo si cumplía con las especificaciones de la convocatoria, sin embargo resulta que la empresa que recomendó el dirigente del STPRM sólo cubría el 17 por ciento del sistema.

No le busque señor Peña Nieto, para acabar con el problema no se necesita de 2,500 soldados, más 500 efectivos de la policía federal, no hay necesario disparar una sólo bala, basta con ir a la boda de la hija y detener al líder petrolero. Basta con parar a Moreno Valle y hacerlo comparecer ante las autoridades.

No se hagan tontos los responsables de lo que sucede no solamente en Puebla, en Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas y otros estados están perfectamente identificados, lo documentó hace varios años la periodista Ana Lilia Pérez en su libro, “El Cártel Negro”, se los recomiendo.

En Tamaulipas mientras Reynosa arde, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca paga a patrocinadores de su campaña como a un empresario tampiqueño al que el gobierno estatal le pagará una suma millonaria por la renta de un edificio localizado en la principal arteria del puerto, la avenida Hidalgo, en donde se ubicará la Secretaría de Turismo del Estado. Todos son iguales…La Fundación Carlos Slim entregó a la Secretaría de Marina 210 becas para cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, con sede en Antón Lizardo, Veracruz. La ceremonia de entrega fue encabezada por el titular de Semar almirante Vidal Francisco Soberón Sanz y el director general de Telmex, Héctor Slim Seade… El hilo se rompe por lo más delgado y en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México causó baja la directora de comunicación social Elena Cárdenas tras las pifias del procurador Rodolfo Ríos Garza en el caso del asesinato, en Ciudad Universitaria, de la estudiante Lesvy Alejandra.

