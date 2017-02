Roger Waters, dispuesto a cantar en la frontera México-EU

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero (AlMomentoMX)).- El músico británico Roger Waters, fundador de la banda Pink Floyd, se pronunció en contra del “muro divisorio” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que el tema musical Another Brick in the Wall (1979) se vuelve relevante ante la presente situación política en la que “el señor Trump y el tema histórico de las fronteras nacionales está creando animosidad entre razas, religiones y nacionalidades”.

El músico afirmó que cantaría en algún lugar de la frontera entre México y Estados Unidos si hay una resolución política.

“Si hubiera una especie de resolución en la manera que resolvemos el conflicto de las fronteras entre naciones, me refiero al muro entre México y Estados Unidos, entonces lo haría”, apuntó.

Durante la presentación de la primera gran exposición de la historia de Pink Floyd, Waters se pronunció contra los muros que son “perjudiciales” y señaló que volvería a hacer el emblemático show The Wall Live (2010-13) cuando desaparezcan las bardas.

“Siempre he dicho que volvería a hacerlo si derriban esa absurda valla de seguridad en la frontera entre Israel y Palestina”, señaló.

Por su parte, el baterista Nick Mason, otro exintegrante de la banda, dijo en tono de broma que recibió una caricatura con una declaración de Trump: “Vamos a construir un muro y Pink Floyd va a pagar por él”.

En una inusual aparición juntos, los músicos bromearon sobre la próxima exposición que contiene una colección de objetos y utilería como los incónicos cerdos inflables que la banda musical utilizó en sus giras mundiales.

La exposición The Pink Floyd Exhibition: their mortal remains explora 50 años de exitosa carrera musical y abrirá al público en mayo en el museo Victoria y Albert (V&A), que albergó la taquillera muestra del fallecido cantante David Bowie en 2013.

La muestra promete contar la historia del influyente grupo de rock progresista con 350 objetos, entre los que se incluyen la guitarra de David Gilmour de 1962, letras de canciones escritas a mano y una réplica de la primera camioneta que la banda usó para irse de gira por Inglaterra en los años 60.

