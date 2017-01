Robbie Williams se desinfecta las manos tras tocar a fans (+Video)

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de enero (AlMomentoMX).- Durante el concierto de Año Nuevo en el Central Hall de Westminster, Reino Unido, el cantante Robbie Williams se limpió las manos con gel antibacterial tras tocar a sus fans.

El show se desarrollaba con alegría hasta que el británico tuvo un comportamiento que indignó a sus seguidores, pues las cámaras captaron el momento exacto en el que Robbie Williams se echó gel antibacterial en las manos mientras hacía una mueca de desagrado, luego de que el intérprete tuviera contacto con sus fans.

La acción del ex integrante de Take That fue criticada en redes sociales. Además, medios como Daily Mail y Mirror no tardaron en difundir la desafortunada imagen.

El intérprete está en plena promoción de su disco “The Heavy Entertainment Show”, por lo que cientos de fans convocaron a “boicotear” sus presentaciones en repudio a su actitud.

Williams, quien cumplirá 43 años el próximo 13 de febrero, fue acusado de racista en varias ocasiones y hasta denunciado por acoso sexual.

