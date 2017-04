CIUDAD DE MÉXICO, 14 de abril (AlMomentoMX).- Durante la “Star Wras Celebration”, en la que los fanáticos festejan los 40 años de la saga, se estrenó el primer trailer del Episodio VIII: The Jast Jedi.

La cinta, dirigida por Ryan Johnson, se estrena el próximo 15 de diciembre y es la segunda entrega de la nueva trilogía que inició con The Force Awakens.

The Last Jedi continúa la trama de The Force Awakens, donde la joven Rey descubre tener sensibilidad para la Fuerza, habilidad que la convierte en una potencial aprendiz de jedi.

El elenco está conformado por Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Domhnall Gleeson, Oscar Isaac y Andy Serkis, con Mark Hamill, Carrie Fisher, Anthony Daniels y Peter Mayhew retomando los papeles que ya habían interpretado en episodios anteriores; se sumaron Benicio del Toro y Laura Dern en nuevos papeles, así como Jimmy Vee que dará vida a R2-D2 tras la muerte de Kenny Baker el año pasado.

Las dos películas de Star Wars que Disney ha estrenado hasta la fecha son las dos que más dinero han hecho de la saga. El Episodio VII: El despertar de la fuerza superó los dos mil millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de la historia por detrás de Avatar y Titanic. Rogue One: una historia de Star Wars pasó los mil millones y también entró en el top 20 en la vigésima posición.

AM.MX/dsc

The post Revelan primer tráiler de “Star Wars: The Last Jedi” appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios