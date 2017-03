CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo (AlmomentoMX).- Las cosas no han seguido los planes de los líderes republicanos, que esperaban que el control unificado de Washington uniría al partido alrededor de años de promesas de campaña, como desmantelar la reforma de salud, reducir los impuestos y disminuir las regulaciones.

En cambio, las semanas que han transcurrido después de la victoria electoral de Donald Trump parecen haber sido poco más que un cese del fuego temporal en una larga guerra civil del Partido Republicano.

Menos de 24 horas después de que Donald Trump ganara la Casa Blanca, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, proclamó triunfalmente el comienzo de una nueva era de avances del liderazgo republicano. Luego de seis semanas de gobierno de Trump, los republicanos están avanzando, pero en diferentes direcciones.

Un ejemplo son los caminos diferentes que han tomado para deshacer la reforma al sistema de salud pública del ex presidente Barack Obama, conocida informalmente como Obamacare. Algunos activistas conservadores y legisladores republicanos se están mofando de la propuesta de sus líderes con calificativos como “Obamacare lite”, “Obamacare 2.0” y “RINOcare”, donde RINO son las siglas en inglés de “Republicans In Name Only” (Republicanos de nombre solamente).

AM.MX/jgma

The post Republicanos luchan entre sí a pesar de ganar el poder appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios