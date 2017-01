Republicano pide detener a Madonna por comentario contra Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de enero (AlMomentoMX).- El ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, aseguró que Madonna “debería ser arrestada” por decirle a la multitud en la Marcha de las Mujeres, en Washington, que había “pensado mucho en hacer estallar la Casa Blanca”.

Foto: Reuters

En una entrevista televisiva, el republicano dijo que la cantante es parte de “un fascismo de izquierda emergente”.

Durante su participación en la marcha contra Trump, la intérprete dijo: Sí, estoy enfadada. Sí, estoy indignada. Sí, he pensado horriblemente mucho en hacer explotar la Casa Blanca. Pero se que eso no cambiará nada. No podemos caer en la desesperación”.

El domingo, vía Instagram, Madonna aclaró que con su comentario en la marcha estaba tratando de expresar que hay dos maneras de responder a la elección de Donald Trump: con esperanza y con furia. Dijo que espera efectuar cambio “con amor”.

Gingrich dijo que Madonna cambió su tono porque “ahora entiende que está en riesgo”.

AM.MX/dsc

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios