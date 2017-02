Reprobable, que gobierno cubano no haya permitido ingreso del ex alcalde panista Francisco Rojas: ANAC

Rechazamos totalmente la negativa del gobierno cubano para permitir libre entrada a Francisco Rojas y a Felipe Calderón. Ofrece ANAC total apoyo solidario a Francisco Rojas

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de febrero (AlmomentoMX).- El ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y también ex candidato a gobernador por esa entidad, Francisco Rojas Toledo, fue retenido durante horas en Cuba ayer, negándosele la entrada a ese país, al igual que al ex Presidente Felipe Calderón. Rechazamos categóricamente esta decisión del gobierno cubano y pedimos al canciller Luis Videgaray mantenga una postura firme ante estos hechos, dijo Enrique Vargas del Villar, Presidente de la ANAC.

El también alcalde de Huixquilucan, Estado de México, señaló que el chiapaneco Francisco Rojas Toledo, panista, habría llegado a Cuba este 21 de febrero durante el transcurso del día, con sus papeles en regla, para asistir al Premio Paya, tras lo cual fue detenido, de acuerdo con información proporcionada por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

A nombre del Comité Ejecutivo Nacional de la ANAC, Vargas del Villar externó su preocupación ante la situación que vivió Francisco Rojas Toledo en Cuba, y expresó que la ANAC le ofrece todo el respaldo solidario ante estas lamentables decisiones del gobierno cubano.

Los alcaldes panistas de todo México consideramos que el pueblo cubano y el mexicano somos hermanos, y nos une la historia y el afecto; sin embargo, el gobierno isleño está cometiendo un error en no permitir la entrada a Francisco Rojas y a Felipe Calderón, ya que ellos cuentan con su documentación vigente, y es una medida represiva que no se les deje asistir a un homenaje en el quinto aniversario luctuoso del luchador por la democracia Oswaldo Payá, en la Habana, dijo Vargas del Villar.

Nosotros estamos a favor del respeto sin condiciones a los derechos humanos, a las libertades, de expresión, de libre tránsito, y a los valores democráticos, en México, en Cuba, y en todo el mundo. Exigimos que esta situación se corrija por parte del gobierno cubano, señaló el Presidente de la ANAC.

Por último, Enrique Vargas del Villar, apuntó que, de la misma manera, lamentamos que se haya negado la entrada a líderes de otros países que asistían al homenaje a Payá, como la ex ministra de Chile, Mariana Aylwin.

