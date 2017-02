Remontándonos a las profundidades

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Es muy probable que el próximo presidente de México sea Andrés Manuel Lopez Obrador y no por lo que dicen las encuestas, realmente el tabasqueño representa una esperanza para millones de desposeídos e indignados por el sistema neoliberal y con todos aquellos que han servido a este sistema, desde políticos de prácticamente todos los partidos y afiliaciones, empresarios de las altas esferas, profesionistas al servicio de las oligarquías y desde luego la Iglesia, por otro lado existe una cuestión mucho más importante que el nimio electorado, los apoyos que las oligarquías están dispuestas a coaccionar a Obrador y que deberá cosechar en próxima gira por USA.

Es igualmente evidente que muchos de esos redivivos de epifanías patrióticas no sólo están tendiendo puentes hacia el proyecto del originario de Macuspana, sino que incluso han sido invitados a tal proyecto, este proyecto Morena ha pasado de ser un movimiento de regeneración nacional a un movimiento de recolección nacional, es obvio que desde las elites en USA y México se están prolohgando redes que infiltren y condicionen el proyecto argumentando las mejores intenciones (sic) de quienes en el pasado sólo alababan al sistema neoliberal, se hacían multimillonarios a su amparo, explotaban al pueblo y remataban el país entero.

¿Ahora les preocupa la miseria en México?, ¿hasta hoy se les antoja ayudar a recomponer un rumbo que soló les ha beneficiado a ellos?, ¿hoy insinúan mustiamente que el neoliberalismo no se aplicó adecuadamente?, yo no les creo ni un ápice, y mal haría quien les creyera.

El proyecto de AMLO puede ser bueno, puede ser el único viable, puede que no haya alternativa para un proceso de supuesta recomposición social pacífica, pero a mi parecer un proyecto de tal envergadura, que fomenta tantas expectativas no merece un tamiz tan amplio, lo he escrito en varias ocasiones, se debe aislar y marginar a quienes han tenido alguna función o influencia en el mal ejercicio de sexenios pasados y sobre todo a quienes han progresado en un sistema que ha deteriorado tanto el tejido social, algunos han justificado la inclusión total como ejercicio democrático, ¿entonces se pueden integrar convictos, narcotraficantes, sicarios, psicópatas, etc? porque son tan amorales como muchos ejemplares de la oligarquía.

Aún se quiere sustentar la idea de que son los empresarios los únicos capaces de crear riqueza y progreso, semejante idea es lo que parece, propaganda neoliberal, el pueblo pobre, jodido, enfermo, discriminado, violentado no necesita aumentar las fortunas de un montón de parásitos que nunca han visto más allá de sus intereses personales y corrompido un estado entero.

¿Acaso ya olvidamos que esta situación comenzó a empeorar con la presidencia de Miguel de la Madrid?, ¿qué toda la ideología del neoliberalismo en México procede de las entrañas de aquel sexenio Delamdrista, y por supuesto que sus herederos nos ha gobernado por décadas?, ¿pretendemos olvidar que el sistema de partidos es un sistema corrupto basado en cotos de poder empresarial?, ¿queremos obviar que el ejercicio democrático en México es una farsa y esto ha sido comprobado no una sino cientos, tal ves miles de veces?..

La sola noticia de un tránsfuga del PAN a las filas del PRI causan una andanada de señalamientos, ni que decir de uno del PRD que se adhiere al PAN, los tránsfugas son señalados y con justa razón como chaqueteros y convenencieros ¿porqué entonces un tránsfuga que obtiene un hueso en Morena merece mejor suerte?, ¿porqué es candidato inmediato al beneficio de la duda?

Parece que cualquiera que se une a este proyecto automáticamente lava sus culpas y su pasado, al mejor estilo cristiano se hacen acreedores a un bautizo que lava sus pecados.

“-¿Eso quiere decir que Salinas de Gortari no tendrá ninguna influencia en Morena, en el proyecto que usted coordina?

-Es una pregunta muy capciosa. Yo me voy a sentar con todos; si tienen buenas ideas nadie va tener veto, si son buenas, bienvenidas. El expresidente Salinas, Zedillo, Herminio Blanco, Cuauhtémoc Cárdenas… hay gente muy brillante que tiene cosas buenas.”

-Fragmento de la entrevista realizada al empresario multimillonario Alfonso Romo, nuevo coordinador del proyecto de nación convocado y designado por Andrés Manuel López Obrador. (San Juana Martinez, 5 de febrero 2017, La Jornada)

Pero hay un pequeño inconveniente, no estamos hablando, por lo menos hasta el momento, de una religión por mucho que algunos seguidores de AMLO se fanaticen y dejen de lado cualquier análisis y reflexión congruente de lo que en realidad es un cambio social y no la instauración de una teocracia.

Igualmente lo he escrito, el liderazgo de inconsciencias e ignorancias por cualquier ideología termina siempre muy mal. ¿No hay nadie que pueda decirle a Andrés que cada vez que acepta una “ovejita descarriada” pierde decenas de consciencias que aunque no formamos parte del poder fáctico clamamos por un cambio social?

¿Porqué aceptar consejo, ayuda, asesoría, influencia y demás iniciativas supuestamente desinteresadas de personajes siniestros integrándolos en un proyecto que necesita más que nunca credibilidad? Si buscan el perdón que lo busquen en un confesionario y que dios los condene o que un cura los exculpe.

Parece sin embargo que dentro del movimiento de “recolección” nacional hay un ambiente de incertidumbre, y no es para menos, aspirar a ganar las elecciones legalmente en un sistema electoral falso que ha hecho fraude tras fraude se antoja imposible y aferrarse a ganar por está vía requiere una condición maquiavélica, ¿será por ello que se busca hacer tratos con los demonios?, ¿acordar un pacto con Belcebú para ganar una elección en una democracia sucia?, ¿cuál será el pago a quienes han seguido honradamente, con honestidad, con fe y esperanza contribuyendo a el crecimiento de Morena?, no es poco lo que se apuesta, y no me refiero a las elecciones, me refiero a las espectativas de los afiliados honestos a Morena.

En su inquietud, clamor, desesperación por una verdadera justicia democrática han seguido con encomiable lealtad a un líder.

Y ese líder se esta rodeando de muchos de los arquitectos del sistema que nos tiene arrodillados. Tan sólo espero que este movimiento no les falle como tantos otros en la historia, sólo basta recordar el ejemplo de Sudáfrica y Mandela, para quien no lo haya investigado brevemente comentaré; la situación en aquel país no ha mejorado, el apartheid racial se disfrazó de apartheid socioeconómico, las grandes fortunas de los poderosos blancos sólo emigraron hacia Australia, Nueva Zelanda, y Europa pero su presencia aún domina aquella sociedad austral, el rezago social sigue siendo lacerante, la justicia social integral para las personas de color no ha llegado, pero en su momento Nelsón Mandela fue protagonista de un acuerdo social de perdón y reconciliación, e invitó a su proyecto de renovación social a todos aquellos quienes sustentaron y aún sustentan el verdadero poder político y financiero de país africano.

Quien crea que estos hijos de puta empresarios, políticos y jerarquía clerical han cambiado y en penitencia lucharán por un México de bienestar social merecen ser engañados.

¿No puedo creer que entre los más de 120 millones de habitantes en México no existan verdaderos luchadores sociales, honestos y sin un pasado partidista o neoliberal?, ¿es necesario contar con el apoyo de una ínfima minoría de parasitos oligarcas y sus gerifaltes para pretender un cambio?, ¿cuál será el resultado de seguir imponiendo sus condiciones como lo han hecho a través de décadas?

Hay un refrán que reza; “una manzana podrida pierde a la compañía”, y mi deseo más grande es que tal razón sea una exageración vernácula ya que tengo entrañables amigos y seres amados que en su momento creyeron y creen en AMLO.

Yo sincera y modestamente no creo ya en él y mucho menos en sus nuevas y siniestras amistades, y ojalá que algún día me contesten ¡ya ves pendejo, estabas equivocado!, pero entretanto avizoro que nuestra embarcación se está remontando a las profundidades.

-Victor Roccas

