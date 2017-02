Relación México-EU se encuentra en un punto crítico: Gerónimo Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero (AlMomentoMX)).- La relación entre México y Estados Unidos, “se encuentra en un punto crítico”, por lo que puede haber “un descarrilamiento mayúsculo”, advirtió el candidato a embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez.

Durante una reunión privada con senadores del PRD, Gutiérrez recalcó que hay también, “y está al alcance, la posibilidad de construir una relación mucho mejor”.

Destacó que no habría aceptado el nombramiento para representar a México en el vecino país del norte si no pensara que hay que procurar una buena relación con Estados Unidos.

“No me encontraría aquí, y lo dejo con toda claridad, si no pensara en que hay que procurar una buena relación con Estados Unidos… no hubiera aceptado ser embajador”, dijo.

Gutiérrez recalcó que hay una relación atípica, pero tampoco se puede ni debe minimizar el nivel de evolución que ha tenido la relación bilateral en los últimos años.

Anteriormente, se reunió con el grupo parlamentario de Acción Nacional, donde su coordinador, el senador Fernando Herrera, respaldó la designación, al calificar de idónea esta propuesta de ratificación enviada por el presidente.

Se tiene previsto que el 21 de febrero se ratifique su nombramiento ante el pleno del Senado, de acuerdo con fuentes de la Junta de Coordinación Política.

