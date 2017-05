Rechaza SCJN caso Porkys

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de mayo (AlmomentoMX).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer la revisión del amparo en favor de Diego Cruz Alonso, uno de los jóvenes llamados “Porkys” acusados de violar a una menor en Veracruz.

El 20 de abril, un grupo de personas reunió más de 53 mil firmas en favor de la intervención del máximo tribunal; esta petición fue desechada porque fue presentada por “una parte tercera extraña al juicio”, es decir, por personas que no tienen que ver con el amparo 159/2017 del Juzgado Tercero de Distrito en Boca del Río, promovido por Cruz Alonso, uno de “Los Porkys”, contra el auto de formal prisión que lo mantiene recluido.

Desde 2016, el Pleno de la Corte acordó que todas las solicitudes de atracción de este tipo serían desechadas de inmediato por acuerdo presidencial.

Únicamente la PGR y los tribunales colegiados de circuito tienen legitimación legal para pedir la atracción y, en ocasiones, los ministros hacen suyas las peticiones que formulan las partes en los juicios, pero no terceros que no participan en ellos.

