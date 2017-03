Realizarán primer transplante de cabeza en diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo (AlMomentoMX).- En diciembre de este año se realizará unas de las operaciones más complejas y potencialmente peligrosas en la historia: Un trasplante de cabeza humana.

Neurocirujano italiano Sergio Canavero

El neurocirujano italiano, Sergio Canavero, intentará reconectar la cabeza del ruso Valery Spiridonov, quien padece una enfermedad degenerativa que debilita progresivamente los músculos, al cuerpo de un paciente con muerte cerebral.

Pese a que Valery sabe que la operación es riesgosa, ha decidido someterse a ella con la esperanza de tener una vida mejor. Dicho procedimiento quirúrgico podría tomar hasta 36 horas y un costo de 11 millones de dólares, e implicará el trabajo de 150 médicos y enfermeras.

“Por supuesto que estoy asustado. Pero no sólo es escalofriante, también es muy interesante. Deben entender que realmente no tengo muchas opciones… Si no aprovecho esta oportunidad, mi destino será muy triste porque cada año que pasa mi estado empeora”, dijo Valery Spiridonov en una entrevista con el Daily Mail.

El cuerpo podría ser de un donante con muerte cerebral para lo que se necesitaría mantener el suministro de sangre entre el cuerpo del donante y la cabeza del receptor.

Para este procedimiento se tendría que separar la médula espinal del receptor para unir al cuerpo del donante en menos de 60 minutos con una sustancia llamada Poliietilenglicol.

Valery Spiridonov

Los médicos tendrían que inducir a Valery a un coma por un periodo de dos a tres semanas, mientras que los nervios de la medula espinal son estimulados con electricidad para que funcionen de nuevo.

Los riesgos de la cirugía son innumerables, tanto que ni los médicos podrían saber cuáles o qué tanto son, sin embargo, una médula espinal jamás ha sido reconectada con éxito.

