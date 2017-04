Realiza Enrique de la Madrid gira a Argentina para participar en el World Economic Forum

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril (AlmomentoMX).-El secretario de Turismo del Gobierno federal, Enrique de la Madrid Cordero, inició una gira de trabajo en Buenos Aires, Argentina, donde participará en las sesiones del World Economic Forum (WEF), capitulo turismo; también se reunirá con sus homólogos y empresarios de América Latina, para revisar proyectos que hagan del turismo una palanca de desarrollo en la región.

La reunión del World Economic Forum, se lleva a cabo del 5 al 7 de abril en Buenos Aires, con la participación de especialistas en economía, política, ciencia y tecnología con el propósito de compartir experiencias y proponer respuestas a los retos que enfrenta la región de América Latina en esos rubros.

De la Madrid Cordero, participará en las conferencias: “Reaping the Benefits from Travel & Tourism”; “Making Latin America a Global Tourist Destination”; “Responsive and Responsible Leadership for Latin America”; The Economic Outlook for Latin America y asiste al lanzamiento del Reporte de Turismo y Competitividad 2017.

Como parte de su agenda de actividades, el titular de la Sectur encabezará la firma de la carta de intención entre el Ministerio de Turismo de la República de Argentina y la Secretaría de Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo propósito es el intercambio de conocimientos, experiencias, cooperación educativa, cultural, técnica y científica, que ha enriquecido a diversos sectores de ambos países, entre ellos el turismo.

Asimismo, asistirá al evento “10 Años de Aeroméxico en Argentina”, aerolínea mexicana que ha tenido un importante papel en la conectividad, lo que se ha traducido en que esa nación sea hoy el segundo mercado para los destinos nacionales, después de Colombia.

Cabe señalar que durante 2016 llegaron 375 mil 200 visitantes residentes en Argentina a los diferentes destinos de México, lo que equivale a 21.2 por ciento más que en 2015.

Asimismo, en enero de 2017 arribaron a nuestros destinos 53 mil 300 argentinos, un incremento de 38.1 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.

En este contexto, Argentina fue el quinto mercado más importante para nuestro país en 2016, en términos de llegadas por país de residencia, y representa para México el segundo mercado más importante de América Latina, detrás de Colombia.

Destaca también que los Aeropuertos de Cancún y la Ciudad de México reciben el 98.9 por ciento de las llegadas aéreas a México de los turistas argentinos vienen principalmente en los primeros cinco meses del año.

México y Argentina cuentan con un Convenio de cooperación Turística que entró en vigor el 6 de octubre de 1994.

AM.MX/fm

The post Realiza Enrique de la Madrid gira a Argentina para participar en el World Economic Forum appeared first on Almomento.Mx.

Powered by WPeMatico

Comentarios

Comentarios