Rafa Márquez fue operado

GUDALAJARA, JALISCO, 13 de abril (AlmomentoMX).- El capitán de los Rojinegros y del Tricolor, Rafael Márquez fue sometido a una operación de mínima invasión la mañana de este jueves, debido a que no ha podido superar su problema en la espalda.

El procedimiento que se le realizó al líder de los Zorros fue una laminotomía, esto debido a una hernia de disco, misma que estaba comprimiendo la raíz nerviosa L5-S1 del defensor rojinegro.

La recuperación tardará entre cuatro y ocho semanas, por lo que Márquez Álvarez se despide de lo que resta del Clausura 2017.

La operación se realizó en un hospital de Guadalajara, en la cual el cuerpo médico del conjunto rojinegro siempre estuvo presente.

Cabe recordar que Rafael Márquez fue infiltrado hace unas semanas en Houston, Texas, de la vértebra L5, S1, y se esperaba que el efecto le durara cerca del año, lo cual no ocurrió y su participación en la Copa Confederaciones y las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 penden de un hilo.

