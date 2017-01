Quemando suela

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Nuevamente se esta proponiendo una marcha nacional para el próximo día 22 de enero en rechazo a las reformas y la crisis social que estamos padeciendo, el video que circula por las redes está a cargo de un luchador social muy reconocido. el Lic. Amin Cholac Manzur.

El espartano video es muy emotivo, las palabras relevantes expresadas con voz grave, decidida, sin tapujos, evoca la indignación e igualmente la razón de una muy loable, valiente y admirable posición, si tan sólo tal iniciativa estuviese acompañada de un plan más sólido y permeara en la mayoría y una posible solución sería fantástico, ya he definido mi opinión respecto a la futilidad de las marchas (mucho menos si se repiten una tras otra).

Por principio pretender que USA, Trump, Wallstreet o la oligarquía estadounidense se deberían ocupar de sus asuntos mientras un movimiento ciudadano, alianza o partido tiene posibilidades de derrocar a ¡su gobierno títere!, es francamente inocente, ¿con qué logística cuenta este movimiento o iniciativa? ¿presionar con más marchas exigiendo la derogación de las reformas?..

Muy bien, supongamos por un breve momento, casi fugaz, que se sienten presionados ¿en verdad esperaremos que eventualmente las fuerzas armadas reaccionen a un supuesto apego al honor y patriotismo? pero si a estas alturas ya está prácticamente evidenciado que no tienen honor y funcionan como las rockolas, a base de dinero y un botón de comando.

Si no, que alguien me explique por que siguen las fuerzas armadas actuando contra el propio pueblo, apoyando la entrega de la soberanía patria a una potencia extranjera, defendiendo a un gobierno corrupto y fallido, pero muy generoso con sus cancerberos ¿por honor, por lealtad al pueblo y patria que juraron defender?

Y si por algún desastre o infortunio es el ejercito quien toma el controlo del estado, ¿en verdad se supone que desde Washington y el Nortcom no tomarán nuevamente las riendas militares del país? Así ya ha sucedido en bastantes casos de la historia contemporánea.

¿Qué los ricos no tienen la culpa y que todos podemos ser ricos? ¡No es cierto!.. O aprendemos a ser moderados, a cuidar de nuestros recursos, a ser eficientes con el desarrollo sustentable, y nos alejamos del consumismo y la crematística, o nos va a seguir llevando la chingada, necesitamos equidad no igualdad y mucho menos una nueva generación de ambiciosos, frívolos e inconscientes consumidores.

Evidentemente no puedo negar mi apoyo a esta iniciativa, pero aún así me parece insuficiente, ¿cuánta gente marcho por los 43, aquí en México y en el mundo entero y que sucedió? ahora se sabe que el ejercito tuvo participación en ese y otros tantos crímenes.

Creo que si queremos realmente cambiar algo es pegándoles donde más les duele, en el bolsillo, pero no solamente en los impuestos de donde muchísimos somos cautivos y por ende vulnerables, hablo del bolsillo de los verdaderos dueños de México, los grandes empresarios, las grandes fortunas que se han edificado al amparo de la corrupción y la explotación que el neoliberalismo cobija.

Dice la frase “con dinero baila el perro”, y así hemos bailado todos, al son que estos hijoeputas han marcado, todos bailan sean del ejecutivo, legislativo, judicial, militares y pueblo entero.

La corrupción es una cuestión de dinero, y ellos lo tienen a manos llenas, algunas de esas fortunas y empresas son de quienes fueron parte del gobierno y hoy continúan la tradición fundando y asociados con empresas, negocios, corporaciones, emporios, etc.

Por lo tanto, la manera más eficaz de retirarles el poder a los “dueños de México” es disminuyendo drásticamente o dejando de consumir sus productos. ¿Qué van a hacer? ¿obligarnos a comprar?¿nos obligarán a consumir coca-cola, pepsi-cola como lavativa y twinkis como supositorios?..

Lo que harían estos hijos de la chingada es presionar al gobierno, como lo están hacienda ahora mismo, por la economía en crisis que no nos permite, como pueblo pendejo, endeudarnos más para comprar sus productos chatarra que ni siquiera benefician a México pues la mayor parte de sus ingresos pasan directamente a cuentas en el extranjero.

Quien diga que Enrique Peña Nieto tiene culpa, que los políticos y legisladores, partidos y clase gobernante tiene la culpa, sostiene una verdad a medias, los culpables son esencialmente el dinero y el poder que les confiere a unos cuantos la capacidad para amasar fortunas pantagruélicas y controlar un país entero.

Posiblemente el mayor sentido de esta nueva marcha sea demostrar al gobierno unidad, pero ya se ha demostrado en sobradas ocasiones; la marcha por los 43, las marchas por el fraude electoral del 2012, las marchas todos vestidos de blanco por la no violencia, las marchas por la guardería ABC, y cantidad de marchas que no han redituado nada especifico, pero se ha demostrado unión.

No hay duda de que podemos organizarnos para marchar, ¿pero y después qué?…

Y es en esa incertidumbre nuestra en donde gobierno y empresarios explotadores saben con certeza que todo se desvanece, en el después qué.

Iniciamos siempre a toda madre, todos juntos, agarrados de las manos, al unísono, y después ya cansaditos regresamos a nuestras casa a reposar sintiéndonos parte de un ¿cambio?, y ellos muertos de la risa a carcajada batiente luego de haber golpeado, vilipendiado, vituperado, saqueado, y fotografiado a otros tantos más.

¿Se imaginan que pasaría si un pinche actorcillo o actricilla popular de televisa o tv azteca iniciara un boicot comercial, acompañándose de otros colegitas, dirigido a una empresa o linea de productos en particular? ¡millones de pendejos harían caer varias fortunas!, ¡¡ya lo atestiguamos con Televisa o el Teletón!!

Imaginar lo que una Aristegui lograría si se definiera sobre algo así de simple. Pero pocos tocan el tema por conveniencias o intereses mientras siguen distrayendo del verdadero origen del problema. Muy al contrario tenemos personajes que siguen abrevando del poder de los empresarios, buscándoles como un perro le busca oler el culo a otro.

Vivimos en una sociedad de consumo, en el consumo está la respuesta ¿es tan difícil entenderlo?

¡¡¡Hagamos una revolución pacifica!!!.. pero sigamos comprando, coca-cola, pepsi-cola, gansitos, donitas, sabritas, empleando tarjetas de crédito, usando Walmart, Soriana, etc.

¡¡¡Hagamos una marcha!!!.. pero pacífica, no vayan a creer sus mercedes que estamos encabronados, indignados y seamos capaces de ponernos agresivos o violentos ni lo permita Dios, no le aunque tengamos 150,000 muertos sobre las espaldas, no le aunque nuestros hijos no tengan futuro, no le aunque el país este sembrado de fosas clandestinas, no le aunque no haya ni para comer, no le aunque no haya justicia, seguridad, equidad, derecho y soberanía, seamos civilizados.

¡Pues si, vamos a ser civilizados como ellos, actuemos coherentemente contra quienes nos tienen arrodillados tragando tanta mierda, carajo! ¡¡No compremos productos de esos cabrones, mal paridos empresarios explotadores y corruptores de nuestra ya muy jodida sociedad!!

Y si lo único que se les sigue ocurriendo es marchar ¡otra vez!, esta bien, marchen de nuevo, me uno sólo al clamor, por que con certeza ya sabremos a donde terminará esta marcha.

¡Al fin y al cabo ya no se trata de si estamos o no unidos!, por que los estamos en la jodidez, la cuestión es si estamos unidos, organizados y tenemos un plan para luchar con inteligencia, consciencia y eficacia.

-Victor Roccas.

