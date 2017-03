Qué cosas jamás debes decir o hacer en una entrevista: Grupo Human

Erika Chafino

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de marzo (AlmomentoMX).- Cuando se trata de ingresar a un nuevo trabajo pensamos que un buen currículum será suficiente para conseguir el empleo ideal sin embargo, hasta las cosas más pequeñas cuentan. Recuerda que en muchas ocasiones durante la primera entrevista un reclutador podrá evaluar si tienes lo necesario para ser el candidato que ocupará la vacante.

Los reclutadores no te conocen, por lo tanto, generarán una idea de ti a partir de lo que haces o dices durante la entrevista. Por eso debes considerar las siguientes acciones para evitar aquellos errores que pueden hacerte perder la oportunidad que buscabas.

La puntualidad es clave. Sin importar si eres una persona muy puntual, si llegas tarde a tu entrevista, sin importar el motivo, causarás una muy mala impresión en el reclutador, así que asegúrate de salir para la entrevista con tiempo de sobra, de esta manera puedes evitar cualquier tipo de contratiempo. Tampoco es recomendable que llegues demasiado temprano, entre diez y cinco minutos antes es lo ideal.

La vestimenta habla por nosotros. Es importante que proyectes una imagen profesional en todo momento, cuida de tu higiene personal, toma una ducha, plancha tu ropa, lustra el calzado, no utilices demasiado maquillaje ni uses perfume muy llamativo. Recuerda que te estás promocionando y sólo tendrás una oportunidad para hacerlo.

Controla los nervios. Los nervios son normales en cualquier entrevista laboral, saber dominarlos es lo que hará la diferencia entre ser un buen candidato o no serlo. Recuerda si te preparas no hay porque estar nervioso.

La preparación es la clave. Asegúrate de dedicar un tiempo a revisar la página web y las cifras más importantes de esa compañía. Si no lo haces puedes terminar haciendo preguntas obvias que le hacen notar al entrevistador que no estás preparado y mucho menos interesado.

Debilidades. Las personas que entrevistan no son principiantes en el tema. Por eso, si te preguntan por tus debilidades y tú les respondes que trabajas muy duro y siempre intentas ser perfecto, quizás sepan que estás mintiendo. Es mucho mejor que seas honesto y respondas con sinceridad alguna debilidad que tengas pero que pueda ser un área de oportunidad en la cual trabajar. Intenta resaltar las habilidades que te gustaría adquirir a través de esta nueva oportunidad siempre y cuando no sean determinantes al momento de evaluar tu perfil.

Ante todo, la honestidad. No es bueno que exageres al momento de hablar de tu experiencia o logros profesionales o bien mentir en cuestión de conocimientos o empresas en las que laboraste con anterioridad. Hoy en día es sumamente sencillo descubrir la verdad sobre una persona mientras se encuentra en el proceso de selección para ocupar una vacante.

Lenguaje verbal y corporal, ambos igual de importantes. Es imprescindible mantener una imagen profesional en todo momento, desde tu imagen física hasta el lenguaje verbal y corporal. Jamás utilices lenguaje obsceno ni te refieras con estereotipos a gente de otras razas, culturas, género o preferencia sexual. No critiques algo o alguien, no hables en diminutivo, ni te dirijas a tus empleadores utilizando adjetivos . No cruces tus brazos, darás a entender que eres una persona muy cerrada y mostrarás una actitud de “no me interesa”. No hagas gestos desagradables ni muecas, así te parezca tonta la pregunta que te están haciendo. Y sobre todo no te comportes de manera vulgar.

En la medida en la que te prepares, practiques y sigas estos consejos, tus futuras entrevistas serán exitosas, aprenderás a controlarte, vestirte y saber cómo actuar en esos momentos que, sin exagerar, pueden definir el futuro de tu carrera profesional.

