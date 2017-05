Pymes: ¿salvación para el país?

Mauricio Sánchez

CEO de Grupo Human

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo (AlmomentoMX).- En México existen aproximadamente poco más de 4 millones de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y según el INEGI ellas generan el 52% del PIB. Las Pymes resultan ser un importante motor para el desarrollo del país y de la economía, además por el dinamismo con el que se configuran tienen amplias posibilidades de crecer y posicionarse como empresas grandes y de prestigio.

La situación político-económica por la que atraviesa el país es difícil, sin embargo México cuenta con lo necesario para salir adelante y explorar nuevos socios comerciales además de ser el momento idóneo para voltear a revisar lo que el talento mexicano que componen las Pymes está haciendo.

Al ser un sector que produce más de la mitad del PIB y que genera el 72% de empleos en todo el país, no se puede negar que las Pymes son un gran salvavidas para la economía mexicana y por ello se deben de apoyar a todas las pequeñas y medianas empresas. Reforzar la estructura empresarial y económica del país permitirá hacer frente a los dificultades económicas que pudieran presentarse durante el año derivadas del endurecimiento de las políticas económicas impuestas por el actual presidente de los Estados Unidos y así alcanzar nuevos mercados, básicamente es tarea de todos los mexicanos fortalecer el interior del país para atraer nuevas oportunidades comerciales del exterior.

Por su estructura, las Pymes logran asimilar y adaptar nuevas tecnologías en sus procesos y productos finales, dotandolas de innovación y emprendimiento, dos características infaltables de las pequeñas y medianas empresas que favorecen a mejorar la competitividad e imagen de todo el país.

Sin embargo, y pese a todas las aportaciones que realizan, las Pymes se enfrentan a serios problemas que les impiden su crecimiento y en ocasiones las orillan a desaparecer. La misma estructura que las favorece, es la misma que también les ocasiona algunas dificultades, por ejemplo, por su tamaño (pequeñas y medianas) algunas Pymes no logran contratar el personal especializado que requieren por no tener el capital suficiente para ofrecer sueldos competitivos. Otro problema es que no logran absorber los costos de capacitación de sus colaboradores. Aunque actualmente existen diversos programas y ayudas para apoyar a las Pymes con recursos económicos, suelen ser insuficientes para poder consolidarse, ya que no cuentan con lo necesario para adquirir equipos, actualizarlos o simplemente lograr bajar los costos de producción.

Las Pymes representan para México una excelente oportunidad para salir adelante, para lograrlo es necesario la participación de todos, apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que se consoliden y en un futuro logren ser grandes empresas mexicanas. No se trata de crear un sin fin de Pymes que el día de mañana fracasarán porque pesaron más las desventajas que las ventajas, la idea es crear empresas fuertes, que resistan los embates globales, que se apoyen entre sí para salir adelante. No es imposible de conseguir, requerirá trabajo, esfuerzo y sacrificio, el talento y emprendimiento los mexicanos ya lo tenemos y es así cómo podremos lograrlo.

