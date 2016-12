Próxima campaña priísta: ¿recur$os de las Zonas Especiales?

Your Rating User Rating : 4.6 ( 1 votes )

El guión se terminó para la tolucopachucracia ordinaria. A punto de entregar los bártulos, pues se acerca inexorable el momento de iniciar formalmente el proceso electoral para sentar las reglas que todos los partidos y franquicias deban aceptar en el 2018, la feria de las ocurrencias está en el punto climático de este cuento ñoño.

Al fin de un período político execrable, infame, de pésimos reductos. El gobiernito no tendrá nada que ofrecer en la próxima campaña presidencial ¿de su delfín Videgaray?, que no sean ocurrencias, imagen fatua y más falsas promesas. De raza le viene al galgo. Falta que los mexicanos le apostemos a esa ruleta rusa.

Peña arrastró a Televisa al precipicio

El mexiquense no fue sólo un chiste pasajero. Hasta los mismos capitostes que inventaron la imagen de Peñita como el redentor de Atracomulco se han arrepentido de haberlo lanzado al estrellato. Peña también desfondó la industria del entretenimiento televisivo bufo, algo que ni el Canal de las Estrellas le perdona.

Un estilo del recorte empresarial, siguiendo la tónica que otro chico de Atracomulco, Alfredo Del Mazo, marcó en sus deseos presidenciales‎ de 1987, el engaño de la reconversión industrial, o sea, la estrategia integral para entregar la planta productiva nacional a las manos extranjeras, más voraces que los de costumbre.

Hasta la proletaria “tele para jodidos” —El Tigre Azcárraga, dixit– vive su crisis, o como gustan llamarle los neo tecnócratas, su “reconversión industrial”. Grandes manipuladores del morbo político dejan sus asientos y micrófonos para dar paso a otros, mucho más comprometidos con el empeño “empresarial”.

Salen por piernas los profetas del engaño, los loritos que jamás quisieron aceptar que también a ellos les iba a llegar la hora. Que iban a acabar colgados de los mismos cables que ellos utilizaron para sostener mendacidades pagadas a altísimos precios, los que sostuvieron todos y cada uno de los sofismas de la mentira, como usted y yo lo predijimos.

Lo ramplón está de moda: Lady Wuu, los XV de Rubí…

‎El turno se abre para algo mucho más ramplón: Lady Wuuu, Rubí y sus quince años, las lágrimas de Cuauhtémoc Blanco para aferrarse al hueso en Cuernavaca, la Corte de los Milagros de la enajenación. Queda la huella de los textoservidores radioeléctricos que se llevan sus maletas de dinero mal habido y dejan una estela de horrores informativos.

Entresacan lo más bufo de las redes sociales y ocultan los lúcidos comentarios y análisis que éstas producen, para sólo utilizarlos como la información de los datos duros que ya sus reporteros de campo no pueden obtener. Otra forma de aprovecharse del lúcido ingenio popular, sin admitir públicamente su dependencia estructural de la inteligencia pública, a flor de piel.

‎Empero, los pequeños, medianos y grandes empresarios ya se dieron cuenta del engaño y prefieren publicitar sus productos en las redes sociales, en lugar de hacerlo en empresas radioeléctricas que no le llegan, que no impactan los patrones de consumo. Las redes sociales, la gran ágora pública, llegó para quedarse.

Los loros televisivos tendrán que esperar su turno para regresar. Qué mejor que avalar las promesas de una campaña presidencial oficialista ‎que busca romper todos los récords de la esquizofrenia mediática. Una embestida que no tendrá un sólo punto de apoyo en la realidad devastada y pretenda construir más fantasías irrealizables, faraónicas, sobre los umbrales de resistencia de una población exhausta e irritada.

Una oportunidad de oro para los falaces ofrecidos. El reino de Jauja sobre bases de arena, su especialidad. Retacar de estadística mendaz, de datos sobre lo supuestamente alcanzado por los esforzados toluquitas y pachucos, de nuevas falsas imágenes de los mismos atracadores, de sus proyectos para hacer frente a la embestida exterior. Uff, ¡lo que nos espera!

Ahora es el turno de las jaladas administrativas

‎Por lo pronto, las bases de un gran engaño ya están echadas, piensan los estrategas de lo inútil. Videgaray a todo tambor, sobre la plataforma ridícula del gran programa de inversión para las Zonas Económicas Exclusivas –así les llaman–, a cargo del fallido candidato a Oaxaca, el “líder” empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani.

La ocurrencia política al nivel de la histeria colectiva, del paroxismo frenético, del reino de lo faraónico. De todo lo que sale del ronco pecho de un gobiernito que no ha podido crear un solo empleo formal –aunque presuma un millón con sueldos de hambre–, ni construir una sola obra, ni presentar jamás un programa de gobierno para el llamado sexenio toluquita.

Rozando el límite de la fantasía impúdica, esgrimen un objetivo irrealizable en el momento más agudo de su enfermedad terminal, de su fallida e insultante aventura. Exageran los límites de la realidad hasta llegar a niveles de histeria, parecida a la de la época victoriana, sólo que ahora ya no se pueden utilizar sus procedimientos vintage.

Ni masajes pélvicos, ni lavados vaginales, ni psicoanálisis, ni vibradores genitales. Ahora es el turno de jaladas administrativas, rocambolescas promesas que sólo pueden salir de la febril imaginación de los abanderados presidenciales de un gobiernito chusco que jamás aprendió ni cómo se llamaba. El réquiem del toluquismo ordinario, atrabiliario y ruin.

Un billón de pesos para las Zonas Económicas Especiales

Y es que, la neta, los toluquitas son como los nacos, muy atrevidos y mentirosos. ‎Sólo a ellos, y al toluquita adoptado Luis Videgaray, se les ocurre echar por delante a Gutiérrez Candiani a cantar a pecho abierto, o si se quiere, en cuerpecito, que hay un billón de pesos para financiar el arranque del proyecto inabarcable de las Zonas Económicas Exclusivas, para el sureste del país.

¿De cuál fumó el ex representante empresarial, fallido precandidato del PRI a Gobernador de Oaxaca? Al menos, el júnior Murat ya consiguió mil millones para recontratar reventados maestros de la CNTE, al menos para que vayan sabiendo de qué lado están las garnachas en el gobiernito oaxaqueño, no vaya a ser que toquen en la puerta de Ulises Ruiz. Y de paso, vacunó a los contestatarios para cualquier fallida evaluación magisterial.

Pero, comprometer un billón de pesos, la quinta parte del inflado presupuesto nacional sólo para que Videgaray clave su pica en Flandes y echar las aventadas del enano del tapanco, como una primera señal de las demagogias y las lanzadas de que quieren presumir los toluquitas en campaña, hay un largo trecho.

‎Cualquier persona con mínimo recato y escasa lucidez podrá pensar que en el presupuesto anual todo está comprometido, y el gobiernito sólo dispone de algo así como cincuenta mil millones de pesos para dedicarlos a nuevas propuestas o, en su caso, moche$. Pero el patrón de Peña, Videgaray, se da el lujo de comprometer más del 23% del presupuesto total para su aventura presidencial, de antemano podemos firmar, que fallida y desastrosa.

Las ZEE generarán los moche$ ¿para la campaña?

El gobiernito tiene otros compromisos. O al menos, eso es lo esperable. La inversión en infraestructura básica, educación, salud, vivienda y mínimos de bienestar está en la picota. ¿Todo para generar los moche$ de las Zonas Económicas Especiales, órgano desconcentrado de la SHCP del felón Videgaray y su lacayo Meade?

¿Todo para armar las falacias de la campaña presidencial destrozada del virrey Videgaray?

Otro bastonazo de ciego, de los muchos a que nos tiene acostumbrados e irritados el bastión toluquita.

¿O usted qué piensa?

Índice Flamígero: Pese a que cuenta con la protección de Enrique Peña Nieto –es uno de los integrantes del foursome con los que el atracomulca juega golf los sábados y, a veces, hasta los miércoles– Rodrigo Medina acaba de ser blanco de Ildefonso Guajardo, dizque secretario de Economía: “No haber llegado a tocar las puertas al gobierno federal y hacer el convenio con la anterior administración estatal en privado para realizar su inversión, fue uno de los problemas principales en que cayó KIA Motors”. Se interpreta con ello que el también neoleonés quería su rebanada del pastel. Su moche, pues. Eso no obstante que en Monterrey se rumora que quien hizo los arreglo$ de los terrenos es cuñado de Guajardo. Ahora que, si él sabía que estaba mal, ¿por qué Peña Nieto se la pasó presumiendo el tema de la inversión coreana? El funcionario es incongruente y le apuesta a la falta de memoria de los ciudadanos, ¿o no? + + + Comenta don Miguel Ramírez, desde Torreón, Coahuila: “López Obrador ya dio su apoyo a Cuauhtémoc Blanco por el problema que éste tiene con quienes lo quieren destituir como Presidente Municipal de Cuernavaca. Señaló AMLO: ‘En el caso de Cuauhtémoc Blanco, legalidad aparte, es evidente que se trata de una venganza’. Me parece que López Obrador está equivocado ya que la legalidad debe colocarse en primerísimo lugar y no ser considerada aparte. Por supuesto que hay venganza y es que tanto a Cuauhtémoc como a la gente del PSD que lo postuló lo que principalmente los motivó fue poder prenderse de esa ubre voluptuosa y fantástica que es el erario, con la que no compiten ni siquiera las de Sabrina. Su ambición los llevó a tener desacuerdos. Es vergonzoso y aberrante que alguien como Cuauhtémoc, tan rudimentario y conflictivo, esté al frente de una presidencia municipal. Quien elaboró la demanda en contra de Cuauhtémoc es el abogado Raúl Carrancá y Rivas, de amplio prestigio, lo que asegura la legalidad y seriedad de este procedimiento. Lo que hizo Cuauhtémoc para demostrar su residencia en Cuernavaca, la presentación de documentos irregulares, lo realizó anteriormente Xóchitl Gálvez para poder competir en 2015 por la delegación Miguel Hidalgo. Aun habiendo obtenido su credencial del INE unas pocas semanas antes de la elección, señalando como su residencia a Pachuca, Hidalgo, mediante triquiñuelas consiguió que se le aceptara que tenía residencia en la Ciudad de México.” + + + Don Alfredo Álvarez Barrón, por su parte, colabora hoy apuntando que “la Arquidiócesis de México ha iniciado una feroz campaña en contra de Santa Claus, pues según ellos, el eterno benefactor de chiquillos y chiquillas, no existe.” Y El Poeta del Nopal agrega con fino humor: “Discriminación feroz, / fuera de tiempo y lugar, / mejor habían de vetar / ¡al infame Sancho Clos!”

www.indicepolitico.com / pacorodriguez@journalist.com / @pacorodriguez

Comentarios

Comentarios