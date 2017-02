El protagónico Yunes Linares

Your Rating User Rating : 0 ( 0 votes )

Claudia Rodríguez

A Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, le robó espacio mediático el arribo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues no ha logrado toda la atención informativa que su ego requiere, ni siquiera con la fuga y supuesta búsqueda de su antecesor en el Gobierno de Veracruz, Javier Duarte.

Yunes empezó en las ligas de la política mexicana como miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sus cargos más notables han sido al amparo del Partido Acción Nacional (PAN).

No obstante, no es ni su militancia, ni la relevancia de sur cargos dentro del sector público, el ámbito legislativo y ahora en el Ejecutivo al frente de Veracruz, a lo de que inmediato se asocia a Yunes Linares, sino a su archivo oscuro; no sólo ilícito, sino psiquiátrico también.

Dados sus antecedentes en áreas de seguridad, se sabe que ha tejido una red de inteligencia para uso propio, además de que no pocos lo describen como egocéntrico en primera instancia y que pierde el control y despotrica en sólo segundos.

Pero su lado negro va más allá de sus redes policiacas y su carácter explosivo, pues existe la acusación de pederastia que se cita en la averiguación previa 7431/2003 de la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo, así como documentos de la Agencia Federal de Investigación (AFIJ4426/2003 y AFI43091/2003) cuando Rafael Macedo de la Concha se desempeñó como procurador general de la República, y en los que quedaba de manifiesto los vínculos del ahora gobernador de Veracruz, con la red de pederastas de Jean Succar Kuri.

Al señor Yunes también se le da eso de la persecución a sus adversarios como principio primordial, lo de Javier Duarte es película pasada con coprotagonistas distintos.

En otros tiempos, atacó desde el PRI y como coordinador jurídico del entonces Instituto Federal Electoral (INE), al entonces presidente panista, Vicente Fox; luego tocó destacadamente el turno a Dante Delgado Rannauro quien fue gobernador de Veracruz, a quien persiguió con más tintes políticos que legales y logró internarlo en prisión por más de un año.

Al también ex gobernador veracruzano de afiliación priista, Fidel Herrera Beltrán, lo tiene en la mira.

Como abogado, Miguel Ángel Yunes Linares, sabe que exhibir una plana escrita renglón a renglón sin dejar espacio, en donde se lee “si merezco abundancia” y que supone él es de la esposa de Javier Duarte, Karime Macías; no es prueba de ningún ilícito.

Hasta Andrés Manuel López Obrador, líder de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ya pasó a ser actor de las “películas policiacas” en las que Yunes se adjudicó como siempre el protagónico.

Acta Divina… “Te reto López Obrador a que aprovechando que estás en Veracruz, el próximo sábado 25 de febrero a las siete de la noche, debatamos en donde tú quieras”: Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador constitucional de Veracruz.

Para advertir… Y nos quejamos de Donald Trump.

actapublica@gmail.com

